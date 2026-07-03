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NHNN quyết định bổ sung nội dung vào Giấy phép thành lập và hoạt động của SHB

Thứ Sáu, 15:50, 03/07/2026
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VOV.VN - Ngày 30/6, Ngân hàng Nhà nước có Quyết định 75/QĐ-QLGS4 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

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Theo đó, Ngân hàng Nhà nước có Quyết định 75/QĐ-QLGS4: Quyết định bổ sung khoản 24 vào Điều 4 về nội dung hoạt động tại Giấy phép thành lập và hoạt động số 19/GP-NHNN ngày 13/4/2026 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho SHB như sau:

“24. Tham gia hệ thống thanh toán quốc tế sau đây:

a) Hệ thống của Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT).

b) Hệ thống thanh toán thẻ quốc tế của tổ chức thẻ quốc tế Visa.

c) Hệ thống thanh toán thẻ quốc tế của tổ chức thẻ quốc tế MasterCard”.

SHB có trách nhiệm thực hiện các thủ tục quy định tại khoản 4 Điều 37 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 (đã sửa đổi, bổ sung) và các quy định pháp luật có liên quan đối với nội dung hoạt động được bổ sung.

CTV Linh Cầm/VOV.VN
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