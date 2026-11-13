SHB mừng sinh nhật 33 năm với 333 giải thưởng và nhiều ưu đãi dành cho khách hàng

Trong đó, chương trình “33 năm cùng tỏa sáng – Trúng quà sang” mang đến 333 giải thưởng với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng, như lời tri ân tới khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Ngân hàng.

333 giải thưởng dành cho khách hàng cá nhân

Từ nay đến hết ngày 17/1/2027, SHB triển khai chương trình khuyến mại “33 năm cùng tỏa sáng – Trúng quà sang”, mang đến cơ hội nhận 333 phần quà công nghệ với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Khách hàng cá nhân trên toàn quốc có thể tích lũy mã số dự thưởng khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ đủ điều kiện của SHB, gồm tiền gửi tiết kiệm tại quầy và trực tuyến, tính năng Sinh lời nhàn tênh, thanh toán hóa đơn tự động trên ứng dụng SHB SAHA, thẻ tín dụng và gói sản phẩm SHB Family.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất iPhone Duo 512GB, 2 giải Nhì iPhone 18 Pro Max 512GB, 3 giải Ba iPhone 18 Pro 256GB và 327 giải Khuyến khích tai nghe Bluetooth Apple AirPods 5 2026. Các mã dự thưởng hợp lệ sẽ tham gia quay số điện tử để xác định khách hàng trúng thưởng theo thể lệ chương trình.

Chương trình khuyến mại của SHB mang đến cơ hội nhận 333 phần quà công nghệ với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng

Số lượng mã dự thưởng được xác định theo điều kiện và cách tính riêng của từng sản phẩm, dịch vụ. Khách hàng có thể tích lũy mã dự thưởng từ nhiều nhóm sản phẩm nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo thể lệ.

Đặc biệt, từ ngày 9/11 đến hết ngày 15/11/2026, khách hàng được nhân đôi mã số dự thưởng đối với các giao dịch đủ điều kiện theo quy định của chương trình, qua đó gia tăng cơ hội nhận thưởng.

Đại diện SHB cho biết, chương trình là một trong những hoạt động tri ân nhân dịp Ngân hàng bước sang tuổi 33, đồng thời tiếp tục khuyến khích khách hàng chủ động sử dụng các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu tiết kiệm, thanh toán và quản lý dòng tiền.

“33 năm phát triển của SHB luôn gắn với niềm tin và sự đồng hành của hàng triệu khách hàng. Nhân dịp đặc biệt này, chương trình là lời cảm ơn SHB gửi tới khách hàng đã lựa chọn và gắn bó với Ngân hàng trong suốt hành trình phát triển. Chúng tôi mong muốn mỗi ưu đãi không chỉ mang lại giá trị thiết thực mà còn góp thêm niềm vui, cùng khách hàng tiếp tục kiến tạo những hành trình ý nghĩa trong tương lai”, đại diện SHB chia sẻ.

Chương trình được triển khai trên toàn hệ thống SHB tại Việt Nam. Lễ quay số xác định khách hàng trúng thưởng dự kiến được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở chính SHB, số 77 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội và livestream trên Fanpage SHB. Kết quả sẽ được thông báo tới khách hàng theo quy định của chương trình.

Để biết thêm thông tin về điều kiện tham gia, cách thức cấp mã số dự thưởng và cơ cấu giải thưởng, khách hàng vui lòng truy cập website chính thức của SHB tại www.shb.com.vn hoặc liên hệ Trung tâm Hỗ trợ khách hàng SHB qua hotline *6688.

Giải pháp tài chính linh hoạt cho khách hàng doanh nghiệp và hộ kinh doanh

Cũng trong dịp kỷ niệm 33 năm thành lập, SHB tiếp tục dành cho khách hàng doanh nghiệp, với nhiều chính sách ưu đãi về sản phẩm và dịch vụ, hỗ trợ doanh nghiệp quản lý dòng tiền, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đối với nhóm tài khoản thanh toán, huy động và dịch vụ ngân hàng, SHB cung cấp các giải pháp quản lý dòng tiền, thu hộ, chi hộ, trả lương và tiền gửi trực tuyến, đi kèm chính sách ưu đãi phí theo từng sản phẩm. Doanh nghiệp có thể được miễn phí mở tài khoản số đẹp, miễn phí Combo tài khoản thanh toán và sử dụng các giải pháp như dịch vụ trả lương, tài khoản định danh SLink nhằm hỗ trợ hoạt động quản lý và thanh toán.

Ở nhóm tín dụng, SHB cung cấp các giải pháp dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, tài trợ hóa đơn, thấu chi và cho vay vốn lưu động, hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

SHB đồng hành cùng doanh nghiệp với hệ sinh thái giải pháp tài chính linh hoạt

Đối với bảo lãnh, SHB áp dụng các chính sách ưu đãi về phí và tài sản bảo đảm theo từng sản phẩm, đồng thời phát triển dịch vụ bảo lãnh điện tử nhằm đơn giản hóa quy trình giao dịch. Với thẻ tín dụng doanh nghiệp SHB Mastercard Business Platinum, khách hàng có thể chủ động quản lý chi tiêu và dòng tiền với thời gian miễn lãi lên tới 58 ngày.

Trong lĩnh vực tài trợ thương mại, SHB cung cấp các giải pháp thanh toán quốc tế, tài trợ trước giao hàng, tài trợ bộ chứng từ và thư tín dụng, đi kèm các chính sách ưu đãi về phí và tỷ giá. Theo chương trình, khách hàng doanh nghiệp có thể được miễn hoặc giảm 66 loại phí dịch vụ và hưởng ưu đãi tỷ giá với các giao dịch xuất nhập khẩu, theo điều kiện áp dụng.

Thông qua hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ, SHB hướng tới đồng hành cùng doanh nghiệp trong quản trị nguồn lực, tối ưu dòng tiền, mở rộng hoạt động và nâng cao khả năng thích ứng trước những thay đổi của thị trường.

Bám sát định hướng của Chính phủ về thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân và chuyển đổi số quốc gia, SHB giới thiệu bộ giải pháp BizFit dành riêng cho ba nhóm chủ hộ kinh doanh trọng tâm: bán lẻ, khách sạn & lưu trú và dịch vụ ăn uống. Qua đó, hộ kinh doanh có thể nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu nguồn vốn và tăng trưởng bền vững.

Trong đó, BizFit Shop dành cho chủ hộ kinh doanh bán lẻ; BizFit Stay với chủ hộ kinh doanh khách sạn - lưu trú; và BizFit Food dành cho chủ hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống. Các bộ giải pháp sẽ giúp từng nhóm chủ hộ kinh doanh thanh toán dịch vụ nhanh hơn, quản lý dễ dàng, tối ưu dòng tiền mùa vụ và an tâm phát triển với bộ quà tặng như: loa thanh toán, phần mềm bán hàng, bảo hiểm cháy nổ, cùng tài khoản số đẹp; cùng với đó là giải pháp sinh lời tiền nhàn rỗi đến 8%/năm và ưu đãi vay vốn với lãi suất từ 8,5%/năm, gói thấu chi tiêu dùng qua SHB SAHA, thấu chi sản xuất kinh doanh hạn mức đến 400 triệu đồng...

Với BizFit, SHB mang đến bộ giải pháp tài chính phù hợp với đặc thù từng mô hình kinh doanh, tiếp sức cho cộng đồng hộ kinh doanh và đóng góp vào sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam.

Đồng hành cùng khách hàng trên chặng đường phát triển

Bước sang tuổi 33, SHB tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và ứng dụng công nghệ nhằm mang đến các giải pháp tài chính thuận tiện, thông minh và phù hợp hơn với nhu cầu của từng nhóm khách hàng.

Với định hướng lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm, Ngân hàng từng bước hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ, kết nối các giải pháp tài chính với nhu cầu thực tế của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong từng giai đoạn phát triển.

Tầm nhìn đến năm 2035, SHB hướng tới trở thành ngân hàng hiện đại, ngân hàng số, ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực

SHB đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, ngân hàng số được yêu thích, ngân hàng bán lẻ tốt nhất và là ngân hàng Top đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính, dịch vụ đối với khách hàng doanh nghiệp chiến lược có hệ sinh thái chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, phát triển xanh; cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân.

Tầm nhìn đến năm 2035, SHB hướng tới trở thành ngân hàng hiện đại, ngân hàng số, ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.

Nhân kỷ niệm 33 năm thành lập, SHB truyền tải thông điệp “Cùng tỏa sáng” tới khách hàng và cộng đồng, với mong muốn tiếp tục kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp sức vào sự phát triển của đất nước. Đồng thời, chuỗi chương trình dịp sinh nhật 33 năm tiếp tục thể hiện định hướng đồng hành dài hạn của SHB với khách hàng, từ cá nhân, hộ kinh doanh đến doanh nghiệp, hiện thực hóa định vị “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”.