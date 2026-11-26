Điểm nhấn là hàng loạt ưu đãi giảm giá sâu, đặc biệt có sản phẩm giảm giá trực tiếp lên đến 100%, cùng các chương trình mua 1 tặng 1, mua 2 tính tiền 1, giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí khi mua sắm, chuẩn bị cho mùa lễ hội và những dịp sum họp cuối năm.

Các loại bánh kẹo, snack, thực phẩm chế biến sẵn đa dạng chủng loại và mức giảm cao

Chạm đỉnh ưu đãi 100%, mở rộng cơ hội mua sắm tiết kiệm

Từ Black Friday đến Giáng sinh, Tết Dương lịch và những ngày cận Tết Nguyên đán 2027, nhu cầu mua sắm, trang hoàng nhà cửa, tổ chức tiệc tùng và chuẩn bị quà tặng bắt đầu tăng nhiệt. Nắm bắt xu hướng này, Saigon Co.op liên tiếp triển khai các đợt ưu đãi, trải rộng từ thực phẩm, đồ uống, hóa phẩm đến thời trang, đồ gia dụng và hàng tiêu dùng thiết yếu.

Các mặt hàng gia vị giảm giá tốt với đa dạng nhãn hàng để khách hàng có nhiều lựa chọn

Đáng chú ý, hưởng ứng chương trình khuyến mại tập trung quốc gia Grand Sale do Bộ Công Thương triển khai, từ ngày 1/12 đến 8/12, Saigon Co.op áp dụng mức giảm giá trực tiếp lên đến 100% hoặc mua 1 tặng 1 cùng loại cho một số sản phẩm hàng nhãn riêng Co.op, thực phẩm công nghệ, hóa phẩm, đồ dùng và may mặc. Danh mục ưu đãi gồm hạt nêm, tảo biển, bò viên, mì trộn, kẹo dẻo, mật ong, yến sào, táo đỏ Tân Cương; nước giặt, nước xả, nước súc miệng, bọt rửa tay; cùng hộp đựng thực phẩm, bộ lau nhà, vali, áo sơ mi, áo thun, mền nỉ và khăn tắm…

Các sản phẩm đồ uống, thực phẩm chế biến sẵn được sắp xếp giảm giá 1 cách khoa học cho khách hàng mua sắm nhiều nhưng vẫn nhẹ ví

Black Friday bùng nổ, mua sắm càng nhiều càng hời

Hòa cùng không khí Black Friday, Saigon Co.op triển khai chương trình “Black Friday – Sale đậm sâu – Deal bao hời” với mức giảm từ 35% đến 50% hoặc mua 2 tính tiền 1. Các mặt hàng gạo thơm, dầu ăn, mì gói, gia vị, sữa, trà, cà phê, bánh kẹo, nước giải khát, bia, nước ngọt đến chăn drap gối nệm, đồ dùng gia đình, quần áo mặc nhà, công sở và trang phục đi chơi đều góp mặt trong đợt ưu đãi.

Khách hàng rất quan tâm đến các chương trình khuyến mãi đặc biệt là thực phẩm thiết yếu

Riêng trên Co.op Online, chương trình “Black Friday bùng nổ – Săn sale cực đã” diễn ra từ ngày 26/11 đến 2/12, giảm thêm 60.000 đồng cho đơn hàng trên 999.000 đồng khi khách hàng nhập mã BLACKFRIDAY60.

Nhiều mặt hàng tươi sống giảm giá mạnh phục vụ mùa lễ hội sôi động cuối năm

Song song đó, chương trình “Sale đậm cuối năm – Thả ga mua sắm” giảm từ 22% đến 50% cho các sản phẩm chế biến sẵn, tiện lợi như chả giò, khoai tây chiên, xúc xích, cá viên, bò nướng lá lốt… cùng nhiều loại đồ uống phục vụ tiệc cuối năm. Các thương hiệu chăm sóc nhà cửa như Ariel, Sunlight, Lix, Vim, Omo, Power100… cũng ưu đãi đến 50% hoặc mua 2 tính tiền 1. Vali, khăn tắm, dép, vớ và một số sản phẩm may mặc giảm từ 46% đến 50%, đáp ứng nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng dịp lễ.

Shopping Season tiếp sức, sắm sửa nhà cửa thêm nhẹ ví

Hưởng ứng chương trình “Vibrant HCMC – Shopping Season” do Sở Công Thương TP.HCM triển khai, Saigon Co.op tiếp tục duy trì ưu đãi từ nay đến ngày 8/12/2026, với mức giảm lên đến 62% hoặc mua 1 tặng 1. Các sản phẩm áp dụng gồm dầu hào, sốt dầu giấm, yến chưng đường phèn, mật ong, nước rửa chén, nước giặt xả, khăn giấy, khăn ướt, chảo chống dính, bộ lau nhà, ruột gối cao su thiên nhiên, bộ bình ly thủy tinh, vali và các mặt hàng thời trang.

Rau củ quả giảm giá tốt, chất lượng sẵn sàng cho các bữa tiệc thịnh soạn

Để việc dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa đón năm mới thêm tiết kiệm, chương trình “Tết rộn ràng – Nhà gọn gàng” diễn ra trong hai đợt 27–29/11 và 4–6/12. Khách hàng mua hóa phẩm chăm sóc nhà cửa với hóa đơn từ 300.000 đồng được mua một sản phẩm ưu đãi chỉ 5.000 đồng; hóa đơn từ 600.000 đồng được mua hai sản phẩm, từ 900.000 đồng được mua ba sản phẩm, tối đa năm sản phẩm ưu đãi trên mỗi hóa đơn.

Thịt cá thủy hải sản tươi ngon luân phiên giảm giá

Đặc biệt, chương trình “Thu cũ đổi mới” giúp khách hàng thay mới vật dụng gia đình với mức ưu đãi lên đến 50% khi mang sản phẩm cũ đến mua sản phẩm mới tương tự, áp dụng cho nồi inox, bếp từ, bình giữ nhiệt, chảo, nồi cơm, nồi chiên không dầu, bộ lau nhà, vali và nhiều đồ dùng thiết yếu khác.

Mùa tiệc tùng rộn ràng, thực phẩm tươi ngon ngập ưu đãi

Saigon Co.op còn luân phiên giảm từ 10% đến 30% cho nhiều loại thực phẩm tươi sống giúp các gia đình Việt chuẩn bị những bữa tiệc sum họp vừa ngon miệng, vừa tiết kiệm. Danh mục ưu đãi gồm cá hồi phi lê, cá thu, cá chẽm, cá chim trắng, thịt gà, cốt lết heo, thịt thăn bò Úc; các loại rau củ, nấm cùng trái cây như quýt Úc, dưa lưới hoàng kim, thanh long ruột trắng, bưởi da xanh, nho không hạt nhập khẩu và lê đường…

Thịt, cá, thủy hải sản luân phiên giảm giá

Bên cạnh các ưu đãi giảm giá trực tiếp, Saigon Co.op còn dành thêm quyền lợi thiết thực cho khách hàng thành viên thông qua chương trình “Quà liền tay – Say mê mua sắm”. Theo đó, khách hàng thành viên khi mua một thùng sữa tươi tiệt trùng Dutch Lady thuộc sáu loại sản phẩm áp dụng, gồm cao khỏe, ít đường, không đường, có đường, hương dâu và hương socola sẽ được tặng ngay phiếu mua hàng trị giá 30.000 đồng.

Trái cây nông sản việt đa dạng chủng loại, tươi ngon, chất lượng

Với chuỗi ưu đãi nối tiếp từ Black Friday, Grand Sale đến Shopping Season, Saigon Co.op mang đến nhiều cơ hội mua sắm tiết kiệm, giúp người tiêu dùng Việt chủ động chuẩn bị thực phẩm, quà tặng, đồ dùng gia đình và hàng thiết yếu cho mùa lễ hội cuối năm thêm đủ đầy mà vẫn tối ưu chi phí.