PVcomBank hợp tác với Cục Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

Nghị định 68/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 5/3/2026, quy định hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Với các hộ kinh doanh có doanh thu vượt ngưỡng này, nghĩa vụ thuế sẽ được xác định theo doanh thu phát sinh và thực hiện kê khai theo quy định của cơ quan thuế. Trong bối cảnh đó, việc ghi nhận và minh bạch dòng tiền thông qua tài khoản ngân hàng trở thành yếu tố quan trọng, giúp hộ kinh doanh thực hiện kê khai và nộp thuế đúng quy định.

Chương trình ký kết hợp tác được tổ chức trực tiếp, đồng thời kết nối trực tuyến tới các điểm cầu của PVcomBank tại 22 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Đại diện hai đơn vị cho biết, hợp tác lần này tập trung vào việc cung cấp các giải pháp số thuận tiện, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ hình thức thuế khoán sang kê khai, đồng thời thúc đẩy nộp thuế điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế tư nhân.

Chương trình kết nối trực tuyến tới các điểm cầu của PVcomBank tại 22 tỉnh, thành phố trên toàn quốc

Về phía PVcomBank, Ngân hàng đã triển khai bộ giải pháp bán hàng toàn diện dành cho khách hàng hộ kinh doanh, tập trung vào ba nhóm nhu cầu chính: giao dịch - thanh toán linh hoạt, thuận tiện; quản trị dòng tiền minh bạch và bổ sung nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo đó, khách hàng có thể mở tài khoản thanh toán đúng theo tên đăng ký hộ kinh doanh hoàn toàn miễn phí, đồng thời được cung cấp các công cụ hỗ trợ bán hàng/nhận tiền như loa thông báo biến động số dư, máy POS cùng các ưu đãi về phần mềm quản lý bán hàng. Bên cạnh đó, tài khoản hộ kinh doanh tại PVcomBank được kết nối với ứng dụng Ngân hàng số PVConnect Biz, giúp khách hàng chuyển khoản/nhận tiền nhanh chóng, quản lý giao dịch tập trung và thực hiện nộp thuế thông qua kết nối với nền tảng eTax Mobile. Đặc biệt, PVcomBank cũng triển khai giải pháp tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh với lãi suất ưu đãi cùng hạn mức linh hoạt, đáp ứng theo nhu cầu thực tế của từng hộ kinh doanh.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVcomBank - ông Nguyễn Đình Lâm phát biểu tại sự kiện ký kết hợp tác giữa Ngân hàng và Cục Thuế

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Đình Lâm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVcomBank cho biết: “Việc đồng hành cùng ngành Thuế trong quá trình chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý và hỗ trợ người nộp thuế là dấu mốc quan trọng đối với PVcomBank. Chúng tôi kỳ vọng hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ để phát triển hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ đa dạng, từ đó giúp các hộ kinh doanh nâng cao năng lực quản trị, minh bạch trong quản lý dòng tiền và vận hành mô hình kinh doanh thuận tiện, hiệu quả”.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế đánh giá, bộ giải pháp dành cho hộ kinh doanh của PVcomBank không chỉ góp phần thúc đẩy xây dựng hệ thống quản lý thuế ngày càng hiện đại, tiện ích, mà còn tạo điều kiện để hộ kinh doanh từng bước chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh theo hướng bền vững.

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế chia sẻ tại sự kiện

Sự kiện hợp tác giữa PVcomBank và Cục Thuế được kỳ vọng sẽ mang lại các giải pháp thiết thực, giúp hộ kinh doanh tuân thủ quy định về kê khai, nộp thuế theo phương thức mới, đồng thời hình thành thói quen quản lý tài chính bài bản, minh bạch, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định trong bối cảnh kinh tế số.