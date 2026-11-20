Tại Diễn đàn “Kết nối giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp Việt” ngày 17/11 ở TP.HCM, Viettel Telecom giới thiệu hệ sinh thái giải pháp số dành cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp, với các công cụ phục vụ bán hàng, quản lý hàng hóa, kế toán, vận tải và điều hành.

Viettel công bố một số trường hợp khách hàng đã ứng dụng công nghệ và ghi nhận hiệu quả về thời gian, nhân lực và chi phí vận hành.

Chẳng hạn, Công ty TNHH Logistic Hoàng Phát sử dụng giải pháp quản lý vận tải của Viettel để giám sát phương tiện, kiểm soát hành trình và tối ưu hoạt động vận chuyển. Hệ thống giúp công ty theo dõi xe, hạn chế những chuyến đi ngoài kế hoạch và các chi phí phát sinh không cần thiết.

Ông Vũ Mạnh Rồng, phụ trách vận tải Logistic Hoàng Phát, cho biết: “Việc xe đi vòng vèo hay làm việc riêng không còn nữa, doanh nghiệp chúng tôi tiết kiệm được từ 30 đến 40% chi phí cung đường và xăng dầu”.

Trong khi đó, HyoJung Softtech, một công ty Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam, ứng dụng các giải pháp Viettel về hóa đơn điện tử, dữ liệu và thanh toán, kết nối hoạt động bán hàng với kế toán.

Việc liên thông dữ liệu giúp giảm thao tác nhập liệu, đối chiếu và xử lý chứng từ thủ công. Theo Viettel, công ty tiết kiệm được 113 giờ làm việc mỗi tháng, tương đương khoảng 14 ngày công.

Một đơn hàng được xử lý thế nào trên hệ sinh thái Viettel?

Một trong những nền tảng được Viettel giới thiệu tại diễn đàn là Tendoo, hướng tới các hộ kinh doanh và công ty nhỏ có nhu cầu quản lý bán hàng, hàng hóa, doanh thu và sổ sách.

Với một cửa hàng bán lẻ, khi phát sinh giao dịch, người bán có thể ghi nhận đơn hàng trực tiếp trên Tendoo. Thông tin hàng hóa, doanh thu, thu chi và nhập xuất kho được quản lý tập trung, giúp chủ cửa hàng theo dõi kết quả kinh doanh mà không phải ghi sổ rồi tổng hợp lại bằng Excel. Dữ liệu này cũng hỗ trợ việc chuẩn bị sổ sách và kê khai thuế.

Viettel đã tích hợp AI vào Tendoo nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh quản lý hoạt động thường ngày, chuẩn hóa sổ sách và chuẩn bị dữ liệu phục vụ kê khai thuế.

Trao đổi tại gian hàng trải nghiệm, nhân viên Viettel cho biết các giải pháp có thể kết nối với phần mềm quản lý sẵn có của doanh nghiệp thông qua API, giúp trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống. Người dùng có thể truy cập trên điện thoại hoặc máy tính kết nối internet, trong khi dữ liệu được lưu trữ trên hạ tầng đám mây của Viettel.

Tại đây, nhân viên cũng giới thiệu một hóa đơn trên hệ thống thử nghiệm, cùng các giải pháp hợp đồng điện tử và chữ ký số từ xa, phục vụ việc ký kết, lưu trữ và quản lý chứng từ. Tuy nhiên, quy trình tự động từ tạo đơn hàng đến xuất hóa đơn và cập nhật công nợ chưa được trình diễn đầy đủ.

Sau bán hàng, Tendoo Marketing còn hỗ trợ doanh nghiệp chăm sóc khách hàng thông qua các kênh như SMS Brandname, Tammi OA và Zalo OA. Cửa hàng có thể thiết lập các chương trình gửi thông báo, khuyến mại hoặc tin nhắn chăm sóc theo kịch bản, thay vì liên hệ thủ công với từng người.

Một trường hợp ứng dụng thực tế là cửa hàng Ô mai Gia Bảo tại Hà Nội. Theo Viettel, sau khi sử dụng Tendoo, thời gian tổng hợp số liệu bán hàng của cửa hàng giảm từ khoảng 2 giờ mỗi ngày xuống còn vài phút.

Chủ cửa hàng cho biết công việc bán hàng nhẹ đi khoảng 70–80%, giúp dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động kinh doanh thay vì xử lý giấy tờ.

Công việc từng mất 3 ngày, nay được xử lý trong vài phút

Ở mảng quản trị nội bộ, Viettel giới thiệu Tendoo Workspace với các công cụ quản lý nhân sự, ca làm việc, tiến độ dự án và quy trình phê duyệt. Nhân viên Viettel tại gian hàng giới thiệu khả năng tích hợp AI để hỗ trợ soạn thảo văn bản và truy vấn dữ liệu nội bộ. Chẳng hạn, người quản lý có thể yêu cầu hệ thống tìm thông tin hợp đồng lao động, số lượng nhân viên hoặc dữ liệu tiền lương theo quyền truy cập được thiết lập.

Theo phần giới thiệu, các công cụ này được thiết kế để hoạt động trên hạ tầng công nghệ của Viettel, kết hợp với các giải pháp lưu trữ dữ liệu và an toàn thông tin.

Một trường hợp ứng dụng giải pháp quản trị của Viettel là Công ty Xây lắp điện Hecico tại Hải Phòng. Với các dự án trải dài trên ba miền, công ty đã số hóa quy trình phê duyệt, điều hành và phối hợp công việc giữa các bộ phận.

Theo Viettel, một quy trình phê duyệt trước đây mất 2–3 ngày nay có thể hoàn thành trong vài phút, giúp lãnh đạo công ty xử lý công việc và đưa ra quyết định nhanh hơn.

Tại diễn đàn, Viettel cũng công bố ba chương trình ưu đãi chuyển đổi số dành cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp tại TP.HCM, với tổng giá trị dự kiến lên tới 370 tỷ đồng, tập trung vào quản lý bán hàng, quản trị doanh nghiệp và hợp đồng điện tử.

Bên cạnh ưu đãi về chi phí, Viettel cho biết sẽ phối hợp tổ chức tư vấn, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật, giúp doanh nghiệp lựa chọn giải pháp phù hợp và đưa công nghệ vào sử dụng trong hoạt động kinh doanh hằng ngày.