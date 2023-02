Thêm cơ hội mua nhà cho các gia đình có thu nhập trung bình và thấp tại Việt Nam

SeABank được vinh danh trong nhiều bảng xếp hạng uy tín tại Việt Nam và khu vực

VOV.VN - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) lần thứ 4 liên tiếp được The Asian Banker vinh danh trong top 500 “Ngân hàng mạnh nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2022” (Strongest Banks in Asia Pacific 2022). So với năm 2021, SeABank đã vượt qua nhiều ngân hàng trong khu vực, tăng 144 bậc.