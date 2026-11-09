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Sẵn sàng hạ tầng điện cho APEC 2027: Bài toán hạ tầng điện cho mục tiêu phát triển

Thứ Hai, 14:25, 09/11/2026
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VOV.VN - Hướng tới Hội nghị cấp cao APEC 2027, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã và đang huy động tối đa nguồn lực, thực hiện đồng loạt các giải pháp, với quyết tâm cao nhất: Bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định và ngăn ngừa tuyệt đối các sự cố đơn lẻ ảnh hưởng đến các phụ tải trọng yếu.

Khép mạch vòng, nâng cao độ tin cậy

Tháng 8/2026, ba công trình lưới điện 110–220kV tại đặc khu Phú Quốc chính thức được đóng điện và đưa vào vận hành, gồm: Trạm biến áp 220kV Phú Quốc, đường dây 110kV Phú Quốc – Bắc Phú Quốc và đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc.

Với tổng mức đầu tư gần 2.165 tỷ đồng, các công trình góp phần nâng tổng năng lực cấp điện cho toàn Đặc khu lên hơn 600MVA; đồng thời hình thành liên kết mạch vòng, đáp ứng tiêu chí N-1. Đây là bước quan trọng trong quá trình hoàn thiện lưới điện truyền tải tại Phú Quốc, vừa phục vụ Hội nghị APEC 2027, vừa đáp ứng sự gia tăng phụ tải và hoạt động kinh tế trong giai đoạn tiếp theo.

san sang ha tang dien cho apec 2027 bai toan ha tang dien cho muc tieu phat trien hinh anh 1
Trạm biến áp 220kV Phú Quốc

Ngoài 3 công trình vừa hoàn thành, EVNSPC đã giao Công ty Điện lực An Giang tiếp tục triển khai ba dự án lưới điện trung, hạ thế, với tổng mức đầu tư khoảng 368 tỷ đồng, trực tiếp phục vụ chuỗi sự kiện APEC 2027.

Các dự án gồm: Hạ ngầm và phát triển lưới điện trung, hạ thế trên đường tỉnh ĐT975; cấp điện cho Sân bay quốc tế Phú Quốc và tuyến LRT đầu sân bay; cấp điện cho khu vực Trung tâm Hội nghị APEC và tuyến LRT đầu Trung tâm Hội nghị. Theo kế hoạch, ba dự án này dự kiến hoàn thành đóng điện trong tháng 3/2027.

Bên cạnh đó, ngành Điện cũng phối hợp các đơn vị treo cáp thông tin trên hệ thống cột điện để chỉnh trang, đảm bảo an toàn lưới điện và mỹ quan đô thị, hướng tới tiêu chuẩn không gian đô thị biển đảo xanh, sạch, đẹp.

Chủ động các giải pháp kỹ thuật, vận hành

Ông Bùi Quốc Hoan – Phó Tổng giám đốc EVNSPC cho biết, mục tiêu của EVNSPC không chỉ là bảo đảm đủ điện cho Hội nghị cấp cao APEC 2027 mà còn là không để bất kỳ sự cố đơn lẻ nào làm gián đoạn các phụ tải trọng yếu phục vụ hội nghị.

Để thực hiện mục tiêu này, EVNSPC đã thành lập Ban Chỉ đạo bảo đảm cung ứng điện phục vụ APEC 2027 do Tổng giám đốc làm Trưởng ban; phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ những công trình lưới điện 220kV trên địa bàn tỉnh An Giang, qua đó củng cố nguồn cung cấp điện cho Phú Quốc.

Song song đó, Tổng công ty cũng xác định rõ ranh giới đầu tư giữa EVNSPC và các đơn vị phát triển hạ tầng. EVNSPC bảo đảm nguồn tại các trạm biến áp như Trạm 110kV Phú Quốc, Trạm 110kV Nam Phú Quốc và Trạm 220kV Phú Quốc; phía khách hàng đầu tư hệ thống lưới điện từ điểm đấu nối đến các phụ tải phục vụ hội nghị.

san sang ha tang dien cho apec 2027 bai toan ha tang dien cho muc tieu phat trien hinh anh 2
EVNSPC đã và đang đảm bảo điện an toàn, liên tục phục vụ sự phát triển của đặc khu Phú Quốc

Đối với công tác vận hành, các đơn vị sẽ rà soát an toàn toàn bộ lưới điện, phương thức vận hành, vật tư, nguồn dự phòng, lực lượng ứng trực và phương án xử lý sự cố; đồng thời hoàn thiện tổ chức quản lý vận hành hệ thống lưới điện 220/110kV tại Phú Quốc.

Đáng chú ý, EVNSPC xây dựng phương án cấp điện đặc biệt cho APEC 2027 với nhiều kịch bản vận hành ở các cấp điện áp 22kV, 110kV và 220kV. Các phương án được tính toán theo từng tình huống, kết hợp tổ chức diễn tập để nâng cao khả năng phối hợp và xử lý sự cố của lực lượng vận hành.

Hệ thống giám sát, điều khiển lưới điện từ xa (SCADA), hệ thống bảo vệ, tự động hóa và thông tin liên lạc cũng được rà soát, kiểm tra, bảo đảm luôn trong trạng thái sẵn sàng. Bên cạnh yêu cầu an toàn kỹ thuật, EVNSPC chú trọng phối hợp với lực lượng an ninh để phòng chống cháy nổ, hành vi phá hoại và nguy cơ tấn công an ninh mạng vào hệ thống điều khiển.

Bên cạnh đó, EVNSPC và Công ty Điện lực An Giang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng, đơn vị tổ chức sự kiện và các nhà cung cấp dịch vụ, hạ tầng để rà soát địa điểm có khả năng phát sinh nhu cầu sử dụng điện.

“EVNSPC cũng đã làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Trung và Công ty Điện lực Đà Nẵng để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm xây dựng phương án bảo đảm điện cho Hội nghị APEC. Yêu cầu cuối cùng là hệ thống có độ tin cậy và khả năng dự phòng cao, chủ động ứng phó với tình huống bất thường, phục vụ an toàn, liên tục cho hội nghị và đáp ứng nhu cầu của Phú Quốc sau sự kiện”, ông Bùi Quốc Hoan cho hay.

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Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW: EVNSPC hướng tới doanh nghiệp số thông minh

VOV.VN - Với 100% trạm biến áp 110kV vận hành không người trực, ứng dụng AI vào giám sát lưới điện, điện tử hóa toàn bộ qui trình kinh doanh, dịch vụ khách hàng…, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đang chuyển mình mạnh mẽ trong việc công tác quản trị, điều hành và chăm sóc khách hàng bằng dữ liệu số.

CTV Đình Hoàng/VOV.VN
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