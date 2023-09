Sắp bàn giao nhà, Legacy Prime hút khách muốn nhận nhà ở ngay

“Tận mục sở thị” căn hộ thực

Trong bối cảnh thị trường bất động sản những tháng cuối năm đang trên đà phục hồi, nhu cầu mua nhà để ở tăng cao thì những dự án đi trước về tiến độ, đảm bảo chất lượng được xem là lựa chọn ưu tiên của nhiều khách hàng. Legacy Prime đã khẳng định ưu thế cạnh tranh khi hội tụ đủ cả 2 yếu tố này.

Mặc dù được triển khai vào đúng giai đoạn có nhiều thách thức nhưng Legacy Prime vẫn đảm bảo tiến độ xây dựng thần tốc và về đích đúng kế hoạch đề ra. Hiện dự án đang được hoàn thiện, chuẩn bị bàn giao nhà cho khách hàng trước Tết.

Hàng trăm khách hàng giao dịch căn hộ Legacy Prime mỗi cuối tuần

Khi đến tham quan dự án, ngoài việc trải nghiệm nhà mẫu, cảm nhận phong cách thiết kế, nội thất, khách hàng còn được “tận mục sở thị”, thẩm định chất lượng từng viên gạch cũng như vật liệu xây dựng của dự án. Từ đó, khách hàng dễ dàng hình dung về không gian sống và đối chiếu các tiện ích nội khu có đúng như cam kết của chủ đầu tư hay không.

Bên cạnh đó, Legacy Prime còn được đảm bảo chất lượng bởi Tập đoàn Hòa Bình, nhà thầu hạng A đã phát triển hàng ngàn công trình trên khắp cả nước. Với kinh nghiệm và năng lực của mình, Tập đoàn Hòa Bình vừa tối ưu hóa chất lượng công trình vừa tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn về an toàn trong xây dựng tại Legacy Prime.

Công trình Legacy Prime được bảo chứng chất lượng xây dựng bởi Tập đoàn Hòa Bình

Bên cạnh Hòa Bình, Kim Oanh Group còn hợp tác với các đối tác thuộc “top” đầu ngành bất động sản - xây dựng. Nổi bật như Coninco là đơn vị tư vấn giám sát, thương hiệu nổi tiếng với hơn 40 năm kinh nghiệm. Savista là dơn vị quản lý - vận hành chuyên nghiệp sau khi dự án bàn giao cho khách hàng. Sự góp mặt của những thương hiệu nói trên hứa hẹn sẽ thiết lập cộng đồng dân cư văn minh, đảm bảo an ninh và nâng tầm chất lượng sống cho cư dân.

Không chỉ sở hữu chất lượng vượt trội, đảm bảo tiến độ, Legacy Prime còn ghi điểm nhờ vật liệu bàn giao cao cấp đến từ các thương hiệu nổi tiếng như khóa thông minh 4 tích hợp Siemens, cửa chính và tủ bếp An Cường, mặt bếp bằng đá granite, thiết bị vệ sinh Toto… Điều này giúp khách hàng tiết kiệm chi phí hoàn thiện căn hộ mà vẫn đảm bảo những tiện nghi tốt nhất.

Giải pháp tài chính đặc biệt

Mặc dù căn hộ sắp bàn giao có rất nhiều lợi thế giúp khách hàng an tâm nhưng thực tế cho thấy người mua căn hộ giai đoạn này thường sẽ phải trả mức giá cao hơn trung bình 10% so với giá ban đầu. Mức chênh này tại một số dự án có thể lên đến 20-30%. Điều này vô tình tạo thêm áp lực và gánh nặng tài chính cho khách hàng mua ở thực.

Thấu hiểu những trăn trở đó, Kim Oanh Group đã mang đến giải pháp tài chính đặc biệt giúp khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ Legacy Prime. Cụ thể, giỏ sản phẩm cuối cùng của Legacy Prime vừa được công bố có mức giá không tưởng, chỉ từ 900 triệu/căn. Khách hàng chỉ cần trả trước 99 triệu là đã có thể ký hợp đồng mua bán; sau khi nhận nhà mới bắt đầu trả góp nhẹ nhàng chỉ từ 3,5 triệu/tháng, thấp hơn cả phí thuê căn hộ trong cùng phân khúc.

Bên cạnh đó, khách hàng còn được hưởng loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn như ân hạn nợ gốc và hỗ trợ lãi suất trong 36 tháng, cam kết thuê lại căn hộ lên đến 216 triệu đồng trong 36 tháng (khách hàng nhận nhà để ở vẫn được hưởng 50% số tiền cam kết), tặng gói nội thất trị giá lên đến 60 triệu đồng…

Legacy Prime đã chuẩn bị bàn giao nhà nhưng giá chỉ từ 900 triệu/căn

Theo ông Tô Duy Chinh, Giám đốc Khối Bán hàng Kim Oanh Group, tại thị trường vùng ven TP.HCM, căn hộ có giá từ 1-1,5 tỷ đồng đã gần như tuyệt chủng. Những dự án có pháp lý đầy đủ, chất lượng vượt trội, thi công hoàn thiện, sắp bàn giao mà giá chỉ từ 900 triệu như Legacy Prime chắc chắn không có “đối thủ”.

“Dù giá chỉ từ 900 triệu/căn nhưng Legacy Prime được quy hoạch bài bản, thiết kế hiện đại với hơn 30 tiện ích như: Trung tâm thương mại, hồ bơi, phòng tập gym - yoga, khu thể dục thể thao, khu BBQ ngoài trời, trường mầm non quốc tế, khu vui chơi trẻ em…”, ông Chinh cho biết.

Đặc biệt, Legacy Prime tọa lạc ngay trung tâm TP. Thuận An, dễ dàng tiếp cận loạt tiện ích đẳng cấp của khu vực như AEON Mall, MM Mega Market, Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia… Xung quanh dự án còn có nhiều công trình giao thông trọng điểm đang được đầu tư như Vành đai 3, đại lộ Bình Dương (quốc lộ 13), cao tốc TP.HCM - Thuận An - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, metro Suối Tiên - Thuận An - Thành phố mới Bình Dương… với tiềm năng phát triển rất lớn.

Điều đó lý giải vì sao Legacy Prime luôn duy trì sức hút ổn định và có phần tăng nhiệt trong những tháng cuối năm. Được biết, Legacy Prime có quy mô 1.802 căn hộ và hầu hết đều đã tìm được chủ nhân. Giỏ sản phẩm cuối cùng của dự án chỉ có hơn 100 căn hộ là những cơ hội cuối cùng để khách hàng có thể sở hữu một căn hộ ưng ý với giá tốt nhất và chạm tay đến giấc mơ an cư.