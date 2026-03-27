Từ xe máy xăng lên Minio Green, tài xế công nghệ “sáng cửa” tăng doanh thu

Lên đời 4 bánh, sạc pin miễn phí, tối đa hóa lợi nhuận

“Hơn 2 tuần nay chạy xe không đủ tiền đổ xăng, tôi tắt app tìm đường khác”, anh Trần Hải, một xe ôm công nghệ tại Hà Nội cho biết. Theo anh tính toán, giá xăng tăng hơn 40% trong thời gian qua, cùng với mức chiết khấu và chi phí ngày càng cao của nền tảng gọi xe khiến các tài xế xe xăng bị bào mòn thu nhập. Vì vậy, anh đã tính đến phương án chuyển sang xe điện, thậm chí lên hẳn ô tô để tối ưu bài toán sinh kế trong dài hạn.

Nhiều tài xế công nghệ chạy xe máy xăng cho biết họ bị giới hạn ở các cuốc xe gần giá thấp và bị hạn chế chạy khi thời tiết mưa gió. Vì vậy, khi chuyển đổi lên 4 bánh, cơ hội doanh thu mở rộng hơn. Vấn đề nằm ở chỗ phải tìm được một mẫu xe có chi phí đầu tư vừa sức và đủ hiệu quả để gắn bó lâu dài. Ở điểm này, Minio Green đang đi đúng nhu cầu của nhóm tài xế muốn đổi mô hình vận hành.

Từ mức giá niêm yết 269 triệu đồng, nhờ ưu đãi 6% trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, hỗ trợ 3% giá trị với các khách hàng tham gia chương trình “Thu xăng đổi điện” trong tháng 3, giá lăn bánh của Minio Green chỉ còn hơn 244 triệu đồng.

“Thậm chí VinFast còn đang ưu đãi 0 đồng vẫn mua được xe, lãi suất ưu đãi và cố định trong 3 năm đầu nên yên tâm không sợ lãi suất thả nổi”, anh Hải cho biết.

Giới quan sát phân tích, nếu giá mua là điều kiện đầu tiên để tài xế quyết định xuống tiền, thì chi phí vận hành mới là yếu tố quyết định họ có gắn bó được lâu dài hay không. Đây chính là lợi thế lớn của mẫu xe điện cỡ nhỏ này so với xe xăng.

Theo chính sách hiện hành, tài xế mua xe và đăng ký vận doanh độc quyền trên Xanh SM Platform được miễn phí sạc pin không giới hạn số lần đến ngày 10/2/2029. Nhờ đó, chi phí vận hành chạy xe Minio Green còn thấp hơn cả chạy xe máy xăng.

Hiệu quả kinh tế của Minio Green càng rõ hơn khi đặt trong hệ thống Xanh SM Platform. Khách hàng cá nhân mua xe để chạy trên nền tảng này được hưởng mức chia sẻ doanh thu lên tới 90%. Với riêng Minio Green, chỉ cần doanh thu bình quân khoảng 700.000 đồng/ngày, chủ xe đã có thể hoàn vốn sau hơn 1 năm. Đây là một trong những mốc hoàn vốn nhanh nhất trong nhóm xe dịch vụ.

Minio Green “hốt” khách nhờ đánh vào phân khúc đang bỏ ngỏ

Giới quan sát nhìn nhận, so với mặt bằng xe dịch vụ hiện nay, Minio Green nằm ở phân khúc xe cỡ nhỏ, không cạnh tranh với xe 5 hay 7 chỗ. Đây là phân khúc có dư địa rất rõ. Nếu mức cước của dịch vụ dùng Minio Green chỉ nhỉnh hơn xe ôm công nghệ, nhiều khách hàng hoàn toàn sẵn sàng chi thêm để đổi lấy một chuyến đi có mái che, có điều hòa, chở được nhiều người hơn. Nói cách khác, Minio Green không chỉ là phương tiện cho tài xế lên đời 4 bánh, mà còn là công cụ để khai thác một nhóm nhu cầu đang ngày càng tăng cao trong hoạt động vận chuyển khách nội đô.

Chuyên gia Trịnh Lê Hùng của Autodaily nhìn nhận, điểm quan trọng Minio Green đạt được là khiến cho người ngồi trong cảm thấy an toàn, “nắng không đến mặt, mưa không đến đầu”.

“Không gian bên trong đủ rộng, hai ghế trước ngồi thoải mái, thế là đủ rồi. Nói gọn, đây là mẫu xe dễ lái, dễ dùng, tiết kiệm và phù hợp để khai thác hàng ngày”, vị chuyên gia đánh giá.

Reviewer Lê Mạnh Linh của kênh Mê Xe cho rằng Minio Green gần như sinh ra cho các tài xế công nghệ muốn lên đời 4 bánh. Theo anh, mẫu xe này có lợi thế lớn ở kích thước nhỏ gọn, dễ luồn lách trong những con phố nhỏ tại Hà Nội. Hệ thống treo độc lập ở cả 4 bánh cũng giúp cảm giác di chuyển êm hơn so với hình dung thông thường về một mẫu xe mini.

An tâm khi ngồi trên xe, chạy trong phố, Minio Green cũng giúp cho các tài xế dịch vụ thêm vững tin gắn bó lâu dài nhờ chính sách hậu mãi “5 sao”. Cụ thể, Minio Green được bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km cho xe, cùng bảo hành pin 8 năm hoặc 160.000 km - gấp 2-3 lần so với xe xăng. Với người chạy dịch vụ, đây là nền tảng quan trọng để yên tâm xuống tiền và khai thác xe trong cường độ cao.

Trong bối cảnh giá xăng vẫn là biến số khó đoán, Minio Green đã trở thành một công cụ chuyển đổi, giải pháp đầu tư kinh doanh với giá mềm, chi phí nhẹ, phù hợp với các tài xế xe 2 bánh có nhu cầu lên đời 4 bánh.