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Nửa đầu năm 2026 PVFCCo - Phú Mỹ bứt phá tăng trưởng toàn diện

Thứ Hai, 16:21, 06/07/2026
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VOV.VN - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo – Phú Mỹ, mã chứng khoán DPM) đã ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm.

Sản xuất ổn định, kinh doanh bứt phá, các chỉ tiêu tài chính ước vượt cao kế hoạch

Trong bối cảnh thị trường phân bón thế giới biến động mạnh trong những tháng đầu và chi phí đầu vào, đặc biệt là giá khí và tỷ giá duy trì ở mức cao, PVFCCo – Phú Mỹ vẫn ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026.

nua dau nam 2026 pvfcco - phu my but pha tang truong toan dien hinh anh 1
6 tháng, hóa chất sản xuất ước đạt 51.100 tấn, vượt 7% kế hoạch

Tổng sản lượng sản xuất phân bón và hóa chất của PVFCCo – Phú Mỹ ước đạt khoảng 551.500 tấn. Trong đó, sản lượng Urê Phú Mỹ quy đổi ước đạt 434.300 tấn, ước hoàn thành 106% kế hoạch 6 tháng; NPK Phú Mỹ ước đạt 111.200 tấn, ước hoàn thành 126% kế hoạch; UFC85 ước đạt 6.000 tấn, hoàn thành 130% kế hoạch.

Ở khâu kinh doanh, tổng sản lượng phân bón và hóa chất ước đạt khoảng 972.300 tấn, trong đó tổng sản lượng kinh doanh phân bón ước đạt 906.600 tấn, ước hoàn thành 132% kế hoạch 6 tháng. Trong đó, nhóm Urê Phú Mỹ và các sản phẩm có nguồn gốc từ Urê Phú Mỹ ước đạt 437.200 tấn, hoàn thành kế hoạch 6 tháng; các loại phân bón thương mại ước đạt 325.200 tấn, ước vượt 112% kế hoạch 6 tháng và đã hoàn thành 105% kế hoạch cả năm.

Điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh doanh nửa đầu năm là NPK Phú Mỹ với sản lượng tiêu thụ ước đạt 144.200 tấn, ước vượt 45% kế hoạch 6 tháng, tương đương khoảng 80% kế hoạch năm và gần bằng mức thực hiện của cả năm 2025. Dòng sản phẩm này tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng, ước đóng góp hơn 1.800 tỷ đồng vào doanh thu của Tổng công ty trong 6 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, mảng hóa chất cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực với tổng sản lượng kinh doanh ước đạt 65.700 tấn, vượt 5% kế hoạch 6 tháng; riêng hóa chất sản xuất ước đạt 51.100 tấn, vượt 7% kế hoạch.

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Các sản phẩm phân bón Phú Mỹ luôn được bà con nông dân tin tưởng sử dụng

Tương ứng với kết quả sản xuất và kinh doanh, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của PVFCCo – Phú Mỹ ước vượt cao kế hoạch 6 tháng và tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ, đồng thời hoàn thành vượt mức 5/5 chỉ tiêu kế hoạch quản trị và các chỉ tiêu tăng trưởng do Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam giao.

Đáng chú ý, kết quả này đạt được trong điều kiện giá khí bình quân 6 tháng tăng khoảng 16% so với kế hoạch, làm chi phí đầu vào tăng đáng kể. Song song với việc tận dụng hiệu quả cơ hội thị trường, PVFCCo – Phú Mỹ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tiết kiệm, tối ưu vận hành, ứng dụng khoa học công nghệ và cải tiến kỹ thuật, với tổng giá trị tiết kiệm, tiết giảm trong 6 tháng đầu năm ước đạt khoảng 90 tỷ đồng, chủ yếu từ tiết kiệm nhiên liệu, năng lượng và các sáng kiến cải tiến.

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PVFCCo – Phú Mỹ ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026

Có thể nói, kết quả tích cực trong nửa đầu năm là thành quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng sau đợt bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Đạm Phú Mỹ, năng lực duy trì vận hành an toàn, ổn định ở công suất cao, cùng việc chủ động bám sát diễn biến thị trường, tận dụng hiệu quả các cơ hội về giá bán và nhu cầu tiêu thụ, qua đó tạo nền tảng thuận lợi để Tổng công ty tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.

Nền tảng vững chắc cho tăng trưởng cả năm và giai đoạn tiếp theo

Trong 6 tháng cuối năm, Tổng công ty tiếp tục tập trung nguồn lực vận hành Nhà máy Đạm Phú Mỹ và các xưởng sản xuất an toàn, ổn định ở công suất cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tối ưu vận hành nhằm kiểm soát rủi ro, tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất. Đồng thời, PVFCCo – Phú Mỹ sẽ bám sát diễn biến thị trường, điều hành hàng hóa theo nguyên tắc đúng mùa vụ, đúng địa bàn, đúng nhu cầu; tăng cường phân tích, dự báo để chủ động thích ứng với những biến động của thị trường quốc tế, khai thác hiệu quả các cơ hội kinh doanh.

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Tiêu thụ NPK Phú Mỹ ước đạt 144.200 tấn, ước vượt 45% kế hoạch 6 tháng, tương đương khoảng 80% kế hoạch năm và gần bằng mức thực hiện của cả năm 2025

Song song với việc duy trì đà tăng trưởng của các lĩnh vực cốt lõi, Tổng công ty tiếp tục thúc đẩy các dự án đầu tư trọng điểm nhằm mở rộng không gian tăng trưởng, đặc biệt trong lĩnh vực hóa chất và các sản phẩm giá trị gia tăng cao như Nhà máy sản xuất Ôxy già (H₂O₂), dự án thu hồi khí từ khí Off-gas, dự án Trung tâm Đổi mới sáng tạo Nông nghiệp công nghệ ... cùng nhiều dự án phục vụ mở rộng chuỗi giá trị sản xuất - kinh doanh. Đây là định hướng phù hợp với chiến lược phát triển của PVFCCo – Phú Mỹ trong giai đoạn mới, vừa tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực phân bón, vừa từng bước gia tăng đóng góp của mảng hóa chất, tạo nền tảng tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Kết quả 6 tháng năm 2026 không chỉ phản ánh nỗ lực của tập thể người lao động trong vận hành sản xuất, kinh doanh và quản trị biến động, mà còn khẳng định năng lực điều hành và khả năng thích ứng của PVFCCo – Phú Mỹ trước những biến động của thị trường. Với nền tảng đã tạo dựng cùng các giải pháp đồng bộ đang được triển khai, Tổng công ty tự tin hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026, tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phân bón và hóa chất tại Việt Nam.

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PVFCCo triển khai chương trình khách hàng thân thiết "Phú Mỹ Tích Lộc"

VOV.VN - Ngày 3/7 tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ, mã chứng khoán DPM) chính thức triển khai chương trình khách hàng thường xuyên "Phú Mỹ Tích Lộc" trên nền tảng Ứng dụng Phú Mỹ từ ngày 3/7 đến hết ngày 30/6/2027 trên phạm vi toàn quốc.

CTV Đình Khôi/VOV.VN
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