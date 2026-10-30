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Thêm vị trà trái cây cho những phút giây thư giãn

Thứ Sáu, 14:45, 30/10/2026
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VOV.VN - Vị đào ngọt thanh kết hợp trà đen đậm đà, thêm chút chanh tươi mát trong hương vị mới từ Blendy®.

Có những lúc, chỉ cần một ly trà mát lạnh cũng đủ để bạn tạm gác lại công việc, tận hưởng vài phút thư giãn giữa ngày bận rộn. Nếu yêu thích hương vị trà trái cây, người tiêu dùng Việt Nam nay có thêm hai lựa chọn mới từ Blendy®: Trà Chanh Đào và Trà Đào, vừa được Công ty Ajinomoto Việt Nam ra mắt.

Thưởng thức trà trái cây trở nên đơn giản, tiện lợi hơn

Không nhất thiết phải đến quán mới có thể thưởng thức một ly trà trái cây hấp dẫn. Với các sản phẩm trà hòa tan, người dùng có thể tự chuẩn bị thức uống theo cách đơn giản, phù hợp với nhịp sống hằng ngày.

Blendy® Trà Chanh Đào và Blendy® Trà Đào mang đến sự kết hợp giữa vị trà đen đậm đà và vị đào ngọt thanh. Nếu yêu thích cảm giác chua ngọt tươi mát, Blendy® Trà Chanh Đào có thêm vị chanh, tạo nên hương vị riêng cho những ai muốn đổi vị khi thưởng thức trà.

them vi tra trai cay cho nhung phut giay thu gian hinh anh 1
Thêm hai lựa chọn mới từ Blendy® Trà Chanh Đào và Trà Đào

Đáng chú ý, hai sản phẩm được bổ sung vitamin C và sử dụng chiết xuất cỏ ngọt Stevia – thành phần hỗ trợ tạo vị ngọt tự nhiên nhưng không tạo ra năng lượng.

Cách pha chế cũng không cầu kỳ: chỉ cần nước lọc và đá, người dùng đã có thể chuẩn bị thức uống để thưởng thức trong giờ nghỉ tại văn phòng, khi trò chuyện cùng bạn bè hoặc vào những buổi chiều thư thả tại nhà.

Hai hương vị mới tiếp tục nối dài dòng trà trái cây Blendy®, bên cạnh Trà Đào hương Cam Sả và Trà Vải hương Hoa Hồng đã có mặt trước đó. Tại Việt Nam, Blendy® còn có dòng trà sữa, đáp ứng sở thích thưởng thức đa dạng của người tiêu dùng.

Blendy® là thương hiệu trà hòa tan dạng bột số 1 tại Nhật Bản, theo nghiên cứu thị trường về doanh số và thị phần do Công ty INTAGE Nhật Bản thực hiện, công bố ngày 6/3/2026.

Hiện Blendy® Trà Chanh Đào và Blendy® Trà Đào được phân phối tại các chợ, cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc và Ajinomoto Zalo Shop.

Từ những sản phẩm quen thuộc đến mục tiêu vì sức khỏe cộng đồng

Đằng sau việc phát triển các sản phẩm phục vụ nhu cầu hằng ngày là định hướng lâu dài của Ajinomoto Việt Nam. Thành lập năm 1991, doanh nghiệp đã phát triển danh mục hơn 60 sản phẩm, từ gia vị, thực phẩm, thức uống giải khát đến thực phẩm đông lạnh và thực phẩm dinh dưỡng y học.

Các hoạt động của công ty hướng đến hiện thực hóa Mục đích tồn tại: “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng ‘Khoa học về Axit amin’ (AminoScience)”.

Không chỉ phát triển sản phẩm, Ajinomoto Việt Nam còn phối hợp triển khai nhiều sáng kiến cộng đồng như Dự án Bữa ăn Học đường, Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em, Phần mềm Sức Khỏe Gia Đình Việt.

them vi tra trai cay cho nhung phut giay thu gian hinh anh 2
Thêm hai lựa chọn mới từ Blendy® Trà Chanh Đào và Trà Đào

Trong hoạt động sản xuất, doanh nghiệp cũng thực hiện các sáng kiến giảm phát thải khí nhà kính, giảm rác thải nhựa, hạn chế thất thoát và lãng phí thực phẩm, bảo tồn nguồn nước và phát triển vùng nguyên liệu bền vững.

Hướng đến năm 2030, Ajinomoto Việt Nam tập trung vào ba lĩnh vực tăng trưởng gồm Thực phẩm & Sức khỏe, Chăm sóc sức khỏe và Công nghệ xanh. Mục tiêu là tiếp tục tạo ra giá trị kinh tế song hành với giá trị xã hội, đóng góp vào sức khỏe, hạnh phúc của người dân và sự phát triển bền vững của Việt Nam.

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Hành trình 1.500 ngày ra mắt Trà mật ong BONCHA chanh Nhật Yuzu

VOV.VN - Thị trường đồ uống Việt Nam đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ khi người dùng tìm kiếm những trải nghiệm hương vị mới lạ, phù hợp phong cách cá nhân. Với thế mạnh về nghiên cứu và phát triển, BONCHA ra mắt Trà mật ong BONCHA chanh Nhật Yuzu, mang làn gió mới đến cho bản đồ đồ uống tinh tế độc đáo.

 

CTV An An/VOV.VN
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