Sự kiện đánh dấu chặng đường 50 năm hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa hai nước, đồng thời mở ra những trao đổi và định hướng hợp tác nhằm giải quyết các thách thức của ngành y tế trong tương lai.

Diễn ra tại Bắc Ninh, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Tuần lễ Y tế năm nay gắn với dấu mốc 50 năm khởi công xây dựng Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vào năm 1976. Đây là dấu mốc đặt nền móng cho một trong những quan hệ hợp tác quốc tế lâu dài và có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam.

Chương trình do Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội, Business Sweden và Viện Karolinska (Karolinska Institutet – KI) phối hợp tổ chức, quy tụ các cơ quan chính phủ, giới học thuật, cơ sở y tế và doanh nghiệp hai nước. Thông qua các phiên thảo luận và trao đổi chuyên môn, chương trình nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

Sau năm thập kỷ, hợp tác y tế giữa hai nước đã có những bước phát triển đáng kể. Từ hỗ trợ xây dựng bệnh viện và phát triển cơ sở hạ tầng y tế, quan hệ hợp tác đã mở rộng sang nghiên cứu y học, đổi mới sáng tạo trong chăm sóc sức khỏe, chuyển đổi số và phát triển hệ thống y tế.

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi chia sẻ: “Di sản thực sự của hợp tác y tế giữa hai nước không chỉ được thể hiện qua những bệnh viện hay cơ sở y tế được xây dựng, mà còn qua nhiều thế hệ cán bộ y tế, nhà nghiên cứu và người bệnh đã được hưởng lợi từ mối quan hệ hợp tác này. Kỷ niệm 50 năm hợp tác cũng là dịp để chúng ta hướng tới tương lai, tìm kiếm những giải pháp thiết thực nhằm giúp dịch vụ y tế dễ tiếp cận hơn, đổi mới hơn và lấy người bệnh làm trung tâm”.

Trong bối cảnh Việt Nam đang tiếp tục hiện đại hóa hệ thống y tế và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cho hơn 100 triệu người dân, Tuần lễ Y tế sẽ tạo diễn đàn thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như y tế số, y học chính xác, y tế bền vững, hiện đại hóa bệnh viện và phát triển nguồn nhân lực y tế.

Hợp tác doanh nghiệp cũng là một động lực quan trọng trong định hướng này. Các doanh nghiệp Thụy Điển hiện đang phối hợp với đối tác Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, từ công nghệ y tế, dược phẩm, dịch vụ chăm sóc chuyên khoa đến hạ tầng y tế và y tế số.

Ông Marcus Persson, Tham tán Thương mại kiêm Giám đốc quốc gia của Business Sweden tại Việt Nam, nhận định quá trình chuyển đổi của ngành y tế Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội để kết hợp năng lực và kinh nghiệm đổi mới sáng tạo của Thụy Điển với những ưu tiên và nhu cầu thực tiễn của Việt Nam.

“Thông qua việc tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp, các cơ sở y tế và giới nghiên cứu, chúng ta có thể góp phần nâng cao năng lực hệ thống y tế, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển những giải pháp đáp ứng nhu cầu thực tế của ngành y tế Việt Nam”, ông Marcus Persson nóii.

Nghiên cứu khoa học và đào tạo tiếp tục là những trụ cột quan trọng của hợp tác y tế Việt Nam - Thụy Điển. Viện Karolinska, một trong những trường đại học y khoa và cơ sở nghiên cứu y học hàng đầu thế giới, đã có nhiều thập kỷ hợp tác với các đối tác Việt Nam trong nghiên cứu, đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn.

Giáo sư Tobias Alfvén, Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo nghiên cứu sinh tiến sĩ, Viện Karolinska, cho biết: “Tương lai của ngành y tế sẽ được định hình bởi khoa học, dữ liệu và hợp tác quốc tế. Các nhà nghiên cứu Thụy Điển và Việt Nam đã xây dựng được những mối quan hệ hợp tác bền chặt qua nhiều năm. Tuần lễ Y tế là cơ hội để tăng cường hơn nữa sự hợp tác này, đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh và cộng đồng tại Việt Nam, Thụy Điển cũng như trên toàn thế giới”.

Chương trình cũng có sự tham gia của bà Karin Tegmark Wisell, Đại sứ phụ trách Y tế Toàn cầu của Thụy Điển. Bà nhấn mạnh vai trò của các quan hệ đối tác quốc tế trong ứng phó với những thách thức chung của thế giới.

“Từ tình trạng kháng kháng sinh, già hóa dân số đến những nguy cơ y tế mới nổi, nhiều thách thức trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hiện nay không chỉ giới hạn trong phạm vi một quốc gia. Các giải pháp cũng cần vượt qua những ranh giới đó. Quan hệ hợp tác Việt Nam – Thụy Điển cho thấy sự hợp tác lâu dài có thể tạo ra những cải thiện bền vững về sức khỏe cộng đồng, đồng thời góp phần bảo đảm các thành tựu đổi mới sáng tạo đến được với những người cần chúng nhất” - bà Karin Tegmark Wisell, Đại sứ phụ trách Y tế Toàn cầu của Thụy Điển cho biết.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Y tế, các cơ sở y tế, trường đại học và cơ quan hoạch định chính sách của Việt Nam sẽ cùng các đối tác Thụy Điển trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ chuyên môn và tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới.

Các đối tác doanh nghiệp và tổ chức tham gia gồm AstraZeneca, Diaverum, Ericsson, EviBody, Getinge, Viện Karolinska, Surgical Science, Sweco và Swecare. Sự tham gia của các đơn vị này thể hiện thế mạnh đa dạng của Thụy Điển trong toàn bộ chuỗi giá trị của lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội sẽ ra mắt ấn phẩm song ngữ TRACES: In Safe Hands / Trong Vòng Tay Chăm Sóc, ghi lại hành trình 50 năm hợp tác y tế Việt Nam – Thụy Điển thông qua những câu chuyện về con người, các cơ sở y tế và những mối quan hệ hợp tác đã góp phần tạo nên dấu ấn của chặng đường này.

Không chỉ là dịp nhìn lại một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, Tuần lễ Y tế Việt Nam – Thụy Điển 2026 còn hướng tới việc thúc đẩy các quan hệ đối tác mới, tăng cường kết nối giữa các tổ chức và xác định những giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho các thế hệ tương lai.