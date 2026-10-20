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Tiếp sức nông dân Huế phát triển kinh tế

Thứ Ba, 09:54, 20/10/2026
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VOV.VN - Nguồn vốn tín dụng Agribank giúp người dân, doanh nghiệp tại thành phố Huế đầu tư sản xuất, mở rộng kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Từ mô hình trồng hoa súng, chăn nuôi đến chế biến nông sản, dòng vốn ngân hàng đang góp phần khai thác tiềm năng, gia tăng giá trị kinh tế nông thôn.

Khởi nghiệp với số vốn tích lũy 15 triệu đồng, anh Huỳnh Văn Khanh, ở xã Vinh Lộc, thành phố Huế, bắt đầu trồng hoa súng trên diện tích 2.000 m² đất cát của gia đình từ năm 2014. Muốn mở rộng sản xuất, đa dạng giống hoa, anh vay 200 triệu đồng từ Agribank Chi nhánh Phú Lộc để đầu tư. Sau khi trả hết nợ, anh tiếp tục mở rộng quy mô. Hiện cơ sở có gần 7 ha hồ trồng hoa súng cảnh, hơn 100 loại hoa, mỗi ngày xuất bán khoảng 500 - 1.000 gốc cho khách hàng trong và ngoài nước.

Mô hình mang lại doanh thu tiền tỷ mỗi năm cho gia đình, đồng thời tạo việc làm cho lao động địa phương. Anh Khanh cho biết, có đất sản xuất nhưng thiếu vốn là trở ngại lớn khi khởi nghiệp. Khoản vay ngân hàng giúp anh có điều kiện phát triển mô hình, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế.

“Thuận lợi là mình ở quê có được nhiều đất nhưng khó khăn là nguồn vốn. Nhờ được hỗ trợ vay một khoản vốn phù hợp để khởi nghiệp, tôi có điều kiện phát triển mô hình hoa súng. Khi mô hình mang lại hiệu quả kinh tế, cơ sở cũng tạo được việc làm ổn định cho người lao động tại địa phương” - anh Khanh chia sẻ.

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Cũng nhờ vốn vay Agribank, anh Lê Văn Phúc, ở phường Phong Dinh, thành phố Huế, từng bước chuyển từ công nhân sang chăn nuôi và kinh doanh nông sản. Năm 2014, anh vay 100 triệu đồng để nuôi gà với quy mô từ 4.000 đến 7.000 con. Đến năm 2021, anh tiếp tục vay khoảng 1,2 tỷ đồng, kết hợp vốn tự có để đầu tư trang trại nuôi heo quy mô 1.500 con.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ khoản vay này, anh Phúc tích lũy vốn và tiếp tục vay hơn 1 tỷ đồng từ Agribank để mở rộng sản xuất, kinh doanh. Theo anh Lê Văn Phúc, nguồn vốn cùng mức lãi suất tương đối ổn định giúp người chăn nuôi chủ động hơn trong đầu tư, duy trì hoạt động và phát triển kinh tế gia đình.

“Nhờ các chính sách hỗ trợ và điều kiện vay vốn từ Agribank, người chăn nuôi có thêm nguồn lực để đầu tư. Điều này giúp chúng tôi từng bước vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất và phát triển kinh tế gia đình” - anh Phúc nói.

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Không chỉ hỗ trợ các hộ sản xuất, nguồn vốn Agribank còn góp phần duy trì hoạt động của doanh nghiệp chế biến nông sản. Công ty Cổ phần Musa Pacta Zone, có trụ sở tại Hà Nội và vùng trồng nguyên liệu ở phường Hương Trà, thành phố Huế, đang vay Agribank Chi nhánh Huế gần 11 tỷ đồng. Doanh nghiệp phát triển nhiều sản phẩm từ chuối như bột chuối xanh, chuối sấy dẻo, trà hoa chuối, rượu chuối, giấm chuối và các sản phẩm ứng dụng từ sợi chuối. Ông Bùi Khánh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, cho biết vốn lưu động đặc biệt quan trọng với doanh nghiệp chế biến nông sản, bởi nhu cầu thu mua nguyên liệu thường tăng cao vào mùa thu hoạch.

“Ngân hàng Agribank có cái hỗ trợ rất là thiết thực. Cụ thể là vốn lưu động. Hoạt động  sản xuất kinh doanh liên quan nông nghiệp nó có tính thời vụ rất lớn. Có những thời điểm nó cần cái vốn lưu động rất là nhiều và cấp tập  như vào mùa thu hoạch. Thời điểm đấy là những thời điểm mà những nguồn vốn lưu động của Agribank là rất hiệu quả. Ngoài ra thì Agribank có hỗ trợ đặc biệt cho cái hoạt động nông nghiệp nên là  tỷ lệ lãi suất bao giờ cũng thấp nhất” - ông Bùi Khánh Dũng nói.

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Nguồn vốn ngân hàng giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong thu mua nguyên liệu, tổ chức sản xuất và phát triển sản phẩm. Hoạt động của công ty cũng tạo việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương. Từ những mô hình trên có thể thấy, vốn vay không chỉ giúp người dân mở rộng sản xuất mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển chế biến, nâng cao giá trị nông sản. Hiệu quả sử dụng vốn phụ thuộc vào phương án đầu tư, khả năng tổ chức sản xuất và việc sử dụng vốn đúng mục đích.

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Ông Lê Thành Trung, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Huế, cho biết đơn vị phối hợp với Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ tại cơ sở để đưa nguồn vốn đến các thôn, xóm, tổ dân phố, đồng thời nắm bắt nhu cầu thực tế của người dân để tư vấn khoản vay phù hợp. Đến nay, dư nợ cho vay phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn của chi nhánh đạt hơn 7.600 tỷ đồng, chiếm khoảng 50% tổng dư nợ. Theo ông Trung, ngân hàng chú trọng hướng dẫn khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích, xây dựng kế hoạch trả nợ phù hợp với chu kỳ sản xuất, kinh doanh. Qua đó, vừa nâng cao hiệu quả tín dụng, vừa hỗ trợ người dân và doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định.

“Chúng tôi không chỉ trao cho người dân ‘cần câu’, mà còn đồng hành để bà con sử dụng vốn hiệu quả và an toàn. Cán bộ tín dụng chủ động bám sát địa bàn, tìm hiểu nhu cầu thực tế, tư vấn khoản vay phù hợp và hướng dẫn khách hàng lập kế hoạch trả nợ sát với chu kỳ sản xuất, kinh doanh” - ông Lê Thành Trung cho biết.

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Đưa vốn đến đúng đối tượng, gắn với phương án sản xuất khả thi và nhu cầu thực tế sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng để phát huy hiệu quả nguồn lực ngân hàng, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy kinh tế nông thôn Huế phát triển bền vững.

Lê Hiếu/VOV-miền Trung
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