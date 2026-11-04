Prima Bay bứt tốc cuối năm, đón 800 khách hàng tại sự kiện đặc quyền

Prima Bay bứt phá giữa những chuyển động mới của thị trường

Sức nóng của Prima Bay hiện diện rõ nét tại Momento Prima, khi khán phòng hội nghị lớn nhất InterContinental Halong Bay Resort kín chỗ từ sớm với 800 khách hàng cùng đại diện hơn 30 đại lý phân phối chính thức. Sự đón nhận sôi động ngay trong những tháng cuối năm tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của những sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng ven biển sở hữu lợi thế khác biệt.

Những góc nhìn mới về thị trường cùng chính sách đặc quyền của Prima Bay thu hút sự quan tâm lớn tại Momento Prima

Tiếp nối kết quả kinh doanh tích cực của Tòa P, những quỹ căn đầu tiên của Tòa M tiếp tục thu hút sự quan tâm của thị trường, từ các căn hộ sở hữu tầm nhìn đa lớp hướng hồ nhạc nước Halo Bay Show và vịnh Hạ Long đến những căn hộ hướng nội khu, ôm trọn cảnh quan vườn xuyên không và hồ bơi vô cực.

Đà bứt tốc của Prima Bay đang song hành với sức nóng của du lịch Quảng Ninh, nơi những mùa cao điểm ngày càng được kéo dài và khoảng lặng du lịch dần thu hẹp. Chín tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh đón 18,8 triệu lượt khách, tăng 9,9% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế đạt hơn 4,2 triệu lượt, tăng 28%. Cùng những hoạt động văn hóa, giải trí liên tục được làm mới và hệ sinh thái Halong Marina ngày càng sôi động, Quảng Ninh đang cho thấy sức hấp dẫn của một điểm đến bốn mùa, mở ra dư địa tăng trưởng mới cho thị trường lưu trú ven vịnh.

Những căn hộ Prima Bay sở hữu tầm nhìn hướng về đại cảnh nhạc nước Halo Bay Show được khách hàng đặc biệt quan tâm tại sự kiện vừa qua

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Trọng Nhân – Giám đốc Kinh doanh BIM Land – nhận định: “Trong bất động sản khai thác lưu trú, dòng khách lớn là lợi thế, nhưng khả năng đón nhận và chuyển hóa dòng khách thành hiệu quả kinh doanh mới là yếu tố quyết định. Prima Bay được phát triển trên chính tư duy ấy, tạo nền tảng để chúng tôi tin tưởng vào sức cạnh tranh và tiềm năng gia tăng giá trị dài hạn của dự án.”

Khoảnh khắc tri ân đáng nhớ tại Momento Prima

Sau những chia sẻ đầy cảm hứng từ đại diện BIM Land về thị trường, tiềm năng dự án và các chính sách đặc quyền, không khí Momento Prima càng nóng lên khi những giao dịch mới liên tiếp được ghi nhận. Nhiều khách hàng tiếp tục đưa ra quyết định trong những phút cuối để kịp tham gia bốc thăm giải thưởng đặc biệt nhất: chiếc Mercedes-Benz C200 Avantgarde.

Chỉ trong thời gian ngắn, hàng trăm khách hàng đã lựa chọn Prima Bay và đủ điều kiện tham gia chương trình bốc thăm. Không khí khán phòng vỡ òa khi giải thưởng Mercedes-Benz C200 Avantgarde chính thức gọi tên chủ nhân may mắn: chị Nguyễn Trà My, một trong những chủ sở hữu căn hộ Prima Bay đến từ Hà Nội.

Chị Nguyễn Trà My, chủ sở hữu Prima Bay, bên chiếc Mercedes-Benz C200 Avantgarde - giải thưởng đặc biệt tại sự kiện

Không giấu được niềm vui, chị Trà My xúc động chia sẻ: “Không nghĩ hôm nay mình lại là người may mắn như thế.” Đằng sau khoảnh khắc bất ngờ ấy là một quyết định đầu tư đã được gia đình cân nhắc kỹ lưỡng. “Điều ấn tượng nhất với tôi là dự án nằm ngay cửa ngõ Bãi Cháy, trung tâm du lịch, với mức giá hợp lý để đầu tư. Tiện ích đầy đủ, thiết kế rất đẹp”, chị cho biết.

Những chia sẻ chân thực của gia đình chị Trà My cũng góp thêm một góc nhìn về sức hấp dẫn của Prima Bay đối với giới đầu tư, nơi lợi thế vị trí, trải nghiệm nghỉ dưỡng và tiềm năng khai thác lưu trú cùng hội tụ trong một sản phẩm.

Bên cạnh giải thưởng Mercedes-Benz, những phần quà công nghệ cao cấp mang thương hiệu Dyson cũng lần lượt tìm được chủ nhân may mắn, nối dài không khí hào hứng của cuộc hội ngộ giữa BIM Land và cộng đồng khách hàng

Một tín hiệu đáng chú ý tại Momento Prima là nhiều chủ sở hữu từ giai đoạn đầu đang tìm hiểu các quỹ căn mới, với mong muốn mở rộng danh mục đầu tư tại Prima Bay. Trong khi đó, những chính sách ưu đãi và đặc quyền được BIM Land công bố tại sự kiện cũng thu hút thêm các nhà đầu tư mới. Sự đón nhận từ cả hai nhóm khách hàng cho thấy sức hấp dẫn bền bỉ của tòa tháp đôi trước vịnh, đồng thời củng cố niềm tin vào tiềm năng khai thác lưu trú và gia tăng giá trị dài hạn tại thủ phủ du lịch Quảng Ninh.