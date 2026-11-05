PV GAS và GTINX hợp tác ứng dụng công nghệ, bảo vệ hạ tầng công nghiệp khí

Hoạt động ký kết nhằm cụ thể hóa Chương trình phối hợp số 15/CTPH-BCA-PVN giữa PETROVIETNAM và Bộ Công an. Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Thiếu tướng Lê Thanh Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an; đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Trung, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an. Đồng chí Lê Mạnh Cường, Tổng Giám đốc PETROVIETNAM và đồng chí Đại tá Lương Đức Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) GTINX đồng chủ trì Lễ ký kết. Về phía PV GAS có sự tham gia của Tổng Giám đốc Dương Trí Hội, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Tuấn.

PV GAS và GTINX ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới tăng cường bảo vệ hạ tầng công nghiệp khí.

Theo nội dung ký kết, hai bên hợp tác trong các lĩnh vực bảo vệ hạ tầng công nghiệp khí; bảo đảm an ninh, an toàn; phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống thiết bị bay không người lái. Bên cạnh đó, PV GAS và GTINX thống nhất hợp tác bảo vệ hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống điều khiển; ứng dụng cảm biến, trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu để giám sát, phát hiện rò rỉ, cảnh báo sớm rủi ro.

Các nội dung này gắn trực tiếp với yêu cầu bảo vệ công trình và bảo đảm vận hành an toàn hệ thống hạ tầng khí. Việc kết hợp các giải pháp giám sát, cảnh báo với bảo vệ hệ thống công nghệ thông tin và điều khiển mở ra cơ hội nâng cao khả năng nhận diện, chủ động phòng ngừa rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của PV GAS.

Đại tá Lương Đức Minh – Chủ tịch HĐTV GTINX phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại tá Lương Đức Minh – Chủ tịch HĐTV GTINX cho biết, đơn vị mong muốn học hỏi kinh nghiệm quản trị, năng lực làm chủ kỹ thuật từ PETROVIETNAM, đồng thời phát huy thế mạnh về an ninh mạng, bảo mật và thiết bị công nghệ chuyên dụng để hỗ trợ Tập đoàn bảo đảm an toàn hoạt động sản xuất. Lãnh đạo GTINX kỳ vọng hợp tác sẽ được triển khai thực chất, gắn với các chương trình cụ thể, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và an ninh biển đảo.

Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường phát biểu tại lễ ký kết

Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong làm chủ tài nguyên, bảo đảm an ninh năng lượng; đồng thời bày tỏ mong muốn phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị như GTINX để tiếp cận các giải pháp an ninh, an toàn hiện đại nhằm bảo vệ công trình năng lượng trọng yếu. Tổng Giám đốc đề nghị các bên sớm cụ thể hóa chương trình phối hợp bằng mục tiêu, tiến độ và sản phẩm đầu ra rõ ràng, khai thác hiệu quả nguồn lực để phát triển các sản phẩm công nghệ có khả năng ứng dụng, thương mại hóa và vươn ra thị trường quốc tế.

Cùng với PV GAS, các đơn vị BSR, Vietsovpetro, PV Power, PVMR, VPI và PTSC cũng ký kết MOU với GTINX, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực của chuỗi giá trị dầu khí và năng lượng. Đối với PV GAS, thỏa thuận là cơ sở để kết nối nhu cầu thực tiễn với năng lực công nghệ của đối tác, hướng tới nâng cao hiệu quả giám sát, bảo vệ và vận hành an toàn hạ tầng công nghiệp khí.