Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu đón 6 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 900 nghìn lượt khách quốc tế; tổng chi tiêu của khách đạt khoảng 17.000 tỷ đồng, đóng góp trực tiếp của du lịch chiếm trên 10% GRDP của tỉnh. Quy mô cơ sở lưu trú đạt trên 16.500 buồng; tạo việc làm cho khoảng 40.000 lao động, trong đó có khoảng 10.000 lao động trực tiếp.

Tỉnh Tuyên Quang phấn đấu đưa Cao nguyên đá Đồng Văn và Tân Trào trở thành khu du lịch quốc gia; hoàn thành lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng hai khu du lịch này đến năm 2050, đồng thời hoàn thành lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Na Hang - Lâm Bình. Cùng với đó, 100% khu, điểm du lịch cung cấp thông tin trên nền tảng số; 100% khu, điểm du lịch trọng điểm được phủ sóng 5G hoặc wifi; tối thiểu 10% khu, điểm du lịch đạt tiêu chí hoặc nhãn du lịch xanh. Các trục giao thông chính kết nối đến khu, điểm du lịch trọng điểm được nhựa hóa, bê tông hóa đồng bộ; 100% sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên tham gia chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch tại các cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao.

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND tỉnh Tuyên Quang xác định 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tập trung đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng; hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật; xây dựng sản phẩm và nâng cao chất lượng điểm đến; xúc tiến, quảng bá thương hiệu; phát triển nguồn nhân lực; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về du lịch.

Trong phát triển hạ tầng, Tuyên Quang ưu tiên hoàn thiện các tuyến giao thông kết nối với khu, điểm du lịch trọng điểm, triển khai giai đoạn 2 cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang; rà soát, nâng cấp các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và đường kết nối từ trung tâm đô thị đến các điểm đến. Đồng thời, nghiên cứu đầu tư các trung tâm dịch vụ, điểm dừng chân, bãi đỗ xe, hạ tầng viễn thông và các tiện ích phục vụ du khách; từng bước phát triển giao thông xanh, trạm sạc xe điện tại các đô thị và khu du lịch.

Các sản phẩm du lịch được tỉnh Tuyên Quang định hướng phát triển theo chiều sâu, khai thác lợi thế về lịch sử cách mạng, di sản địa chất, bản sắc văn hóa các dân tộc và cảnh quan thiên nhiên. Trong đó, chú trọng du lịch lịch sử, văn hóa gắn với Tân Trào, Kim Bình, Lũng Cú, Vị Xuyên; du lịch địa chất, sinh thái tại Cao nguyên đá Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Na Hang - Lâm Bình, Tây Côn Lĩnh, Du Già; du lịch cộng đồng tại các làng văn hóa tiêu biểu như Lô Lô Chải, Nặm Đăm, Thôn Tha. Tỉnh cũng khuyến khích phát triển du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, du lịch nông nghiệp, thể thao, khám phá và các loại hình trải nghiệm phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Công tác quảng bá được định hướng theo hướng chuyên nghiệp, đa dạng phương thức và tăng cường ứng dụng nền tảng số. Tỉnh Tuyên Quang tập trung xây dựng, lan tỏa các thương hiệu du lịch đặc trưng như “Thủ đô kháng chiến”, “Miền đá nở hoa”; mở rộng liên kết, hợp tác phát triển tour, tuyến và trao đổi khách với các địa phương trong nước, khu vực, trong đó chú trọng kết nối với Vân Nam và Quảng Tây (Trung Quốc).

Cùng với phát triển sản phẩm và thị trường, Tuyên Quang chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch, nâng cao kỹ năng nghề, ngoại ngữ, kiến thức văn hóa địa phương và tác phong phục vụ. Khuyến khích người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa bàn có tiềm năng, tham gia cung cấp dịch vụ, phát triển du lịch cộng đồng, sản phẩm OCOP, qua đó tạo sinh kế và nâng cao thu nhập.

Kế hoạch của tỉnh Tuyên Quang cũng đặt yêu cầu gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản địa chất, bảo vệ rừng, đa dạng sinh học và cảnh quan thiên nhiên; tăng cường thu gom, xử lý chất thải, giảm rác thải nhựa, bảo đảm an toàn cho du khách và chủ động ứng phó với thiên tai, sự cố tại các điểm đến…