English
/ DOANH NGHIỆP 24H
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sức mua bùng nổ, khách hàng hào hứng đến Saigon Co.op đón mùa sale tri ân

Thứ Năm, 14:14, 29/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tiếp nối sức mua sôi động từ chương trình “30 năm đồng hành – Tri ân triệu niềm tin”, Saigon Co.op tiếp tục khuấy động thị trường bán lẻ dịp cuối năm bằng chuỗi ưu đãi hấp dẫn, kết hợp hoạt động chào đón Halloween, quà tặng thiết thực và nhiều quyền lợi dành riêng cho khách hàng thành viên.

Hàng loạt chương trình giảm giá, tặng quà và tích lũy điểm thưởng được triển khai đồng loạt tại hệ thống Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra cùng các kênh mua sắm trực tuyến, mang đến thêm nhiều cơ hội tiết kiệm chi phí và khiến trải nghiệm mua sắm cuối năm thêm hào hứng.

Vui hội hóa trang - Mua sắm thả ga, quà tặng sẵn sàng

Trong hai ngày 30 và 31/10, không khí Halloween sẽ trở nên sôi động tại các siêu thị Co.opmart, Co.opmart Pro và Co.opXtra với hoạt động “Vui hội hóa trang - Quà tặng sẵn sàng”, phối hợp cùng Suntory PepsiCo Việt Nam và FrieslandCampina Việt Nam. Chương trình mang đến sân chơi thú vị dành cho các em nhỏ, học sinh và sinh viên khi đi mua sắm cùng người thân là khách hàng thành viên.

Theo đó, mỗi ngày, 30 khách hàng đủ điều kiện tham gia hóa trang và check-in tại siêu thị với hóa đơn mua sắm bất kỳ sẽ nhận được phần quà gồm hai hộp sữa Yomost nguyên chất 170 ml cùng blind box và móc khóa phiên bản đặc biệt từ nhãn hàng PepsiCo. Không chỉ gia tăng sức hút cho hoạt động mua sắm dịp Halloween, chương trình mong muốn tạo nên không gian gắn kết các gia đình cùng trải nghiệm không khí lễ hội vui tươi, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ và nhận về những phần quà bất ngờ khi ghé thăm siêu thị.

suc mua bung no, khach hang hao hung den saigon co.op don mua sale tri an hinh anh 1
Đến Co.opmart vui hội hóa trang nhận quà tưng bừng

Mua sắm tích lũy - Nhận ngay bộ bình ly thủy tinh cao cấp

Song hành cùng không khí lễ hội Halloween là chuỗi ưu đãi mua sắm tích lũy dành cho khách hàng thành viên. Nổi bật trong giai đoạn này, chương trình tặng bộ bình ly thủy tinh bảy món diễn ra từ ngày 29/10 đến 11/11/2026, mang đến món quà thiết thực cho không gian sống của mỗi gia đình. Theo thể lệ, khách hàng thành viên mua sắm tại khu tự chọn của hệ thống Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra và các kênh trực tuyến, có tổng giá trị tích lũy từ 2,3 triệu đồng, với mỗi hóa đơn tích lũy từ 400.000 đồng, sẽ được tặng một bộ bình ly thủy tinh cao cấp bảy món. Với tính ứng dụng cao trong sinh hoạt hằng ngày, phần quà không chỉ gia tăng giá trị mua sắm mà còn thể hiện sự quan tâm của Saigon Co.op đến những nhu cầu thiết thực của các gia đình.

suc mua bung no, khach hang hao hung den saigon co.op don mua sale tri an hinh anh 2
Mua sắm tích lũy, nhận quà hấp dẫn – thêm niềm vui cho khách hàng trong mùa tri ân của Saigon Co.op

Bên cạnh đó, chương trình “Quà liền tay - Say mê mua sắm” tiếp tục mang đến ưu đãi đến hết ngày 11/11/2026. Khách hàng thành viên mua các sản phẩm Anlene thuộc danh mục áp dụng sẽ nhận được phiếu mua hàng trị giá 50.000 đồng cho mỗi sản phẩm đủ điều kiện, tối đa ba phiếu trên mỗi mã thẻ trong suốt chương trình. Đối với khách hàng mua sắm trực tuyến, chương trình “Mua sắm tích lũy - Nhận ngay deal hời” diễn ra từ ngày 1 đến 8/11/2026 mang đến cơ hội nhận e-voucher trị giá 60.000 đồng khi đạt tổng giá trị mua sắm tích lũy từ 1,5 triệu đồng theo thể lệ. Voucher được áp dụng cho đơn hàng từ 300.000 đồng, giúp khách hàng tiếp tục tiết kiệm chi phí trong những lần mua sắm tiếp theo.

Bứt tốc ưu đãi với chương trình xả hàng và ngày hội dành cho thành viên

Tiếp tục gia tăng sức nóng cho mùa mua sắm cuối năm, chương trình “Xả hàng lớn nhất năm” mang đến cơ hội săn ưu đãi với nhiều nhóm hàng được triển khai theo từng ngày. Cụ thể, ngày 30/10 áp dụng cho nhóm đồ dùng, may mặc; ngày 31/10 dành cho nhóm hóa phẩm; ngày 1/11 tập trung vào nhóm thực phẩm công nghệ. Trong đợt tiếp theo, từ ngày 6 đến 8/11, các nhóm hàng hóa phẩm, hàng nhãn riêng và thực phẩm công nghệ lần lượt được đưa vào chương trình. Theo thể lệ, khách hàng có hóa đơn đạt mức chi tiêu theo quy định sẽ được mua thêm sản phẩm thuộc danh mục chương trình với mức giá ưu đãi đặc biệt. Số lượng sản phẩm được mua tương ứng với giá trị hóa đơn, tối đa 10 sản phẩm trên mỗi hóa đơn. Chương trình tạo thêm cơ hội để người tiêu dùng chủ động lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và ngân sách gia đình.

suc mua bung no, khach hang hao hung den saigon co.op don mua sale tri an hinh anh 3
Khách hàng nhận quà tặng tích tũy tại siêu thị Co.opmart Tuy Hòa

Đặc biệt, ngày 11/11/2026, chương trình “1.111 điểm thưởng ngày đôi” sẽ mang đến thêm quyền lợi cho khách hàng thành viên tại Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra và Finelife. Theo đó, khách hàng được tặng 11 điểm thưởng tương ứng mỗi 11 điểm mua hàng trên từng hóa đơn, theo thể lệ chương trình. Đáng chú ý, 11 khách hàng thành viên đầu tiên trong ngày có hóa đơn mua sắm từ 1 triệu đồng trở lên, đáp ứng đầy đủ điều kiện, sẽ nhận thêm 1.111 điểm thưởng vào tài khoản thẻ.

Khách hàng hào hứng, bất ngờ trước “bữa tiệc” ưu đãi

Sức hút của chuỗi khuyến mãi không chỉ đến từ sự đa dạng của các chương trình mà còn được thể hiện qua trải nghiệm mua sắm thực tế tại siêu thị. Với hàng loạt ưu đãi được triển khai đồng thời, từ giảm giá theo nhóm hàng, quà tặng tích lũy đến điểm thưởng và voucher dành cho khách hàng thành viên, người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn để mua sắm tiết kiệm và tối ưu chi tiêu gia đình.

Chia sẻ khi mua sắm tại siêu thị, Cô Hồng Nga tại quận Tân Phú cho biết: “Tôi khá bất ngờ vì đợt này có quá nhiều chương trình ưu đãi, từ giảm giá sản phẩm đến quà tặng và tích điểm thành viên. Đi một vòng siêu thị thấy nhiều mặt hàng có giá tốt nên tôi tranh thủ mua thêm những món gia đình đang cần. Mua sắm vừa thoải mái, vừa có cơ hội tiết kiệm thêm chi phí nên rất vui”. Những trải nghiệm này cho thấy sức hút của chương trình không chỉ nằm ở mức giá ưu đãi mà còn ở những quyền lợi cộng thêm dành cho khách hàng. Việc kết hợp nhiều hình thức khuyến mãi giúp mỗi lần mua sắm trở nên thiết thực và thú vị hơn

Saigon Co.op trân trọng cảm ơn khách hàng

Bên cạnh những ưu đãi về giá và quà tặng, Saigon Co.op tiếp tục lan tỏa tinh thần tri ân thông qua hoạt động “Khoảnh khắc tri ân Cám ơn khách hàng”. Tại các khung giờ được lựa chọn trong thời gian triển khai, đội ngũ cán bộ, nhân viên siêu thị sẽ cùng gửi lời cảm ơn chân thành đến khách hàng đang thanh toán tại quầy, đồng thời trao tặng phiếu mua hàng trị giá 30.000 đồng, áp dụng khi mua sản phẩm hàng nhãn riêng Co.op theo thể lệ chương trình.

suc mua bung no, khach hang hao hung den saigon co.op don mua sale tri an hinh anh 4
Saigon Co.op gửi lời cảm ơn chân thành đến khách hàng thông qua hoạt động “Khoảnh khắc tri ân – Cám ơn khách hàng”

Từ lời chào trân trọng đến những phần quà thiết thực, hoạt động là cách Saigon Co.op thể hiện sự biết ơn đối với hàng triệu khách hàng đã tin tưởng, lựa chọn và đồng hành cùng hệ thống trong suốt hành trình phát triển. Với mạng lưới bán lẻ rộng khắp, danh mục hàng hóa phong phú và các chương trình ưu đãi được triển khai liên tục, Saigon Co.op tiếp tục nỗ lực mang đến những trải nghiệm mua sắm chất lượng, thuận tiện và phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Chương trình “30 năm đồng hành - Tri ân triệu niềm tin” không chỉ đánh dấu hành trình gắn bó với khách hàng mà còn là lời cảm ơn thiết thực của Saigon Co.op gửi đến những người tiêu dùng đã luôn tin yêu, ủng hộ hàng Việt và lựa chọn hệ thống trong đời sống hằng ngày.

CTV Hồng Châu/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Saigon Co.op tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều danh hiệu danh giá
Saigon Co.op tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều danh hiệu danh giá

VOV.VN - Trong năm kỷ niệm 30 năm Co.opmart, Saigon Co.op tiếp tục ghi dấu ấn khi cùng lúc được vinh danh “Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu năm 2026” và “Thương hiệu Vàng TP.HCM năm 2026”.

Saigon Co.op tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều danh hiệu danh giá

Saigon Co.op tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều danh hiệu danh giá

VOV.VN - Trong năm kỷ niệm 30 năm Co.opmart, Saigon Co.op tiếp tục ghi dấu ấn khi cùng lúc được vinh danh “Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu năm 2026” và “Thương hiệu Vàng TP.HCM năm 2026”.

Tháng của nàng Saigon Co.op tặng ngàn ưu đãi
Tháng của nàng Saigon Co.op tặng ngàn ưu đãi

VOV.VN - Một món quà, một bữa cơm tự tay chuẩn bị hay thêm chút thời gian bên nhau đều là cách trao gửi yêu thương. Dịp 20/10, Saigon Co.op mang tinh thần ấy vào chương trình “Tháng của nàng – Tặng ngàn ưu đãi”, diễn ra từ 8/10 đến 21/10, với nhiều lựa chọn mua sắm và quà tặng dành cho phái đẹp.

Tháng của nàng Saigon Co.op tặng ngàn ưu đãi

Tháng của nàng Saigon Co.op tặng ngàn ưu đãi

VOV.VN - Một món quà, một bữa cơm tự tay chuẩn bị hay thêm chút thời gian bên nhau đều là cách trao gửi yêu thương. Dịp 20/10, Saigon Co.op mang tinh thần ấy vào chương trình “Tháng của nàng – Tặng ngàn ưu đãi”, diễn ra từ 8/10 đến 21/10, với nhiều lựa chọn mua sắm và quà tặng dành cho phái đẹp.

Saigon Co.op tiếp sức những tấm gương nghị lực vươn lên
Saigon Co.op tiếp sức những tấm gương nghị lực vươn lên

VOV.VN - Ngày 19/9, Saigon Co.op đồng hành cùng chương trình “Chia sẻ yêu thương – Tuyên dương những tấm gương nghị lực vươn lên” lần 2 năm 2026 tại TP.HCM, trao tặng các phần quà thiết thực với tổng trị giá 200 triệu đồng, góp phần tiếp sức trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập và vươn lên trong cuộc sống.

Saigon Co.op tiếp sức những tấm gương nghị lực vươn lên

Saigon Co.op tiếp sức những tấm gương nghị lực vươn lên

VOV.VN - Ngày 19/9, Saigon Co.op đồng hành cùng chương trình “Chia sẻ yêu thương – Tuyên dương những tấm gương nghị lực vươn lên” lần 2 năm 2026 tại TP.HCM, trao tặng các phần quà thiết thực với tổng trị giá 200 triệu đồng, góp phần tiếp sức trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập và vươn lên trong cuộc sống.

 
KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng