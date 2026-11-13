Thương mại điện tử thuần Việt khẳng định sức cạnh tranh tại giải thưởng châu Á

Giải thưởng ghi nhận sáng kiến tận dụng mạng lưới siêu thị hiện hữu làm trung tâm xử lý đơn hàng trực tuyến, kết hợp công nghệ để tối ưu vận hành, nâng cao trải nghiệm mua sắm và khẳng định lợi thế của nền tảng thương mại điện tử thuần Việt.

Phát huy nội lực bán lẻ Việt, tạo khác biệt trên nền tảng số

Giải thưởng Hàng tiêu dùng nhanh châu Á (FMCG Asia Awards) là giải thưởng do Tạp chí Bán lẻ châu Á (Retail Asia) tổ chức, tôn vinh những sáng kiến đổi mới và giải pháp kinh doanh nổi bật trong ngành hàng tiêu dùng nhanh tại khu vực châu Á.

Ra mắt vào tháng 7/2025, Co.op Online gồm website https://cooponline.vn/ và ứng dụng di động, được phát triển dựa trên hệ sinh thái bán lẻ thuần Việt của Saigon Co.op, kế thừa thế mạnh về mạng lưới phân phối, nguồn hàng và kinh nghiệm phục vụ người tiêu dùng Việt Nam trong hơn ba thập kỷ.

Điểm sáng tạo nổi bật giúp Co.op Online được vinh danh là mô hình biến các siêu thị hiện hữu thành trung tâm hoàn tất đơn hàng trực tuyến (Fulfillment Center). Thay vì đầu tư hệ thống kho vận riêng biệt, Saigon Co.op tận dụng nguồn hàng, cơ sở vật chất và đội ngũ nhân sự tại các điểm bán Co.opmart, Co.opXtra, Finelife, Co.op Food, Co.op Smile và Cheers để xử lý đơn hàng từ siêu thị gần khách hàng nhất. Quy trình vận hành được hỗ trợ bằng ứng dụng nội bộ chuyên dụng, tích hợp công nghệ quét mã vạch xác minh sản phẩm và tối ưu tuyến đường lấy hàng. Giải pháp giúp rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao độ chính xác, khai thác hiệu quả nguồn lực sẵn có và tối ưu chi phí vận hành.

Co.op Online tri ân khách hàng với Tuần lễ vinh danh

Với trung bình khoảng 5.000 đơn hàng trực tuyến được tiếp nhận và xử lý mỗi ngày, Co.op Online cho thấy hiệu quả của mô hình kết hợp bán lẻ truyền thống với thương mại điện tử, đồng thời khẳng định khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt trên thị trường bán lẻ số bằng những sáng kiến phù hợp với nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Nền tảng thương mại điện tử thuần Việt, thấu hiểu người tiêu dùng Việt

Không chỉ đổi mới phương thức vận hành, Co.op Online còn chú trọng xây dựng trải nghiệm mua sắm thuận tiện, gần gũi với các gia đình Việt. Nền tảng hiện cung cấp hơn 60.000 sản phẩm, từ thực phẩm tươi sống, hóa mỹ phẩm đến hàng tiêu dùng thiết yếu, bảo đảm nguồn gốc xuất xứ và chất lượng theo tiêu chuẩn Saigon Co.op. Tận dụng lợi thế am hiểu người tiêu dùng, Co.op Online phát triển nhiều tiện ích như mua sắm theo công thức nấu ăn, tìm kiếm sản phẩm bằng trí tuệ nhân tạo (AI), mua sắm qua video tương tác và trò chơi săn ưu đãi. Các không gian mua sắm chuyên biệt Co.op Online Beauty và Co.op Online Home & Kitchen cũng được tích hợp nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Đặc biệt, việc đồng bộ Chương trình Khách hàng Thành viên Saigon Co.op giúp khách hàng tự động tích điểm khi mua sắm trực tuyến và quy đổi thành E-voucher sử dụng tại các dịch vụ trong hệ sinh thái Saigon Co.op như Trung tâm thương mại Sense City và Charmant Suites, tạo sự kết nối liền mạch giữa mua sắm trực tuyến và trực tiếp.

Đại Diện Ban Giám Khảo Giải Thưởng Trao Kỷ Niệm Chương Cho Đoàn Đại Biểu Saigon Co.op

Giải thưởng FMCG Asia Awards 2026 ghi nhận nỗ lực đổi mới của Saigon Co.op, đồng thời khẳng định tiềm năng của nền tảng thương mại điện tử mang bản sắc bán lẻ Việt, lấy sự am hiểu người tiêu dùng và năng lực phục vụ làm lợi thế cạnh tranh. Trong thời gian tới, Saigon Co.op tiếp tục nâng cấp công nghệ, tối ưu vận hành và giao nhận, đồng thời nghiên cứu phát triển các mô hình cửa hàng ưu tiên trực tuyến (Online First Stores), sàn thương mại điện tử (Marketplace) và dịch vụ B2B trực tuyến.

Mừng giải thưởng quốc tế, Co.op Online triển khai “Tuần lễ tri ân”

Nhân dịp được vinh danh tại FMCG Asia Awards 2026, từ ngày 12–25/11/2026, Co.op Online triển khai chương trình “Tuần lễ tri ân” với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Điểm nhấn là “Đại tiệc thương hiệu” quy tụ các nhãn hàng tiêu dùng lớn cùng hàng nhãn riêng Co.op; chuỗi deal sốc, combo “Trọn vị tự hào” và các hoạt động mua sắm tương tác.

Từ ngày 12–18/11, khách hàng nhập mã VINHDANH30 được giảm 30.000 đồng cho đơn từ 399.000 đồng hoặc mã VINHDANH60 giảm 60.000 đồng cho đơn từ 699.000 đồng, theo điều kiện chương trình. Khách hàng Thành viên còn có cơ hội nhân đôi điểm thưởng trong hai đợt 12–15/11 và 19–22/11, tối đa 100 điểm mỗi đợt. Các hoạt động săn deal giờ vàng và minigame cũng mang đến cơ hội nhận E-voucher trị giá đến 100.000 đồng cùng nhiều quà tặng hấp dẫn.

Khách hàng trải nghiệm mua sắm các chương trình tri ân trên Co.op Online

Thông qua chương trình, Saigon Co.op mong muốn chia sẻ niềm tự hào từ giải thưởng quốc tế bằng những quyền lợi mua sắm thiết thực, đồng thời tri ân khách hàng đã tin tưởng, đồng hành cùng hành trình chuyển đổi số của nhà bán lẻ Việt. Khách hàng có thể tham gia chương trình tại website https://cooponline.vn/ hoặc ứng dụng Co.op Online.