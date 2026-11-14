S-Race 2026 Đà Nẵng: Đồng hành cùng những khát vọng vươn cao

Sáng 14/11, S-Race Đà Nẵng - một trong những hoạt động thuộc khuôn khổ Hợp tác tổ chức các hoạt động truyền thông thể thao trường học giai đoạn 2026–2030, thu hút sự tham gia của hơn 12.000 học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh tại sự kiện thi đấu trực tiếp khu vực Công viên Biển Đông và 15 điểm chạy hưởng ứng trên toàn thành phố.

Thầy cô giáo đồng hành cùng các bạn học sinh tại nội dung hưởng ứng S-Race School

Với phụ huynh, đồng hành cùng con tại S-Race là cơ hội để cùng con trải nghiệm, vận động và hình thành những thói quen sống tích cực. Khi cùng con khởi động, cổ vũ trên đường chạy hay chia sẻ niềm vui sau khi về đích, bố mẹ đang giúp con hiểu rằng sức khỏe là tài sản quý giá và mỗi nỗ lực đều xứng đáng được ghi nhận.

“Tôi rất vui và tự hào khi hai bố con về đích đầu tiên tại S-Race Family. Tôi nghĩ chạy bộ nói riêng và thể thao nói chung mang lại nhiều lợi ích tích cực cho trẻ, giúp các con nâng cao thể lực, rèn luyện sức khỏe và hình thành lối sống năng động. S-Race thực sự là một sân chơi bổ ích, tạo cơ hội để cha mẹ và con cùng vận động, gắn kết và có thêm những trải nghiệm đáng nhớ.”, Anh Lê Ngọc Thịnh cùng con Lê Ngọc Hưng (Tiểu học Lê Lai, Đà Nẵng) - top 1 S-Race Family.

Khoảnh khắc nắm tay về đích – thương hiệu của S-Race ở mỗi sự kiện trực tiếp

Sự đồng hành ấy cũng được tiếp nối bởi thầy cô - những người không chỉ truyền đạt kiến thức trên bục giảng mà còn khuyến khích học sinh phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần. Tại S-Race, thầy cô cùng học trò tham gia hoạt động S-Race School, lan tỏa tinh thần đoàn kết. Mỗi lời động viên, mỗi khoảnh khắc cùng nhau vượt qua thử thách góp phần gắn kết tình thầy trò, tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ.

Cô Nguyễn Thị Tường Vi – THPT Núi Thành (Đà Nẵng) chia sẻ: “S-Race Đà Nẵng mang đến một ngày hội thể thao đầy hào hứng và đáng nhớ, lần đầu tiên thầy cô và học sinh nhà trường được trực tiếp hòa mình vào không khí sôi động như vậy. Qua sự kiện và 2 năm liền tham dự S-Race School Online, S-Race đã thực sự góp phần hình thành thói quen rèn luyện thể chất, nuôi dưỡng tinh thần thể thao lành mạnh và tăng cường sự gắn kết giữa thầy cô với học sinh.”

Đồng hành cùng các em học sinh trên hành trình ấy còn có Tập đoàn TH. Với khát vọng “Vì một Việt Nam khỏe mạnh - Vì tầm vóc Việt” và các giá trị cốt lõi “Vì hạnh phúc đích thực”, “Vì sức khỏe cộng đồng”, TH khởi xướng và đồng hành với nhiều chương trình, dự án lớn về dinh dưỡng, sức khỏe như Đề án Dinh dưỡng người Việt; Chương trình Sữa học đường quốc gia; Chương trình Sức khỏe học đường; Mô hình điểm Bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh.

Tiếp tục đồng hành với S-Race 2026, Tập đoàn TH mong muốn lan toả tình yêu thể thao, xây dựng thói quen rèn luyện thể chất và khơi dậy khát vọng chinh phục của một thế hệ tương lai phát triển toàn diện.

Không chỉ nhận được sự tiếp sức từ gia đình, thầy cô và các đơn vị đồng hành, mỗi bước chạy tại S-Race còn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia đến cộng đồng. Năm 2026, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tiếp tục đảm nhiệm vai trò Đối tác thiện nguyện của S-Race năm thứ 4 liên tiếp, với mức đóng góp 5.000 đồng/BIB tại các giải chạy trực tiếp và 200 đồng/km tại các thử thách trực tuyến vào Quỹ hỗ trợ điều trị, phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tính đến nay, tổng kinh phí đóng góp đã vượt 2,6 tỷ đồng, hỗ trợ 111 bệnh nhi phục hồi chức năng vận động.

S-Race – nơi cô trò cùng đồng hành trên cùng xây dựng lối sống khoẻ mạnh

S-Race không chỉ giúp các em học sinh nâng cao sức khỏe, mà còn mang đến những người bạn đồng hành tiếp sức trên đường chạy. TH giới thiệu tới các em thức Uống Sữa Trái Cây Có Thạch TH true JUICE milk MISTORI và Thức Uống Sữa Lúa Mạch Có Thạch TH true CHOCOMALT MISTORI - với thạch dừa giòn ngon - là nguồn năng lượng hoàn toàn từ thiên nhiên cho thế hệ mới cùng với nhiều sản phẩm tươi, ngon khác như TH true YOGURT TOPKID, TH true WATER, TH true TEA.