Giữa tháng 11/2026, trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết công tác văn hóa doanh nghiệp (VHDN) giai đoạn 2022 - 2025 và phát động Ngày hội Văn hóa công nhân ngành điện năm 2026 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), EVNSPC vinh dự được Tập đoàn khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và thực thi VHDN giai đoạn 2022-2025. Kết quả này phản ánh quá trình chuyển biến thực chất của EVNSPC trong việc đưa các giá trị cốt lõi của Văn hoá doanh nghiệp EVN vào thực tiễn hoạt động.

Thể chế hóa và lượng hóa công tác quản trị văn hóa

Bám sát định hướng của EVN, EVNSPC xác định xây dựng văn hóa doanh nghiệp không dừng lại ở việc phổ biến quy định hay khẩu hiệu, mà được thể chế hóa thành các quy định cụ thể. Ngay từ đầu giai đoạn 2022 - 2025, Tổng công ty đã ban hành các kế hoạch hành động dài hạn và hằng năm; đồng thời kiện toàn bộ máy chỉ đạo thông qua việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc từ cấp Tổng công ty đến các đơn vị cơ sở.

Điểm nhấn trong cách làm của EVNSPC là gắn kết chặt chẽ VHDN với công tác quản trị nhân sự và đánh giá thi đua. Hằng năm, 100% các đơn vị trực thuộc duy trì việc ký cam kết thực thi VHDN. Nội dung này được đưa trực tiếp vào quy trình tuyển dụng, các kỳ thi nâng bậc, chuyển ngạch và trở thành tiêu chí bắt buộc trong chương trình hành động của 100% cán bộ quản lý khi được bổ nhiệm hoặc điều động.

Ông Hứa Thanh Nhàn - Phó Tổng giám đốc EVNSPC (thứ 3 từ phải sang) đại diện Tổng công ty nhận Bằng khen của EVN có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và thực thi VHDN giai đoạn 2022-2025

Đặc biệt, EVNSPC đã chuyển đổi phương thức quản trị VHDN từ định tính sang định lượng thông qua việc ứng dụng phần mềm chấm điểm thi đua. Công cụ này giúp việc theo dõi, đánh giá mức độ thực thi văn hóa tại các đơn vị diễn ra minh bạch, khách quan và công bằng hơn.

Song song với công tác quản trị, hoạt động đào tạo cũng được đổi mới theo hướng số hóa thông qua hệ thống đào tạo trực tuyến (E-learning). Các bài giảng chuyên đề như “Xây dựng văn hóa học tập trong EVNSPC”, “Thấu hiểu sứ mệnh, tầm nhìn EVN” cùng các video mô phỏng tình huống chuẩn mực giao tiếp, ứng xử với khách hàng đã giúp người lao động dễ dàng tiếp cận và áp dụng vào công việc hằng ngày.

Thấm nhuần qua thực tiễn

Giá trị của văn hóa doanh nghiệp tại EVNSPC được kiểm chứng rõ nét nhất thông qua tinh thần kỷ luật, văn hóa an toàn và thái độ trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công nhân viên trước các nhiệm vụ khó khăn, áp lực cao.

Trên các công trình điện trọng điểm, văn hóa trách nhiệm và tinh thần vượt khó được cụ thể hóa bằng quyết tâm bám công trường, thi công xuyên lễ, xuyên ngày nghỉ của lãnh đạo, CBCNV Tổng công ty và các đơn vị, nhằm bảo đảm tiến độ đóng điện. Dù đối mặt với áp lực lớn về thời gian, các khó khăn trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, điều kiện thời tiết khắc nghiệt…, đội ngũ cán bộ, công nhân viên vẫn luôn nỗ lực, vượt khó đưa các dự án về đích đúng kế hoạch, kịp thời bổ sung nguồn lực hạ tầng cho khu vực phía Nam.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai, mưa bão và giông lốc cực đoan tại khu vực phía Nam, văn hóa kỷ luật và tinh thần tương trợ của tập thể EVNSPC càng được khẳng định. Không chỉ ứng trực, nhanh chóng khắc phục sự cố trên địa bàn quản lý, các đơn vị còn luôn sẵn sàng chi viện kịp thời cho những khu vực chịu thiệt hại nặng.

Trong hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng, văn hóa doanh nghiệp tại EVNSPC được cụ thể hóa bằng tinh thần phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp, minh bạch và đúng cam kết. Quá trình giải quyết các dịch vụ điện năng không chỉ bảo đảm rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục trên nền tảng số mà còn đi kèm thái độ ứng xử chuẩn mực, tinh thần cầu thị của đội ngũ cán bộ, nhân viên, từ bộ phận chăm sóc khách hàng đến lực lượng công nhân quản lý vận hành...

Tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng là một trong những nét đẹp văn hoá doanh nghiệp của EVNSPC

Tất cả đã từng bước củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp, khắc họa rõ nét hình ảnh người thợ điện miền Nam "Tận tâm - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình".

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, văn hóa sẻ chia vì cộng đồng cũng được EVNSPC duy trì thường xuyên. Trong giai đoạn vừa qua, Tổng công ty đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực như: Ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; hỗ trợ đồng bào chịu thiệt hại do bão lũ; trao tặng hàng nghìn phần quà, xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; triển khai các hoạt động thường niên như "Thắp sáng đường quê" và "Tuần lễ hồng EVN"…

Những thành quả đạt được trong giai đoạn 2022 - 2025 là cơ sở quan trọng để EVNSPC tiếp tục phát huy sức mạnh của văn hoá doanh nghiệp trong chặng đường tiếp theo. Trên nền tảng đã được định hình, Tổng công ty đặt mục tiêu không ngừng đổi mới sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.