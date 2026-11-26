Hội chợ là hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa thiết thực, tạo không gian quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ, đồng thời tôn vinh những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của các địa phương.

Theo Kế hoạch số 446/KH-UBND ngày 23/11/2026, UBND tỉnh Tuyên Quang xác định tổ chức Hội chợ nhằm giới thiệu rộng rãi các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề truyền thống và những mặt hàng đặc trưng, có thế mạnh của Tuyên Quang cũng như các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận công nghệ mới, tìm kiếm đối tác, mở rộng hệ thống phân phối và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Hội chợ dự kiến có quy mô tối đa 250 gian hàng tiêu chuẩn, mỗi gian hàng có diện tích 9 m², dành cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trong và ngoài tỉnh đủ điều kiện thụ hưởng chính sách khuyến công quốc gia. Bên cạnh đó, tỉnh Tuyên Quang bố trí khu gian hàng chung với diện tích từ 54 đến 72 m² để trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương và tổ chức không gian thưởng trà của tỉnh.

Các sản phẩm được giới thiệu tại Hội chợ khá đa dạng, gồm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp; sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, đặc sản và sản phẩm thế mạnh của các địa phương; hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất; hàng tiêu dùng, đồ gia dụng, sản phẩm điện tử, công nghệ thông tin, nông sản, thực phẩm chế biến, thủy sản, đồ uống, hàng dệt may và các sản phẩm phục vụ đời sống.

Hội chợ hướng tới tăng cường sự kết nối giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng, doanh nghiệp với các đối tác phân phối, qua đó tạo thêm cơ hội đưa sản phẩm địa phương tiếp cận những thị trường tiềm năng. Các đơn vị tham gia có điều kiện trực tiếp giới thiệu quy trình sản xuất, chất lượng, giá trị và đặc trưng của sản phẩm; tìm hiểu nhu cầu thị trường, tiếp nhận phản hồi của khách hàng để hoàn thiện mẫu mã, nâng cao chất lượng và khả năng đáp ứng thị hiếu tiêu dùng.

Để Hội chợ diễn ra thiết thực, an toàn và hiệu quả, UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu Sở Công Thương tập trung xây dựng phương án tổ chức tổng thể, bố trí mặt bằng, phân khu chức năng, vận động doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất đăng ký tham gia; tổ chức tuyên truyền, quảng bá rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và mạng xã hội. Đồng thời có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động trưng bày, kinh doanh hàng hóa; bảo đảm các sản phẩm tham gia có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm, sở hữu trí tuệ và các điều kiện lưu thông trên thị trường. Các đơn vị tham gia phải thực hiện niêm yết giá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chấp hành nội quy và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chất lượng hàng hóa của mình.

Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026 là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm; đồng thời góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển công nghiệp nông thôn và thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Qua đó, tiếp tục khẳng định tiềm năng, thế mạnh và bản sắc sản phẩm của Tuyên Quang, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.