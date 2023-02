SeABank hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022

Tính đến hết 31/12/2022, SeABank duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và đạt được kết quả kinh doanh khả quan, trong đó nổi bật là Tổng tài sản đạt 231.423 tỷ đồng, tăng 9,34% so với năm 2021; Hiệu suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân (ROA) và hiệu suất sinh lời của vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) lần lượt là 1,83% và 18,1% qua đó cho thấy hiệu quả hoạt động của SeABank nằm trong top cao của hệ thống ngân hàng. Bên cạnh đó, nhờ kiểm soát hiệu quả thu chi, tích cực xử lý nợ xấu và tăng cương quản trị rủi ro nên tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của Ngân hàng tiếp tục giảm xuống 35,3% và Tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 1,60%.

Đặc biệt, thu thuần ngoài lãi (NOII) tăng trưởng ấn tượng 43% so với năm 2021, đạt 2.641 tỷ đồng, chiếm 12,7% tổng doanh thu của Ngân hàng. Việc tăng trưởng NOII cho thấy hiệu quả hoạt động ổn định và bên vững của SeABank nhờ việc đa dạng hóa cấu trúc sản phẩm, phát triển ngân hàng số cũng như các dịch vụ phi tín dụng, đồng thời khai thác hiệu quả tệp khách hàng hiện hữu và phát triển mạng lưới khách hàng mới trên thị trường. Những chỉ số tích cực này đã giúp SeABank đạt lợi nhuận trước thuế gần 5.069 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

Bên cạnh đó, SeABank đã hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 19.809 tỷ đồng và đang trong lộ trình tăng vốn lên 20.403 tỷ đồng, một phần thông qua chương trình ESOP cho hơn 2.500 cán bộ nhân viên (CBNV) có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Ngân hàng.

Năm 2022, SeABank không ngừng triển khai và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào hoạt động ngân hàng, tiêu biểu là triển khai áp dụng tiêu chuẩn quản trị rủi ro Basel III, áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) và được Moody’s xếp hạng Ba3 cho nhiều danh mục. Đồng thời, SeABank cũng thành công mở rộng các cơ hội hợp tác, đầu tư quốc tế và thu hút nhiều khoản đầu tư, gói tín dụng với tổng giá trị lên tới 500 triệu USD từ Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và các quỹ đầu tư quốc tế để nâng cao năng lực tài chính, gia tăng nguồn vốn hỗ trợ DNNVV, đặc biệt là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, hỗ trợ tín dụng xanh. Qua đó, ngân hàng có thể nâng cao tiềm lực, đa dạng kênh huy động để gia tăng nguồn vốn giá rẻ hỗ trợ cho khách hàng.

Chiến lược “Hội tụ số” đang được SeABank đẩy mạnh cũng đã đem lại nhiều hiệu quả và lợi thế cạnh tranh cho ngân hàng. Cụ thể, SeABank đã tập trung số hóa sản phẩm dịch vụ cũng như số hóa quy trình nghiệp vụ, hướng tới tự động hóa, đơn giản hóa quy trình làm việc cho CBNV thông qua các phần mềm như: Hệ thống văn phòng điện tử SeAOffice, hệ thống giao dịch tự động tại quầy SeATeller, trợ lý ảo FPT.AI tự động nhắc nợ và gia hạn sổ tiết kiệm, triển khai ứng dụng ngân hàng số SeAMobile cho khách hàng cá nhân và SeAMobile Biz cho khách hàng doanh nghiệp….

Bên cạnh đó, SeABank cũng ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI), Big Data, công nghệ điện toán đám mây Google Cloud, máy học (ML) để xây dựng các ứng dụng đáp ứng kinh doanh. Từ đó, giúp Ngân hàng tối ưu hóa chi phí và thời gian vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng, tạo sự nhanh chóng, thuận tiện cho toàn bộ CBNV và khách hàng. Đặc biệt, năm 2022 tăng trưởng người dùng ebank của SeABank cũng đạt mốc ấn tượng với 941.608 user mở mới.

Trong năm 2022, SeABank cũng không ngừng mở rộng mạng lưới hoạt động, nâng cấp cơ sở vật chất các điểm giao dịch, nâng tổng số điểm giao dịch của ngân hàng lên 180 điểm tại 31 tỉnh thành trên toàn quốc.

Những nỗ lực, thành tựu của SeABank trong năm 2022 được ghi dấu bằng loạt giải thưởng danh giá: Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2022 (Bộ Công Thương), “Top 1000 Ngân hàng thế giới 2022” (Top 1000 World Banks 2022) do The Banker bình chọn, “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2022” (Best Companies to Work for in Asia 2022) do HR Asia - Tạp chí uy tín hàng đầu về nhân sự tại Châu Á bình chọn, “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2022” (Best Bank in Vietnam 2022) tại Lễ trao giải “Ngân hàng của năm - Bank of the Year 2022” (The Banker), Top 500 Ngân hàng mạnh nhất Châu Á Thái Bình Dương (The Asian Banker), Top 100 Doanh nghiệp bền vững (VCCI), Top 25 Thương hiệu tài chính dẫn đầu 2021 (Forbes Việt Nam), Top 50 Doanh nghiệp có lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2022 và Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam - Profit500 (Vietnam Report), Top 10 Thương hiệu mạnh ngành Ngân hàng 2022 (Tạp chí Kinh tế Việt Nam), Thương hiệu tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương… qua đó ghi nhận uy tín thương hiệu và sự bứt phá tăng trưởng mạnh mẽ của Ngân hàng trong năm vừa qua./.