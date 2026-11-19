Theo Thống kê tỉnh Tuyên Quang, tháng 10/2026, CPI trên địa bàn tỉnh tăng 0,23% so với tháng trước. Trong đó, nhóm giao thông tăng cao nhất với 2,94%; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 2,28%. Tính chung 10 tháng năm 2026, CPI bình quân tăng 5,32% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 13,23%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 6,04%; giao thông tăng 5,07%.

Dự báo những tháng cuối năm, nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà cửa, mua sắm và vận chuyển hàng hóa tiếp tục tăng, có thể tạo thêm áp lực lên giá cả thị trường. Vì vậy, việc chủ động theo dõi diễn biến giá cả, dự báo cung cầu, xây dựng phương án dự trữ và tổ chức lưu thông hàng hóa được xác định là những giải pháp quan trọng nhằm hạn chế biến động giá bất thường, bảo đảm nguồn cung và ổn định đời sống người dân.

Trong 10 tháng năm 2026, bên cạnh việc yêu cầu các sở, ngành và UBND các xã, phường chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường, triển khai các giải pháp kiểm soát giá, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu; kịp thời phát hiện, xử lý những yếu tố có nguy cơ gây biến động bất thường về giá. Tỉnh Tuyên Quang cũng chú trọng hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về giá. Trong đó, ban hành Quyết định số 06/2026/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 quy định phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giá, thẩm định giá trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 112/2026/QĐ-UBND ngày 13/8/2026 quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thực hiện định giá, kê khai giá thuộc lĩnh vực xây dựng.

Công tác tiếp nhận, quản lý kê khai giá được duy trì thường xuyên. UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 174/TB-UBND ngày 14/8/2026 về danh sách các tổ chức kinh doanh phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn. Các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, theo dõi việc kê khai, đồng thời kiểm tra việc chấp hành quy định về niêm yết và bán đúng giá kê khai. Qua đó, góp phần công khai, minh bạch thông tin về giá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.

Cùng với quản lý kê khai giá, công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về giá được chú trọng, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh biến động như vật liệu xây dựng, vận tải hành khách, taxi và vận tải khách du lịch. Qua kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm như bán không đúng giá kê khai, tự ý tăng giá, nâng khống giá bán. Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước định giá, các sở, ngành thường xuyên rà soát, tham mưu điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm đúng quy định pháp luật và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Để chủ động ứng phó với những biến động của thị trường trong giai đoạn cuối năm, ngành chức năng đã xây dựng 3 kịch bản điều hành giá trên cơ sở diễn biến CPI bình quân 10 tháng và phân tích các yếu tố tác động. Theo kịch bản cơ sở, CPI tháng 11 dự kiến tăng từ 0,2-0,4%, tháng 12 tăng từ 0,3-0,5% so với tháng trước. Đây là căn cứ quan trọng để các cơ quan chức năng chủ động xây dựng phương án điều hành, thường xuyên cập nhật diễn biến thị trường và kịp thời tham mưu giải pháp phù hợp.

Trong hai tháng cuối năm, UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các sở, ngành tiếp tục theo dõi, dự báo sát diễn biến giá cả, chủ động bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu; xây dựng phương án dự trữ, điều tiết hàng hóa, nhất là lương thực, thực phẩm, xăng dầu và vật liệu xây dựng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Các doanh nghiệp cần bảo đảm lưu thông, cung ứng hàng hóa thông suốt, không để xảy ra thiếu hụt cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.