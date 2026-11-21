Việc tận dụng nhiệt dư, khí dư để phát điện, lắp đặt điện mặt trời mái nhà đã giúp giảm chi phí, góp phần bảo đảm nguồn cung ổn định, hướng tới phát triển bền vững.

Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Khu kinh tế Dung Quất đang khai thác hiệu quả các nguồn năng lượng phát sinh trong quá trình sản xuất. Thay vì để nhiệt dư, khí dư từ các công đoạn luyện coke, luyện gang, luyện thép thất thoát ra môi trường, doanh nghiệp thu hồi, tái sử dụng để phát điện. Nhiệt dư được tận dụng tạo hơi nước vận hành tua-bin, còn khí than dư được sử dụng làm nhiên liệu cho các lò hơi.

Hệ thống pin điện mặt trời áp mái tại Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất

Năm 2025, hệ thống phát điện tận dụng nhiệt dư, khí dư của Hòa Phát Dung Quất sản xuất khoảng 2,85 tỷ kWh điện, đáp ứng khoảng 90% nhu cầu điện của toàn khu liên hợp. Chủ động được phần lớn nguồn điện giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào lưới điện quốc gia, tiết kiệm chi phí và duy trì hoạt động sản xuất ổn định.

Ngày 14/11/2025, doanh nghiệp này triển khai Dự án đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà, tổng công suất thiết kế 79,2 MWp với vốn đầu tư khoảng 700 tỷ đồng. Dự kiến đến quý II/2027, dự án hoàn thành, cung cấp hơn 115 triệu kWh điện sạch mỗi năm, giảm hơn 78.000 tấn khí CO₂ phát thải.

Ông Trương Quang Hiệp, Phó Giám đốc Đối ngoại Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất mong muốn có cơ chế thuận lợi về đầu tư, đấu nối, tín dụng và chính sách khuyến khích các mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ điện:

“Hiện tại, quy mô các dự án của Hòa Phát tương đối lớn. Riêng 2 khu liên hợp 1 và 2 có tổng diện tích khoảng 700 héc ta. Công ty đã chủ động đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các nhà xưởng và những khu vực đất trống nhằm phát điện phục vụ hoạt động sản xuất của khu liên hợp”.

Đến thời điểm hiện tại, Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất đã tự chủ được khoảng 90% nguồn điện phục vụ hoạt động sản xuất của khu liên hợp. Trong thời gian tới, công ty tiếp tục đầu tư mở rộng, lắp đặt thêm các hệ thống điện mặt trời và các hệ thống.

Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất lắp đặt hệ thống điện áp mái

Không chỉ các nhà máy công nghiệp quy mô lớn, xu hướng chủ động nguồn điện cũng đang được nhiều hộ gia đình, cơ sở kinh doanh tại tỉnh Quảng Ngãi quan tâm. Với những hộ sử dụng điện nhiều vào ban ngày, điện mặt trời mái nhà giúp giảm lượng điện mua từ lưới điện, qua đó tiết kiệm chi phí sinh hoạt.

Ông Lê Minh Vương, ở phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trước đây, vào những tháng nắng nóng, tiền điện của gia đình có thời điểm lên đến khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng. Từ khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà, gia đình ông chủ động được một phần nguồn điện phục vụ sinh hoạt.

“Gia đình tôi sử dụng hệ thống pin năng lượng mặt trời này, khoảng 3 năm sẽ thu hồi được vốn đầu tư. Sau thời gian đó, gia đình có thể sử dụng điện gần như bình thường mà không phải lo nhiều về chi phí tiền điện. Không chỉ gia đình tôi mà các gia đình anh em, hàng xóm lân cận cũng đồng tình và đang tiến hành lắp đặt hệ thống này”.

Ông Phạm Minh Quý ở phường Cẩm Thành đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất hơn 32 kWp để phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ sạc ô tô điện và xe máy điện. Nguồn điện tự sản xuất giúp cơ sở tiết kiệm khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng. Ông Phạm Minh Quý cho biết, khi mở rộng dịch vụ, nhu cầu sử dụng điện tăng lên, hệ thống điện mặt trời sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc giảm chi phí vận hành.

“Sắp tới, cơ sở kinh doanh sẽ có hệ thống máy rửa tự động với công suất lớn nên nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng cao. Việc sử dụng năng lượng mặt trời sẽ giúp tối ưu chi phí, qua đó nâng cao hiệu quả và lợi nhuận trong sản xuất, kinh doanh”.

Điện mặt trời mái nhà hộ gia đình

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 3.100 gia đình, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời mái nhà với tổng công suất hơn 366 MWp. Chủ động nguồn năng lượng cũng là yêu cầu đặt ra đối với tỉnh Quảng Ngãi trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Hiện tổng nhu cầu sử dụng điện của tỉnh khoảng 650 MW, trong khi tổng công suất các nguồn điện cung cấp đã đạt hơn 1.300 MW. Năm 2025, các nguồn điện đóng góp gần 3.000 tỷ đồng vào ngân sách tỉnh.

Tỉnh Quảng Ngãi đang rà soát, ưu tiên phát triển các dự án nguồn điện có điều kiện thuận lợi về đất đai, khả năng giải tỏa công suất; đồng thời thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực để sớm triển khai dự án, khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng tại địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang tham mưu tỉnh xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ lắp đặt điện mặt trời mái nhà theo mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ, dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét cuối năm 2026.

“Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức đánh giá hằng năm, kiểm toán việc sử dụng năng lượng tại các phụ tải; đồng thời đề nghị, yêu cầu các khu công nghiệp, nhà máy, doanh nghiệp áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm mức tiêu thụ điện. Bên cạnh đó, tỉnh tạo điều kiện, khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà theo hình thức tự sản xuất, tự tiêu thụ, góp phần xanh hóa sản xuất” ' ông Nguyễn Thanh Mân nói.