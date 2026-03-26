Tuổi trẻ Nhiệt điện Phú Mỹ, EPS hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Hoạt động nhằm hưởng ứng chương trình “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, thể hiện tinh thần xung kích trong Tháng Thanh niên 2026.

Đại diện Lãnh đạo Công ty cho biết hoạt động trồng cây không chỉ là nét đẹp truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, mà còn là hành động thiết thực của cán bộ, công nhân viên trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng môi trường làm việc và sinh hoạt tại Trung tâm Điện lực Phú Mỹ ngày càng xanh – sạch – đẹp.

Cùng với những thông điệp tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả mà Đoàn Thanh niên Tổng Công ty phát điện 3 đã triển khai, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ kêu gọi mỗi cán bộ, công nhân viên và gia đình nêu cao ý thức sử dụng điện hợp lý tại nhà và nơi làm việc, tiết kiệm tài nguyên. Tất cả cùng chung tay thực hiện các cam kết giảm phát thải, phát triển năng lượng xanh và bền vững, tích cực hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026.