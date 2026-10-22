English
/ DOANH NGHIỆP 24H
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Petrovietnam tiên phong cùng các đối tác Đan Mạch phát triển điện gió ngoài khơi

Thứ Năm, 07:00, 22/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, dịp hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, ngày 19–20/10 tại Copenhagen, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường đã làm việc với các đối tác Đan Mạch.

Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch và cùng các đơn vị thành viên trao các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, trọng tâm là điện gió ngoài khơi.

petrovietnam tien phong cung cac doi tac Dan mach phat trien dien gio ngoai khoi hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Nhà Vua Đan Mạch Frederik X cùng các doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam – Đan Mạch.

Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Đan Mạch nhấn mạnh việc tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, trong đó có lĩnh vực năng lượng tái tạo, an ninh năng lượng. Tại Diễn đàn Doanh nghiệp hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các doanh nghiệp chuyển từ “đầu tư tại Việt Nam” sang “đầu tư cùng Việt Nam”.

Tiên phong phát triển điện gió ngoài khơi từ nền tảng dầu khí

Cùng tinh thần đó, phát biểu tại phiên tọa đàm của Diễn đàn, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường nhấn mạnh, điện gió ngoài khơi không chỉ là nguồn điện mới mà còn mở ra cơ hội hình thành ngành công nghiệp năng lượng và chuỗi kinh tế biển, thúc đẩy công nghiệp chế tạo, dịch vụ kỹ thuật biển. Việc phát triển lĩnh vực này đồng thời phải gắn chặt với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo

petrovietnam tien phong cung cac doi tac Dan mach phat trien dien gio ngoai khoi hinh anh 2
Ông Lê Mạnh Cường – Tổng Giám đốc PETROVIETNAM phát biểu tại phiên tọa đàm trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch.

Với cách tiếp cận đó, Petrovietnam đang triển khai đồng thời ba trụ cột: tiên phong phát triển Dự án Điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ 1; tham gia kiến nghị hoàn thiện hành lang pháp lý; xây dựng chuỗi cung ứng trong nước. Năng lực công trình biển, chế tạo, cảng, logistics và dịch vụ kỹ thuật biển tích lũy từ hoạt động dầu khí là nền tảng để Tập đoàn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị điện gió ngoài khơi. Điển hình, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã tham gia cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho các dự án điện gió ngoài khơi tại Đài Loan (Trung Quốc) và khu vực Baltic.

Cùng CIP hiện thực hóa Dự án Điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ 1

Ngày 19/10, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường làm việc với Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), đối tác trực tiếp cùng Petrovietnam phát triển Dự án Điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ 1. Đại diện CIP đánh giá cao sự hợp tác với Petrovietnam. Hai bên đang phối hợp xử lý các nội dung quyết định tính khả thi của Dự án, gồm cơ chế khuyến khích đầu tư, hợp đồng mua bán điện, phân bổ rủi ro, thu xếp vốn và tiến độ.

petrovietnam tien phong cung cac doi tac Dan mach phat trien dien gio ngoai khoi hinh anh 3
petrovietnam tien phong cung cac doi tac Dan mach phat trien dien gio ngoai khoi hinh anh 4
Đoàn công tác PETROVIETNAM làm việc với CIP Ông Lê Mạnh Cường – Tổng Giám đốc PETROVIETNAM trao thỏa thuận hợp tác với lãnh đạo CIP

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường khẳng định, hợp tác với nhà đầu tư quốc tế giàu kinh nghiệm như CIP tạo điều kiện tiếp cận các mô hình đầu tư, quản trị dự án và huy động vốn tiên tiến. Tại Diễn đàn ngày 20/10/2026, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X, Petrovietnam và CIP đã trao thỏa thuận hợp tác thúc đẩy phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.

Cùng Vestas nâng cao tỷ lệ nội địa hóa chuỗi cung ứng điện gió

Cũng trong ngày 19/10, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường làm việc với ông Javier Rodríguez Diez, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Giám đốc Kinh doanh toàn cầu của Tập đoàn Vestas. Tổng Giám đốc đề nghị Vestas nghiên cứu giải pháp phát huy năng lực công nghiệp, cơ khí chế tạo và dịch vụ kỹ thuật trong nước, từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong các dự án điện gió ngoài khơi.

petrovietnam tien phong cung cac doi tac Dan mach phat trien dien gio ngoai khoi hinh anh 5
petrovietnam tien phong cung cac doi tac Dan mach phat trien dien gio ngoai khoi hinh anh 6
Ông Lê Mạnh Cường – Tổng Giám đốc PETROVIETNAM cùng đoàn công tác làm việc với Tập đoàn Vestas Ông Lê Mạnh Cường – Tổng Giám đốc Petrovietnam làm việc với Tập đoàn Topsoe

Vestas bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phát triển điện gió ngoài khơi, xây dựng lộ trình nội địa hóa và hoàn thiện chính sách, đồng thời tăng cường phối hợp với Petrovietnam, PTSC và các cơ quan liên quan.

petrovietnam tien phong cung cac doi tac Dan mach phat trien dien gio ngoai khoi hinh anh 7
Lãnh đạo Petrovietnam chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa PTSC M&C và Semco Maritime

Vestas kiến nghị, để chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi tại Việt Nam hình thành và phát triển bền vững, cần bảo đảm tính ổn định, rõ ràng của chính sách cùng lộ trình cụ thể đưa các dự án mới vào triển khai. Qua đó, các dự án được ký kết và thực hiện đều đặn, liên tục trong dài hạn, thay vì dồn vào một giai đoạn ngắn.

Mở rộng hợp tác từ dịch vụ kỹ thuật biển đến công nghệ bền vững

Cùng ngày, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường làm việc với Tập đoàn Topsoe. Lãnh đạo Petrovietnam đã chứng kiến lễ ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2026–2030 giữa Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) và Công ty Semco Maritime về tăng cường nguồn lực, phát triển thị trường dự án trạm biến áp điện gió ngoài khơi trên thế giới. Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) và Tập đoàn Topsoe cũng ký thỏa thuận hợp tác thúc đẩy giải pháp công nghệ trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và năng lượng bền vững. Hai thỏa thuận tiếp tục được trao tại Diễn đàn ngày 20/10.

petrovietnam tien phong cung cac doi tac Dan mach phat trien dien gio ngoai khoi hinh anh 8
Lãnh đạo Petrovietnam chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa PVFCCo và Tập đoàn Topsoe

Các kết quả hợp tác tại Đan Mạch tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Petrovietnam trong phát triển điện gió ngoài khơi, góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Đan Mạch trong lĩnh vực năng lượng. Thời gian tới, PETROVIETNAM cùng các đơn vị thành viên tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác, phục vụ mục tiêu chuyển dịch năng lượng và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

CTV Đào Chung/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Petrovietnam: Làm chủ năng lực tổng thầu EPC công trình dầu khí ngoài khơi
Petrovietnam: Làm chủ năng lực tổng thầu EPC công trình dầu khí ngoài khơi

VOV.VN - Qua nhiều thế hệ dự án, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã hình thành và làm chủ năng lực tổng thầu EPC/ EPCI/ EPCIC công trình ngoài khơi.

Petrovietnam: Làm chủ năng lực tổng thầu EPC công trình dầu khí ngoài khơi

Petrovietnam: Làm chủ năng lực tổng thầu EPC công trình dầu khí ngoài khơi

VOV.VN - Qua nhiều thế hệ dự án, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã hình thành và làm chủ năng lực tổng thầu EPC/ EPCI/ EPCIC công trình ngoài khơi.

Trung thu đầu tiên dưới mái trường Petrovietnam: Thắp sáng niềm tin nơi biên cương
Trung thu đầu tiên dưới mái trường Petrovietnam: Thắp sáng niềm tin nơi biên cương

VOV.VN - Đúng ngày Rằm tháng Tám, 1.050 học sinh các dân tộc tại Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở (PTNT TH-THCS) Petrovietnam - Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, đã đón một mùa Trung thu đặc biệt dưới mái trường mới.

Trung thu đầu tiên dưới mái trường Petrovietnam: Thắp sáng niềm tin nơi biên cương

Trung thu đầu tiên dưới mái trường Petrovietnam: Thắp sáng niềm tin nơi biên cương

VOV.VN - Đúng ngày Rằm tháng Tám, 1.050 học sinh các dân tộc tại Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở (PTNT TH-THCS) Petrovietnam - Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, đã đón một mùa Trung thu đặc biệt dưới mái trường mới.

 
KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng