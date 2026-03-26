“Pháo đài” an toàn VinFast VF 9 thuyết phục chủ xe doanh nhân

Thứ Năm, 16:54, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cảm giác lái, không gian nội thất và tiện nghi không thua xe sang vài tỷ đồng nhưng VF 9 có khả năng tối ưu chi phí “không tưởng” cho chủ xe nhờ loạt chính sách ưu đãi từ VinFast trong tháng 3/2026.

Thuyết phục bằng sức mạnh và sự an toàn

Vài tháng trước, anh Phạm Dương, một doanh nhân và là nhà sáng tạo nội dung, bắt đầu sử dụng chiếc VinFast VF 9 Plus. Từng sở hữu và trải nghiệm nhiều xe sang thương hiệu châu Âu, Nhật, Mỹ, anh vẫn bất ngờ với khả năng vận hành của xe.

“Tôi từng sở hữu xe của Land Rover, Porsche, cũng từng đi chiếc Toyota Land Cruiser 4.0 bản giới hạn hay Lexus LX570, thi thoảng có dùng chiếc Lexus LS. Về cơ bản, tôi thấy những xe này không có gì hơn so với chiếc VF 9, có chăng chỉ là giá cao hơn tới 3-4 lần. Khi lái VF 9 đi 50 km về Hòa Lạc, tôi nhận thấy không có lý do gì để đi tiếp chiếc Lexus LS nữa”, anh Dương chia sẻ.

Sức mạnh của VF 9 đến từ cấu hình hai động cơ điện cho tổng công suất 402 mã lực và mô-men xoắn 620 Nm, mang lại khả năng tăng tốc ấn tượng. Điểm khác biệt nằm ở cách chiếc xe cân bằng giữa sức mạnh và sự êm ái. Nhờ hệ thống treo khí nén, xe vẫn duy trì độ ổn định và mượt mà khi vận hành ở tốc độ cao hoặc đi đường trường.

phao dai an toan vinfast vf 9 thuyet phuc chu xe doanh nhan hinh anh 1

Yếu tố an toàn cũng là điểm khiến nhiều khách hàng yên tâm khi lựa chọn VF 9. Theo doanh nhân bất động sản Hoàng Hà, người đã sở hữu VF 9 từ cuối năm 2025, ở phân khúc xe từ 1,5 tỷ đồng, đây luôn là yếu tố quyết định.

“Chất lượng tốt là hàng đầu, sau đó là giá tốt là yếu tố chốt. Vì bỏ ra số tiền lớn mua xe thì phải là chiếc xe cực an toàn”, anh Hà thẳng thắn chia sẻ.

Bên cạnh khung gầm cứng vững đã được cộng đồng ghi nhận, VF 9 còn sở hữu hệ thống 11 túi khí – hiếm có trong phân khúc. Hơn nữa, mẫu xe Việt được tích hợp sẵn loạt công nghệ hỗ trợ lái ADAS như hỗ trợ giữ làn, cảnh báo lệch làn, giám sát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động…

Tiện nghi chuẩn thương gia, chi phí sử dụng cực tiết kiệm

Theo reviewer Phan Anh (kênh Xe Hay), điểm nổi bật hàng đầu của VF 9 còn là không gian nội thất rộng rãi và loạt tiện ích chuẩn thương gia. Với chiều dài thân xe lớn, khoang cabin có thể bố trí 6–7 chỗ ngồi rộng rãi.

“Chiếc SUV này có nhiều trang bị hạng ‘thương gia’ như cửa hít, ghế chỉnh điện. Hay nhất là tùy chọn ghế cơ trưởng hàng hai có tính năng massage, sưởi, thông gió và bệ tì tay tiện lợi”, anh Phan Anh nhận định.

Nhờ không gian lớn và hệ thống tiện nghi phong phú, VF 9 mang lại trải nghiệm thoải mái đặc biệt cho người ngồi sau – yếu tố vô cùng hữu ích với những chủ xe có tài xế riêng, thường xuyên sử dụng xe cho các chuyến công tác cũng như du lịch gia đình.

phao dai an toan vinfast vf 9 thuyet phuc chu xe doanh nhan hinh anh 2

Đáng chú ý, dù sở hữu nhiều trang bị cao cấp và khả năng vận hành ngang tầm các mẫu SUV hạng sang, VF 9 lại có mức giá dễ tiếp cận hơn đáng kể.

Với chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” kéo dài đến hết năm 2026, khách hàng mua VF 9 hiện được hỗ trợ trực tiếp 10% giá niêm yết, đồng thời có thể nhận thêm 3% ưu đãi khi chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện trong tháng 3/2026. Tổng số tiền tiết kiệm trong tháng vì vậy có thể lên tới 195–220 triệu đồng.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể lựa chọn phương án mua xe trả góp với chi phí ban đầu 0 đồng và lãi suất cố định 5% trong 3 năm đầu – giải pháp tài chính phù hợp với những người cần tối ưu dòng tiền cho hoạt động kinh doanh.

Cộng dồn các ưu đãi, giá lăn bánh VF 9 hiện chỉ khoảng 1,3-1,5 tỷ đồng, tương đương chi phí lăn bánh của một mẫu xe hạng D chạy xăng.

Không dừng lại ở giá mua ban đầu, chi phí sử dụng VF 9 cũng được tối ưu nhờ chính sách miễn phí sạc tại hệ thống trạm V-Green tới 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng). Như vậy, trong khoảng 3 năm tới, chủ xe sẽ tiết kiệm được hàng chục triệu đồng so với việc sử dụng xe xăng.

Với loạt ưu điểm này, VF 9 được giới quan sát nhận định là “đo ni đóng giày” cho những khách hàng muốn sở hữu một mẫu SUV điện cỡ lớn, hiện đại và đẳng cấp nhưng vẫn mang lại giá trị kinh tế lâu dài.

CTV Hồng Minh/VOV.VN
Ưu đãi tới 13%: Người dùng tranh thủ chốt cọc VinFast Feliz II

VOV.VN - VinFast Feliz II sở hữu những ưu điểm được kế thừa từ dòng Feliz về ngoại hình và vận hành. Việc hãng mở đặt cọc sớm kèm theo các ưu đãi ngập tràn, đặc biệt là chương trình “Thu xăng đổi điện” mới đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng có nhu cầu.

VOV.VN - VinFast Feliz II sở hữu những ưu điểm được kế thừa từ dòng Feliz về ngoại hình và vận hành. Việc hãng mở đặt cọc sớm kèm theo các ưu đãi ngập tràn, đặc biệt là chương trình "Thu xăng đổi điện" mới đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng có nhu cầu.

VinFast bàn giao 9.903 ô tô điện trong tháng 2/2026

VOV.VN - VinFast chính thức công bố kết quả kinh doanh ô tô điện tại thị trường Việt Nam tháng 2/2026, với tổng số 9.903 xe các loại được bàn giao cho khách hàng.

VOV.VN - VinFast chính thức công bố kết quả kinh doanh ô tô điện tại thị trường Việt Nam tháng 2/2026, với tổng số 9.903 xe các loại được bàn giao cho khách hàng.

VinFast tặng quà Tết “khủng” lên tới 3 năm sạc pin miễn phí cho khách hàng

VOV.VN - Tiếp nối chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” và chào đón Tết Bính Ngọ, VinFast công bố quà Tết Xuân Bính Ngọ chưa từng có: miễn phí sạc pin lên tới 3 năm cho ô tô điện và miễn phí đổi pin hơn 2 năm cho các dòng xe máy điện đổi pin.

VOV.VN - Tiếp nối chương trình "Mãnh liệt vì tương lai Xanh" và chào đón Tết Bính Ngọ, VinFast công bố quà Tết Xuân Bính Ngọ chưa từng có: miễn phí sạc pin lên tới 3 năm cho ô tô điện và miễn phí đổi pin hơn 2 năm cho các dòng xe máy điện đổi pin.

