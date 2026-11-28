Hội nghị hướng tới thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, ứng dụng những sáng tạo y học và phát triển các mô hình chăm sóc sức khỏe tiên tiến, lấy người bệnh làm trung tâm.

Với chủ đề “Value-Based Healthcare & Innovation-driven Medicine” (Y tế dựa trên giá trị và Y học định hướng đổi mới sáng tạo), VAMIM 2026 VAMIM 2026 hướng tới kết nối ba trụ cột quan trọng của y học hiện đại: nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ và thực hành lâm sàng. Đây là không gian học thuật đa chuyên ngành, nơi các nhà khoa học, chuyên gia và đội ngũ y tế cùng chia sẻ những thành tựu mới, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, cập nhật xu hướng phát triển của y học thế giới và tìm kiếm cơ hội hợp tác xuyên biên giới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc VAMIM 2026, mở đầu hội nghị kết nối cộng đồng y khoa trong nước và quốc tế (Ảnh: Vinmec)

Trọng tâm của hội nghị là 24 phiên khoa học với hơn 190 báo cáo viên, bao quát nhiều lĩnh vực từ chẩn đoán, điều trị đến quản lý và chăm sóc sức khỏe. Các chủ đề nổi bật gồm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong y tế, phẫu thuật robot, công nghệ in 3D, ung thư học, y học chính xác, y học tái tạo và liệu pháp tế bào, cùng những vấn đề cấp thiết trong sức khỏe cộng đồng và phát triển mô hình chăm sóc sức khỏe. Tại các phiên báo cáo và thảo luận chuyên sâu, các chuyên gia chia sẻ bằng chứng khoa học, kinh nghiệm lâm sàng, đồng thời trao đổi về khả năng đưa những tiến bộ y học vào thực tiễn điều trị.

Không khí gặp gỡ, giao lưu tại khu vực đón tiếp VAMIM 2026 - nơi những kết nối bắt đầu bên ngoài các phiên khoa học (Ảnh: Vinmec)

Song hành với hoạt động học thuật là các hội thảo thực hành chuyên sâu và chương trình trao đổi chuyên môn, giúp bác sĩ, nhân viên y tế tiếp cận trực tiếp với kỹ thuật, công nghệ và phương pháp thực hành mới. Đây là cấu phần quan trọng trong định hướng kết nối tri thức với thực hành của khuôn khổ hội nghị VAMIM, góp phần thúc đẩy đào tạo liên tục, chuyển giao kinh nghiệm và nâng cao năng lực chuyên môn, hướng tới cải thiện chất lượng điều trị và an toàn người bệnh.

Một điểm nhấn của VAMIM 2026 là Vinmec Innovation Challenge 2026 - cuộc thi nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo y tế, gồm bốn hạng mục: Young Investigator Award (Giải thưởng Nhà nghiên cứu trẻ), Fellows-in-Training Research Challenge (Cuộc thi Nghiên cứu dành cho Tu nghiệp sinh), MedTech Innovation (Đổi mới sáng tạo trong Công nghệ Y tế) và Poster Competition (Cuộc thi Báo cáo Poster). Với tổng giá trị giải thưởng hơn 500 triệu đồng, cuộc thi mở ra sân chơi học thuật cho các nhà nghiên cứu trẻ, bác sĩ, học viên sau đại học và các nhóm đổi mới sáng tạo giới thiệu công trình, bảo vệ ý tưởng và trình diễn những giải pháp công nghệ có tiềm năng ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe. Qua đó, VAMIM góp phần khuyến khích nghiên cứu, nuôi dưỡng các ý tưởng mới và thúc đẩy sự tham gia của thế hệ nhân lực y tế trẻ vào quá trình đổi mới sáng tạo.

Thông qua chuỗi hoạt động khoa học, thực hành và đổi mới sáng tạo, VAMIM 2026 hướng tới mở rộng kết nối giữa các bệnh viện, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ y tế. Đây là nền tảng để các bên trao đổi chuyên môn, tìm kiếm đối tác, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ; đồng thời tạo cơ hội để những công trình khoa học và sáng kiến mới được giới thiệu, đánh giá và tiếp tục phát triển theo hướng ứng dụng thực tiễn.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec - phát biểu tại VAMIM 2026, nhấn mạnh định hướng đổi mới sáng tạo y học lấy người bệnh làm trung tâm (Ảnh: Vinmec)

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS. Trần Trung Dũng - Tổng giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec - cho biết: “VAMIM đặt ‘sáng tạo trong y học’ bên cạnh ‘mô hình chăm sóc sức khỏe’ để mỗi tiến bộ khoa học đến được với người bệnh một cách an toàn, hiệu quả và bền vững. Đó là định hướng mà Hội nghị lấy làm nền tảng: Y tế dựa trên giá trị và Y học định hướng đổi mới sáng tạo, lấy người bệnh làm trung tâm”.

Việc tổ chức VAMIM 2026 nằm trong định hướng phát triển hệ thống y tế gắn kết giữa chăm sóc sức khỏe, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Vinmec. Bên cạnh đầu tư công nghệ y học tiên tiến, phát triển các chuyên môn kỹ thuật cao và mở rộng hợp tác quốc tế, Vinmec hướng tới xây dựng môi trường học thuật thúc đẩy trao đổi tri thức, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Qua đó, những thành tựu khoa học có thêm cơ hội được chuyển hóa thành các giải pháp chăm sóc sức khỏe thiết thực, mang lại giá trị lâu dài cho người bệnh và cộng đồng.

Với quy mô quy tụ chuyên gia từ hơn 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hệ thống hoạt động khoa học, thực hành và đổi mới sáng tạo đa dạng, hội nghị VAMIM 2026 được kỳ vọng trở thành điểm hẹn học thuật thường niên của cộng đồng y khoa trong nước và quốc tế. Hội nghị góp phần mở rộng kết nối tri thức toàn cầu, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và đưa những tiến bộ y học đến gần hơn với thực tiễn chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.