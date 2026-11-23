Sau những dấu ấn tại Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ Thương (Techcom Life) tiếp tục đồng hành cùng hai hoạt động nổi bật tại Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon mùa thứ 9 gồm giải chạy thiếu nhi Kids Run và Giải thưởng Phá Kỷ lục Quốc gia cự ly 42.195km, góp phần lan tỏa lối sống năng động, tinh thần vượt qua giới hạn và những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Techcom Life tiếp tục đồng hành cùng kids run và giải thưởng phá kỷ lục quốc gia 42km tại Techcombank Ho Chi Minh city International Marathon 2026

Diễn ra từ ngày 4 đến 6/12/2026, Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon mùa thứ 9 dự kiến thu hút hơn 24.000 vận động viên trong nước và quốc tế, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sự kiện marathon lớn và uy tín hàng đầu Việt Nam. Không chỉ là ngày hội thể thao quy mô lớn, giải đấu còn góp phần thúc đẩy du lịch thể thao, quảng bá hình ảnh một TP.HCM năng động, hiện đại và hội nhập. Theo Ban Tổ chức, riêng mùa giải năm 2025 đã thu hút hơn 23.200 vận động viên đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong giai đoạn 2022-2025, tổng tác động kinh tế trực tiếp và gián tiếp từ giải đấu ước tính đạt hơn 25,7 triệu USD.

Tiếp nối hành trình của những "bước chân nhỏ, bản lĩnh lớn"

Trong khuôn khổ mùa giải năm nay, Kids Run sẽ diễn ra vào sáng 5/12 tại Công viên bờ sông Sài Gòn, Phường An Khánh với hai cự ly 1,5km và 3km dành cho trẻ em từ 5 đến 14 tuổi.

Giải chạy thiếu nhi Kids Run tại TP.HCM tiếp tục được đồng hành bởi Techcom Life trong vai trò nhà tài trợ chính sau thành công tại Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank hồi tháng 10 vừa qua. Hàng nghìn vận động viên nhí đã cùng gia đình tạo nên một ngày hội thể thao sôi động với những bước chạy đầu tiên, những tiếng cười, những khoảnh khắc vượt qua thử thách và niềm tự hào khi chạm tay vào tấm huy chương đầu đời. Từ cuộc thi hóa trang, các hoạt động tương tác gia đình đến những trải nghiệm vận động trên đường chạy, Kids Run đã trở thành một không gian nơi trẻ em được khuyến khích khám phá bản thân, xây dựng sự tự tin và nuôi dưỡng tinh thần bền bỉ.

Tiếp nối tinh thần đó, Kids Run tại TP.HCM được kỳ vọng sẽ mang đến một ngày hội dành cho gia đình và trẻ em, nơi mỗi bước chạy không chỉ là hoạt động thể chất mà còn là cơ hội để các em học hỏi về sự kiên trì, lòng dũng cảm và niềm tin vào chính mình.

Thông qua Kids Run, Techcom Life mong muốn tiếp tục lan tỏa thông điệp "Bước chân nhỏ. Bản lĩnh lớn", góp phần khuyến khích trẻ em hình thành thói quen vận động từ sớm, đồng thời đồng hành cùng các gia đình trên hành trình xây dựng nền tảng sức khỏe và tương lai cho thế hệ kế tiếp.

Chờ đợi những cột mốc mới trên đường đua full marathon

Bên cạnh Kids Run, Techcom Life tiếp tục đồng hành cùng Giải thưởng Phá Kỷ lục Quốc gia cự ly Full Marathon 42.195km nhằm tôn vinh những vận động viên không ngừng chinh phục các giới hạn mới của bản thân và đóng góp cho sự phát triển của marathon thành tích cao tại Việt Nam.

Theo đó, hai giải thưởng trị giá 200 triệu đồng mỗi giải sẽ được trao cho một vận động viên nam và một vận động viên nữ mang quốc tịch Việt Nam nếu thiết lập kỷ lục quốc gia mới ở nội dung Full Marathon 42.195km.

Tại Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5, dù chưa ghi nhận thành tích mới phá kỷ lục quốc gia, các vận động viên đã tham gia đường đua với tinh thần nỗ lực vượt trội đã cho thấy mặt bằng thành tích của marathon Việt Nam đang ngày càng được nâng cao. Điều đó càng làm gia tăng kỳ vọng đối với mùa giải tại TP.HCM, nơi quy tụ lực lượng vận động viên phong trào và chuyên nghiệp đông đảo nhất trong năm.

Là cự ly danh giá nhất của marathon, 42.195km được xem là thử thách khắc nghiệt, đòi hỏi nhiều năm tập luyện, tính kỷ luật và ý chí bền bỉ. Mỗi kỷ lục mới được thiết lập không chỉ mang ý nghĩa thành tích cá nhân mà còn đánh dấu một bước tiến của phong trào điền kinh Việt Nam.

Trong bối cảnh giải đấu tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng tổ chức theo các tiêu chuẩn quốc tế, mùa giải thứ 9 của Giải Marathon Quốc tế Hồ Chí Minh Techcombank được kỳ vọng sẽ mang đến cơ hội để các vận động viên Việt Nam tiến gần hơn tới những cột mốc lịch sử mới, đúng với tinh thần "Viết lại giới hạn. Vươn mình bứt phá" mà Giải thưởng Phá Kỷ lục Quốc gia hướng tới.

Lan tỏa tinh thần sống khỏe và phát triển bền vững

Việc tiếp tục đồng hành cùng Kids Run và Giải thưởng Phá Kỷ lục Quốc gia 42.195KM là một phần trong cam kết lâu dài của Techcom Life nhằm góp phần thúc đẩy các hoạt động cộng đồng gắn với sức khỏe, chất lượng sống và phát triển bền vững.

Từ những bước chạy đầu đời của trẻ em đến hành trình chinh phục những chuẩn mực mới của các vận động viên thành tích cao, hai hoạt động phản ánh hai chặng đường khác nhau nhưng cùng chung một tinh thần: không ngừng tiến về phía trước để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Trong suốt thời gian diễn ra giải đấu, từ ngày 4 đến 6/12 tại Công viên Sáng tạo, Techcom Life cũng sẽ triển khai nhiều hoạt động trải nghiệm và tương tác dành cho vận động viên và khách tham quan, góp phần tạo nên không khí sôi động của ngày hội marathon lớn nhất miền Nam trước thềm mùa lễ hội cuối năm.