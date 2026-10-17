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Tổng công ty Điện lực miền Nam: Đối thoại, giải quyết kiến nghị của cử tri

Thứ Bảy, 11:22, 17/10/2026
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VOV.VN - Từ ngày 9/9 đến 14/10, các Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), báo cáo tình hình cung ứng điện, sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và trực tiếp giải đáp nhiều kiến nghị của cử tri tại địa phương.

Giải quyết thấu đáo kiến nghị của các cử tri

Tại các buổi tiếp xúc cử tri vừa qua, các đơn vị thuộc EVNSPC đã tiếp thu, giải đáp trực tiếp 22 kiến nghị của cử tri tại 5 tỉnh, thành phố: Đồng Nai, Vĩnh Long, Tây Ninh, Cà Mau và Đồng Tháp.

Nội dung kiến nghị tập trung vào các vấn đề sát sườn với đời sống dân sinh như: công tác đầu tư xây dựng lưới điện, phát quang hành lang an toàn đường dây, di dời hạ tầng điện, cơ chế giá điện và định mức tiêu thụ, thủ tục đăng ký sử dụng điện, chính sách thuế giá trị gia tăng... Toàn bộ các phản ánh đều được đại diện ngành Điện giải đáp rõ ràng, đưa ra phương án xử lý cụ thể và đạt sự thống nhất cao với cử tri cũng như các Đại biểu Quốc hội.

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Ông Thái Minh Cương – Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Tháp (phải) báo cáo với Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp

Làm việc trực tiếp với Đoàn ĐBQH các địa phương, các Công ty Điện lực đã báo cáo đầy đủ tình hình cung ứng điện, sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tiết kiệm điện; đồng thời thẳng thắn nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động và kiến nghị giải pháp tháo gỡ.

Đánh giá cao nỗ lực của ngành Điện trong xây dựng hệ thống điện, bảo đảm cung cấp điện góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân, giữ vững an ninh quốc phòng, đại diện các Đoàn ĐBQH ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của Điện lực miền Nam. Các đại biểu cho biết sẽ tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện thể chế liên quan đến ngành điện tại kỳ họp Quốc hội sắp tới, đồng thời chuyển thông tin đến Chính phủ và các bộ, ngành liên quan để phối hợp tháo gỡ.

Cầu thị, minh bạch để giữ vững niềm tin khách hàng

Thời gian qua, nhằm đảm bảo sự công khai, minh bạch và hài lòng khách hàng trong quá trình cung ứng điện, công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân cũng được EVNSPC triển khai hiệu quả.

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EVNSPC đang tập trung cao độ cho công tác đầu tư xây dựng lưới điện đảm bảo nguồn điện phục vụ người dân

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Trung tâm chăm sóc khách hàng EVNSPC đã phối hợp cùng các đơn vị điện lực tiếp nhận, giải quyết dứt điểm 24 trường hợp phản ánh (gồm 19 phản ánh qua mạng xã hội và 5 phản ánh qua thư/email) về các vấn đề: hóa đơn tiền điện tăng cao, hoài nghi sai số công tơ, lịch ngừng cấp điện và chất lượng dịch vụ.

Với tinh thần chủ động, kiểm tra minh bạch và đối soát dữ liệu thực tế, 100% khách hàng sau khi được giải trình đều thấu hiểu, đồng thuận và tự nguyện gỡ bỏ các bài đăng nghi vấn trên mạng xã hội.

EVNSPC cũng tăng cường giới thiệu, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng EVN CSKH để chủ động giám sát chỉ số tiêu thụ điện hằng ngày; số tổng đài chăm sóc khách hàng 1558, hoạt động 24/7 khi khách hàng cần hỗ trợ bất kỳ dịch vụ nào về điện.

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Người dân được hướng dẫn các dịch vụ về điện, các tiện ích khi vận hành tồng đài chăm sóc khách hàng 1558 trên phạm vi toàn quốc

Việc đồng hành chặt chẽ với Đoàn ĐBQH tại các địa phương, kết hợp xử lý thấu đáo từng phản ánh nhỏ nhất của người dân là minh chứng rõ nét cho cam kết xuyên suốt của EVNSPC: Luôn công khai, minh bạch, lắng nghe và lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo cho chất lượng dịch vụ.

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Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW: EVNSPC hướng tới doanh nghiệp số thông minh

VOV.VN - Với 100% trạm biến áp 110kV vận hành không người trực, ứng dụng AI vào giám sát lưới điện, điện tử hóa toàn bộ qui trình kinh doanh, dịch vụ khách hàng…, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đang chuyển mình mạnh mẽ trong việc công tác quản trị, điều hành và chăm sóc khách hàng bằng dữ liệu số.

CTV Đình Hoàng/VOV.VN
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