SHB ra mắt SHB Rewards phiên bản mới: Tích điểm linh hoạt, đổi quà đa dạng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) nâng cấp chương trình khách hàng thân thiết SHB Rewards với phiên bản mới dành cho khách hàng cá nhân, mang thông điệp “Tích từng điểm chạm – Nhận trọn niềm vui” ngay dịp sinh nhật Ngân hàng 33 tuổi. Phiên bản mới được nâng cấp về nền tảng công nghệ, cơ chế tích và sử dụng điểm, kho quà tặng cũng như trải nghiệm trên ứng dụng SHB SAHA.

Khách hàng cá nhân sử dụng SHB SAHA và đáp ứng điều kiện của chương trình có thể tham gia SHB Rewards ngay trên ứng dụng mà không cần tải thêm nền tảng riêng. Thông qua các giao dịch hằng ngày như chi tiêu bằng thẻ tín dụng SHB (Master Card World, Visa Platinum, Truly Free, Cashback), thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại trên SHB SAHA, duy trì số dư tài khoản thanh toán/Sinh lời nhàn tênh hoặc gửi tiết kiệm online, khách hàng có thể tích lũy điểm theo chính sách áp dụng trong từng thời kỳ.

Rewards phiên bản mới mang đến cho khách hàng cá nhân nhiều lựa chọn sử dụng điểm

Linh hoạt quản lý và sử dụng từng loại điểm

Một trong những điểm mới của SHB Rewards là khả năng theo dõi riêng điểm thưởng và điểm hoàn tiền, giúp khách hàng dễ dàng quản lý và lựa chọn cách sử dụng phù hợp với từng loại quyền lợi.

Điểm thưởng được tích lũy thông qua việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ và tham gia chương trình của SHB theo từng thời kỳ. Điểm có giá trị quy đổi tương đương 1 điểm = 1 đồng khi sử dụng trong phạm vi và theo điều kiện của SHB Rewards. Số điểm cần thiết cho từng phần quà hoặc hình thức quy đổi được hiển thị cụ thể trên ứng dụng.

Điểm hoàn tiền ghi nhận quyền lợi hoàn tiền phát sinh từ các giao dịch đủ điều kiện của thẻ tín dụng SHB Mastercard Cashback. Thay vì được tự động hoàn vào tài khoản thẻ như trước, giá trị hoàn tiền được ghi nhận riêng trên SHB Rewards, giúp khách hàng chủ động lựa chọn hoàn tiền vào thẻ tín dụng đủ điều kiện hoặc chuyển đổi sang điểm thưởng để sử dụng cho các quyền lợi khác theo chính sách áp dụng.

Các loại điểm có thời hạn sử dụng theo thể lệ chương trình. Khách hàng có thể chủ động theo dõi số dư, thời hạn hiệu lực và thông tin điểm sắp hết hạn ngay trên SHB Rewards.

Kho quà phong phú, mở rộng quyền lợi cùng hệ sinh thái đối tác

Từ số điểm tích lũy, khách hàng có thể lựa chọn nhiều hình thức sử dụng ngay trên SHB SAHA. SHB Rewards cung cấp kho e-voucher thuộc nhiều lĩnh vực như ăn uống, mua sắm, giải trí, du lịch, di chuyển và các dịch vụ khác, được kết nối với mạng lưới đối tác trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần lựa chọn thương hiệu, voucher phù hợp, kiểm tra số điểm cần sử dụng và xác nhận đổi quà. Voucher sau khi đổi được lưu tại mục “Ưu đãi của tôi”, giúp người dùng thuận tiện theo dõi thời hạn và sử dụng.

Bên cạnh kho quà, SHB Rewards mở rộng khả năng sử dụng điểm thông qua hệ sinh thái đối tác. Khách hàng đủ điều kiện có thể quy đổi điểm thưởng sang dặm thưởng Lotusmiles của Vietnam Airlines, chuyển đổi sang điểm Loyalty VETC hoặc đổi voucher gói cứu hộ VETC theo chính sách của từng chương trình.

Điểm thưởng và điểm hoàn tiền cũng có thể được sử dụng để hoàn tiền vào thẻ tín dụng đủ điều kiện, mang đến thêm lựa chọn để khách hàng chủ động sử dụng quyền lợi tích lũy theo nhu cầu.

SHB dự kiến triển khai các chương trình Flash Sale, voucher giới hạn theo từng khung giờ và các ưu đãi đổi quà theo từng thời kỳ, phù hợp với từng nhóm khách hàng. Người dùng cũng có thể nhập mã quà tặng từ các sự kiện, minigame hoặc chương trình tri ân để nhận quyền lợi trực tiếp trên SHB Rewards theo điều kiện áp dụng.

Nhân dịp ra mắt phiên bản mới, SHB dành tặng khách hàng ưu đãi nhận voucher miễn phí hoặc chỉ từ 1 đồng tại các thương hiệu ăn uống, mua sắm và giải trí, theo điều kiện chương trình.

Toàn bộ quá trình từ theo dõi điểm, đổi quà đến quản lý voucher và lịch sử giao dịch được tích hợp ngay trên SHB SAHA. Tại giao diện SHB Rewards, khách hàng có thể tra cứu số dư điểm thưởng, điểm hoàn tiền, các ưu đãi, voucher đang sở hữu và lịch sử biến động điểm mà không cần chuyển đổi giữa nhiều nền tảng.

Đại diện SHB chia sẻ: “Việc nâng cấp SHB Rewards là một trong những bước đi của SHB nhằm gia tăng giá trị dành cho khách hàng trong từng giao dịch hằng ngày. Chúng tôi mong muốn mỗi điểm tích lũy không chỉ là một quyền lợi mà có thể được chuyển thành những giá trị phù hợp với nhu cầu thực tế, từ một món quà, một chuyến đi đến những trải nghiệm dành cho khách hàng và người thân. Đây cũng là một phần trong quá trình phát triển ngân hàng số lấy khách hàng làm trung tâm, không ngừng hoàn thiện trải nghiệm và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ.”

Việc ra mắt SHB Rewards phiên bản mới tiếp tục mở rộng hệ sinh thái tiện ích trên SHB SAHA, kết nối các sản phẩm ngân hàng với mạng lưới đối tác và nhiều nhu cầu trong đời sống hằng ngày. Trong thời gian tới, SHB sẽ tiếp tục hoàn thiện chương trình, mở rộng danh mục đối tác, quyền lợi và các hoạt động tương tác dành cho khách hàng.

SHB Rewards phiên bản mới là một phần trong quá trình phát triển ngân hàng số lấy khách hàng làm trung tâm

Với định hướng lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm, SHB đang triển khai chiến lược chuyển đổi toàn diện, trong đó công nghệ và dữ liệu được ứng dụng nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, cá nhân hóa trải nghiệm và gia tăng giá trị cho khách hàng.

Đến năm 2030, SHB hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, ngân hàng số được yêu thích, ngân hàng bán lẻ tốt nhất; đồng thời thuộc nhóm ngân hàng hàng đầu trong cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính và dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp chiến lược, doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB hướng tới trở thành ngân hàng hiện đại, ngân hàng số, ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực, từng bước hiện thực hóa định vị “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”.

Nhân kỷ niệm 33 năm thành lập, SHB truyền tải thông điệp “Cùng tỏa sáng” tới khách hàng và cộng đồng, với mong muốn tiếp tục kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp để mỗi người tỏa sáng theo cách riêng và góp sức vào sự phát triển của đất nước.

Khách hàng có thể trải nghiệm SHB Rewards trên ứng dụng SHB SAHA, tải từ App Store (iOS) hoặc Google Play (Android). Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website chính thức của SHB tại www.shb.com.vn, liên hệ Trung tâm Hỗ trợ khách hàng 24/7 qua hotline *6688 hoặc các Chi nhánh/Phòng giao dịch SHB trên toàn quốc.