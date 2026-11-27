Cùng với hai chứng nhận về thiết kế (2021) và công trình xây dựng (2023), VNPT IDC Hòa Lạc đã hoàn thiện bộ ba chứng nhận Tier III cho toàn bộ vòng đời trung tâm dữ liệu.

Chuẩn hóa quy trình, kiểm chứng năng lực vận hành theo chuẩn quốc tế

Ba chương trình chứng nhận tập trung vào những giai đoạn khác nhau trong vòng đời trung tâm dữ liệu. TCDD (Tier Certification of Design Documents) đánh giá hồ sơ thiết kế; TCCF (Tier Certification of Constructed Facility) kiểm chứng công trình đã xây dựng; TCOS (Tier Certification of Operational Sustainability) đánh giá tính bền vững trong vận hành. Theo chuẩn Tier III, trung tâm dữ liệu được thiết kế để có thể bảo trì từng thành phần hạ tầng mà không phải dừng hệ thống công nghệ thông tin của khách hàng.

Đối với TCOS, Uptime Institute xem xét ba nhóm yếu tố gồm quản lý và vận hành, đặc tính công trình, vị trí địa điểm; trong đó nội dung về tổ chức quản lý và vận hành cơ sở tập trung vào nhân sự, đào tạo, bảo trì, quản lý thay đổi và ứng phó với các tình huống vận hành. Các quy trình phải được thể hiện bằng thực tiễn cùng những bằng chứng cụ thể trong quá trình đánh giá.

Việc đạt TCOS Tier III bổ sung cơ sở đánh giá độc lập về năng lực vận hành của VNPT IDC Hòa Lạc, bên cạnh các chứng nhận đã có về thiết kế và công trình thực tế. IDC Hòa Lạc là một trong số ít trung tâm dữ liệu tại Việt Nam sở hữu đủ cả ba chứng nhận này.

Từ năm 2025, VNPT IDC Hòa Lạc triển khai rà soát hiện trạng, chuẩn hóa quy trình, hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật và đào tạo nhân sự. Quá trình này bao gồm việc xây dựng, cập nhật các quy trình vận hành, bảo dưỡng và ứng phó khẩn cấp, gắn với hoạt động thực hành, diễn tập tại cơ sở.

Hơn 14.000 trang hồ sơ và tài liệu minh chứng, 41 cuộc họp phối hợp cùng 24 buổi đào tạo và diễn tập thực địa đã được thực hiện trong hành trình chuẩn bị. Tháng 8/2026, các chuyên gia Uptime Institute tiến hành đánh giá trực tiếp, kiểm chứng hệ thống kỹ thuật, quy trình tác nghiệp và năng lực xử lý tình huống của đội ngũ kỹ sư.

Phát biểu tại lễ đón nhận chứng nhận TCOS Tier III , ông Dương Thành Long, Phó Tổng Giám đốc VNPT nhấn mạnh: “Là doanh nghiệp tiên phong đặt nền móng cho lĩnh vực trung tâm dữ liệu tại Việt Nam – đơn vị đầu tiên cung cấp dịch vụ IDC thương mại và cũng là doanh nghiệp đầu tiên sở hữu trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tại Việt Nam – VNPT chưa bao giờ dừng lại ở vai trò người mở đường. Chúng tôi luôn kiên định mục tiêu đưa hạ tầng số Việt Nam tiệm cận những chuẩn mực khắt khe nhất của thế giới, để quý khách được phục vụ theo chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Chứng chỉ hôm nay là chặng thứ ba của một hành trình mà VNPT đã kiên trì theo đuổi suốt 5 năm.”

Bằng chứng độc lập cho quyết định lựa chọn hạ tầng

Trong bối cảnh các tổ chức, doanh nghiệp mở rộng ứng dụng điện toán đám mây, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, việc lựa chọn hạ tầng trung tâm dữ liệu đòi hỏi xem xét đồng thời thiết kế, cơ sở vật lý và cách thức vận hành. Chứng nhận TCOS bổ sung lớp kiểm chứng ở khâu vận hành, nơi phát sinh nhiều rủi ro gián đoạn từ yếu tố con người và quy trình.

VNPT IDC Hòa Lạc là trung tâm dữ liệu thuộc hệ thống hạ tầng của Tập đoàn VNPT, chính thức khai trương ngày 25/10/2023 với 23.000 m² sàn và quy mô 2.000 tủ rack

Với các tổ chức tài chính – ngân hàng, cơ quan nhà nước và doanh nghiệp vận hành hệ thống công nghệ thông tin quan trọng, bộ ba chứng nhận là căn cứ độc lập phục vụ thẩm định nhà cung cấp, kiểm toán và quản trị rủi ro, đồng thời giúp việc trao đổi về yêu cầu hạ tầng, phạm vi dịch vụ và phương thức quản lý vận hành có căn cứ rõ ràng hơn. Điều đó đồng nghĩa rủi ro gián đoạn được giảm thiểu, mọi thao tác bảo trì đều theo quy trình đã được kiểm chứng và mọi tình huống sự cố đều có kịch bản cùng người chịu trách nhiệm rõ ràng.

Ở góc độ rộng hơn, Nghị quyết 57-NQ/TW xác định dữ liệu là nguồn tài nguyên mới và hạ tầng số là nền tảng phát triển; những trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế như IDC Hòa Lạc chính là nền móng cho kinh tế số, chính phủ số và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo của Việt Nam.

Phó Tổng Giám đốc VNPT Dương Thành Long cho biết, thời gian tới VNPT sẽ không ngừng nâng chuẩn, tiếp thu đầy đủ các khuyến nghị của Uptime Institute để nâng hạng trong lần đánh giá tiếp theo; chuẩn hóa kinh nghiệm vận hành của IDC Hòa Lạc thành chuẩn chung cho toàn bộ hệ thống trung tâm dữ liệu VNPT, để khách hàng được phục vụ cùng một tiêu chuẩn dù đặt hệ thống ở đâu; đồng thời đồng hành cùng khách hàng trong kỷ nguyên AI, vừa mở rộng năng lực, vừa nâng hiệu quả sử dụng năng lượng, sẵn sàng hạ tầng cho nhu cầu điện toán đám mây và AI.