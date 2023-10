SeABank tăng 150 bậc trong bảng xếp hạng “Top 1000 Ngân hàng thế giới”

SeABank là một trong số ít ngân hàng Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng danh giá này, điều đó ghi nhận những sự phát triển của ngân hàng không chỉ ở trong nước mà còn vươn tầm quốc tế.

Bảng xếp hạng “Top 1000 Ngân hàng thế giới” (Top 1000 World Banks) do tạp chí uy tín thế giới The Banker (thuộc Thời báo The Financial Times của Anh sáng lập từ năm 1926) thiết lập theo tiêu chuẩn ngân hàng quốc tế từ năm 1970. Các phân tích hàng năm căn cứ trên những thách thức và cơ hội mà ngành Ngân hàng phải đối mặt ở cấp độ toàn cầu, khu vực và cấp quốc gia. Năm 2023, bảng xếp hạng Top 1000 World Banks được đánh giá dựa trên ba tiêu chí trọng yếu gồm tổng tài sản, lợi nhuận trước thuế và chỉ tiêu vốn cấp một.

Với sự tăng trưởng vượt trội trong thời gian qua, SeABank tiếp tục vinh dự năm thứ 2 liên tiếp được vinh danh trong bảng xếp hạng “Top 1000 Ngân hàng thế giới 2023” với xếp hạng thứ 771, tăng 150 bậc so với năm 2022. Việc liên tục góp mặt trong bảng xếp hạng danh giá này hai năm liên tiếp đã khẳng định uy tín thương hiệu SeABank được giới tài chính quốc tế ghi nhận, đồng thời nâng tầm vị thế ngân hàng trong khu vực và trên quốc tế.

Kết quả kinh doanh ấn tượng cùng hoạt động xã hội tích cực, SeABank dần khẳng định vị thế, sức mạnh thương hiệu khi nhận được sự tin tưởng sử dụng sản phẩm dịch vụ của hơn 2,5 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trên toàn quốc. Ngân hàng đã được Brand Finance - tổ chức hàng đầu thế giới về định giá thương hiệu, vinh danh trong Top 100 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2023, xếp hạng thứ 44, qua đó ghi nhận vị thế của SeABank trong ngành tài chính - ngân hàng cũng như cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, SeABank cũng ba lần liên tiếp được HR Asia vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” qua đó cho thấy Ngân hàng có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn, môi trường làm việc hàng đầu và thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ sôi nổi gắn kết nhân viên.

Cùng với hoạt động kinh doanh, năm 2023 SeABank cũng triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa như: ủng hộ chi phí xây dựng nhà tình nghĩa cho người nghèo tại Hà Tĩnh, Điện Biên và Nghệ An tổng trị giá 35 tỷ đồng; Triển khai các hoạt động từ thiện thường niên Xuân yêu thương, SeABankers Vì trẻ thơ trên toàn quốc; Tổ chức giải chạy thường niên SeABank Run For The Future (SeARun 2023) nhằm gây quỹ trao tặng 10 học bổng Ươm mầm ước mơ cho trẻ em nghèo và trồng 25.000 cây xanh, tổng trị giá 1,5 tỷ đồng…