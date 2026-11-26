Công ty Điện lực Đà Nẵng đánh giá toàn diện hiện trạng lưới điện 35kV đang vận hành trên địa bàn khu vực Nam Giang, Đại Lộc và Đông Giang (thuộc tỉnh Quảng Nam cũ). Hệ thống lưới điện có tổng chiều dài gần 200km, đi qua địa hình đồi núi hiểm trở, địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng và xử lý sự cố.

Bên cạnh đó, việc duy trì đồng thời hai cấp điện áp 35kV và 22kV cũng đặt ra những yêu cầu nhất định đối với công tác quản lý thiết bị, dự phòng vật tư, mua sắm và hoán chuyển thiết bị giữa các khu vực.

Sẵn sàng chuẩn hóa lưới điện khu vực phía Tây Đà Nẵng

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, Công ty Điện lực Đà Nẵng thống nhất định hướng từng bước chuẩn hóa lưới điện 35kV sang vận hành cấp điện áp 22kV. Việc chuyển đổi này góp phần đồng bộ cấp điện áp trong hệ thống lưới điện phân phối, tạo thuận lợi cho công tác quản lý vận hành, mua sắm và hoán chuyển thiết bị, tạo thuận lợi cho việc thực hiện các phương thức kết lưới khép vòng, tăng cường khả năng hỗ trợ cấp điện giữa các khu vực. Qua đó, nâng cao độ tin cậy và chất lượng cung cấp điện cho khách hàng.

Công ty Điện lực Đà Nẵng định hướng xây dựng lộ trình chuyển đổi theo từng giai đoạn, trên cơ sở rà soát, đánh giá cụ thể từng đường dây và khu vực phụ tải; trong đó, ưu tiên xem xét các tuyến đường dây 35kV có điều kiện thuận lợi, đặc biệt là những khu vực đã được cấp điện từ các trạm biến áp 110kV, có khả năng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi và phù hợp với quy hoạch phát triển lưới điện. Việc triển khai theo lộ trình sẽ giúp tối ưu nguồn lực đầu tư, hạn chế ảnh hưởng quá trình cung cấp điện và bảo đảm tính đồng bộ trong vận hành hệ thống.

Thi công lắp đặt công tơ điện

Lãnh đạo Công ty Điện lực Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động trao đổi, cung cấp thông tin về phương án và kế hoạch chuyển đổi, đồng thời lắng nghe ý kiến của khách hàng, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Việc thống nhất phương án chuyển đổi với khách hàng là điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm khả năng tiếp nhận điện, phù hợp với đặc điểm phụ tải và kế hoạch sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị.

Việc chuyển đổi chỉ được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí kỹ thuật, quy định hiện hành và bảo đảm vận hành an toàn, ổn định, tin cậy của hệ thống điện.

Công ty Điện lực Đà Nẵng khẳng định quyết tâm từng bước hiện đại hóa, chuẩn hóa lưới điện phân phối, khai thác hiệu quả hạ tầng điện hiện có và nâng cao năng lực cung ứng điện tại khu vực phía tây thành phố.