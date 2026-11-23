Áp lực cung ứng điện còn đến từ tốc độ phục hồi và mở rộng sản xuất tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đặc biệt là Khu kinh tế Dung Quất và Khu công nghiệp VSIP.

Thi công công trình điện tại xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Bên cạnh đó, diễn biến thời tiết cực đoan, hiện tượng ElNino kéo dài khiến lượng mưa và dòng chảy về các hồ thủy điện thấp hơn trung bình nhiều năm có thể ảnh hưởng đến khả năng huy động nguồn thủy điện trong năm 2027.

Chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, Công ty Điện lực Quảng Ngãi triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó thực hiện nghiêm các chỉ đạo của cấp trên và EVNCPC; xây dựng phương án bảo đảm cung ứng điện năm 2027 và những năm tiếp theo theo quy định.

Về đầu tư hạ tầng, Công ty Điện lực Quảng Ngãi tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình lưới điện trọng điểm, nâng cao khả năng giải tỏa công suất và độ tin cậy cung cấp điện. Cùng với phát triển nguồn và lưới điện, Công ty Điện lực Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh các chương trình tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải và dịch chuyển phụ tải, nhất là đối với khách hàng sử dụng điện lớn. Công tác quản lý vận hành cũng được chú trọng thông qua tăng cường kiểm tra ngày, đêm, bảo dưỡng định kỳ, ứng dụng khoa học công nghệ và tự động hóa lưới điện.

Bên cạnh các giải pháp về nguồn và lưới điện, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ được xác định là một trong những hướng đi quan trọng nhằm bổ sung nguồn điện tại chỗ, giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Bảo đảm cung ứng điện không chỉ là nhiệm vụ của ngành điện mà cần sự phối hợp, chia sẻ trách nhiệm từ các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Công tác truyền thông, vận động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả là giải pháp xuyên suốt trong năm 2027.

Quang cảnh cuộc họp đảm bảo cung ứng điện năm 2027

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận định, công tác cung ứng điện năm 2027 sẽ đối mặt với nhiều thách thức do nguồn điện dự phòng quốc gia ở mức thấp, một số dự án nguồn điện lớn chưa hoàn thành, trong khi nguy cơ thiếu nước phát điện tại các nhà máy thủy điện vẫn hiện hữu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu xây dựng 3 kịch bản cung ứng điện, gồm: bảo đảm đủ điện; thiếu điện đến 30% và thiếu điện ở mức 50%. Mỗi kịch bản cần xác định rõ thời điểm có nguy cơ thiếu điện cao và phương án ứng phó cụ thể. Đồng thời, tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị truyền tải điện và Công ty Điện lực Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn, lưới điện; tăng cường duy tu, bảo dưỡng, nâng cao năng lực cung ứng điện. Ngành điện cần chủ động làm việc với các doanh nghiệp có phụ tải lớn để xây dựng phương án điều tiết sản xuất, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của nguy cơ thiếu điện đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh.