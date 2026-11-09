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Techcombank được vinh danh là “ngân hàng giao dịch tốt nhất Việt Nam 2026"

Thứ Hai, 20:22, 09/11/2026
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VOV.VN - Techcombank vừa được Tạp chí Euromoney vinh danh “Ngân hàng Giao dịch Tốt nhất Việt Nam 2026” tại lễ trao giải ở London (vương quốc Anh), khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực ngân hàng giao dịch tại Việt Nam.

Đây là giải thưởng thường niên uy tín hàng đầu thế giới tôn vinh những định chế tài chính dẫn đầu tại các thị trường về năng lực thanh toán, quản lý dòng tiền, tài trợ thương mại và các giải pháp ngân hàng giao dịch.

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Bà Phan Thị Hải Yến, Phó Tổng giám đốc Techcombank, Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định chế tài chính (CIBG) nhận giải thưởng " Ngân hàng Giao dịch Tốt nhất Việt Nam 2026" tại lễ trao giải (London, Vương Quốc Anh) (Ảnh: Euromoney)

Euromoney là một trong những tạp chí tài chính uy tín hàng đầu thế giới với hệ thống giải thưởng Euromoney Transaction Banking Awards được xem là một trong những chuẩn mực đánh giá quan trọng của ngành ngân hàng. Các tổ chức được vinh danh trải qua quy trình đánh giá toàn diện dựa trên chiến lược phát triển, năng lực cung cấp giải pháp, mức độ đổi mới sáng tạo, hiệu quả triển khai, phản hồi từ khách hàng doanh nghiệp và đánh giá của các chuyên gia đầu ngành. Trong năm 2026, Techcombank được ghi nhận nhờ chiến lược đầu tư dài hạn vào công nghệ, nền tảng giao dịch số quy mô lớn và khả năng cung cấp các giải pháp quản lý dòng tiền, thanh toán và tài trợ thương mại tích hợp cho khách hàng doanh nghiệp.

Trong danh sách các tổ chức được vinh danh tại Euromoney Transaction Banking Awards 2026, Techcombank là đại diện của Việt Nam đứng cùng các định chế tài chính hàng đầu thế giới như HSBC, Bank of America, Citi, DBS…. Việc góp mặt bên cạnh những tên tuổi đang dẫn dắt lĩnh vực ngân hàng giao dịch là minh chứng cho năng lực cạnh tranh, đổi mới và vị thế ngày càng được khẳng định của Techcombank trên thị trường quốc tế, đồng thời phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của ngành ngân hàng Việt Nam trong kỷ nguyên số.

"Techcombank nổi bật với chiến lược trở thành ngân hàng giao dịch chính của khách hàng, thông qua năng lực số trong các lĩnh vực thanh toán, quản lý dòng tiền, tài trợ thương mại và quản lý thanh khoản, được thiết kế phù hợp với nhu cầu từ đơn giản đến phức tạp của doanh nghiệp." - ông Ben Naylor, Trưởng bộ phận Nghiên cứu của Euromoney nhận định.

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Techcombank nổi bật với chiến lược trở thành ngân hàng giao dịch chính của khách hàng, góp phần đưa ngân hàng giành giải thưởng “Ngân hàng Giao dịch Tốt nhất Việt Nam 2026” (Ảnh: Techcombank)

Các kết quả kinh doanh cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của Techcombank trong hệ sinh thái giao dịch tài chính của khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam. Theo ghi nhận, trên 90% khối lượng giao dịch của khách hàng được thực hiện thông qua kênh số; ngân hàng duy trì tỷ lệ CASA đạt 40.4%, thuộc nhóm cao nhất trong các ngân hàng niêm yết. Techcombank cũng dẫn đầu thị trường về khối lượng giao dịch chuyển tiền NAPAS 24/7 hai chiều với khoảng 17% thị phần, đồng thời, là ngân hàng có doanh số thanh toán Visa lớn nhất tại Việt Nam với khoảng 27% thị phần chi tiêu thẻ Visa. Trước đó, Techcombank đã tiên phong tham gia mạng lưới chuyển mạch điện tử thế hệ mới MDP, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ công số cho người dân và các tổ chức kinh tế.

Chia sẻ tại Lễ trao giải, bà Phan Thị Hải Yến, Phó Tổng giám đốc Techcombank, Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định chế tài chính (CIBG), cho biết: “Giải thưởng ‘Ngân hàng Giao dịch Tốt nhất Việt Nam 2026’ khẳng định năng lực Transaction Banking hiện đại, số hóa và lấy khách hàng làm trọng tâm của Techcombank. Chúng tôi tin rằng Transaction Banking ngày nay không chỉ là hoạt động xử lý giao dịch, mà còn đóng vai trò kết nối dòng vốn, dữ liệu và các chuỗi giá trị trong nền kinh tế. Trên nền tảng đó, Techcombank sẽ tiếp tục đầu tư vào các giải pháp tài chính tích hợp và năng lực kết nối hệ sinh thái nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh.”

Bên cạnh các dịch vụ thanh toán và quản lý dòng tiền truyền thống, Techcombank đang phát triển hệ sinh thái giao dịch số thông qua các nền tảng kết nối API, Host-to-Host cùng các giải pháp chuyên biệt như Digital Trade và quản lý tài khoản đa tầng VAM (Virtual Account Management). Các nền tảng và giải pháp này giúp khách hàng số hóa hoạt động tài trợ thương mại, tối ưu dòng tiền, tự động hóa đối soát và nâng cao hiệu quả quản trị tài chính. Đồng thời, ngân hàng tiếp tục phát triển các giải pháp được thiết kế riêng nhằm đáp ứng nhu cầu vận hành và quản trị ngày càng phức tạp của các khách hàng quy mô lớn.

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Việc ứng dụng dữ liệu và AI vào các giải pháp Transaction Banking là một trong những động lực giúp Techcombank duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực ngân hàng giao dịch tại Việt Nam (Ảnh: Techcombank)

Song song, Techcombank đang ứng dụng mạnh mẽ dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) vào các giải pháp Transaction Banking. Các công nghệ này giúp tự động hóa quy trình, giám sát giao dịch và nâng cao khả năng phân tích, dự báo. Với nền tảng có khả năng xử lý khoảng 8 tỷ điểm dữ liệu mỗi ngày cùng hơn 55 mô hình AI đang vận hành, ngân hàng từng bước xây dựng hệ sinh thái giao dịch số thông minh. Những năng lực cốt lõi này không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành và quản trị dòng tiền hiệu quả, mà còn góp phần phát triển hạ tầng tài chính số và đồng hành cùng kỷ nguyên vươn mình của nền kinh tế Việt Nam.

Danh hiệu “Vietnam’s Best Transaction Bank 2026” tiếp tục bổ sung vào chuỗi ghi nhận quốc tế dành cho Techcombank, bên cạnh các giải thưởng uy tín như “Ngân hàng Giao dịch Tốt nhất Việt Nam” - 3 năm liên tiếp từ The Asian Banker và “Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam” - 6 năm liên tiếp từ Euromoney. Những thành tựu này phản ánh chiến lược đầu tư nhất quán của ngân hàng vào công nghệ, năng lực giao dịch và trải nghiệm khách hàng, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Techcombank trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và phát triển thanh toán hiện đại tại Việt Nam.

CTV Hồng Thắm/VOV.VN
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