Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) hằng năm là dịp tôn vinh các giá trị truyền thống và khẳng định vai trò của văn hóa như một nguồn lực nội sinh cho sự phát triển đất nước. Trong đời sống người Việt, trà từ lâu đã vượt khỏi khuôn khổ một thức uống thường nhật để trở thành biểu tượng của sự hiếu khách, tinh thần giao hòa và gắn kết cộng đồng.

Chương trình CEO 500 – Tea Connect là điểm nhấn nổi bật tại Diễn đàn kinh tế mùa thu 2026, Nam A Bank và UBND Tp.HCM phối hợp triển khai

Khơi nguồn từ giá trị đó, Nam A Bank chọn văn hóa Trà Việt làm nền tảng định vị thương hiệu, từng bước xây dựng dấu ấn riêng với mô hình “Ngân hàng Trà”. Đây cũng là cách Ngân hàng thể hiện bản lĩnh của một doanh nghiệp Việt trong thời kỳ hội nhập: giữ vững cội nguồn, chủ động đổi mới và tạo lập giá trị bền vững cho xã hội.

Đưa văn hóa trà vào chuẩn mực vận hành

Giữa nhịp chuyển động nhanh của ngành tài chính với xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ và tối ưu tiện ích, Nam A Bank chọn một hướng đi giàu chiều sâu hơn: đưa tinh thần Trà Việt vào từng điểm chạm dịch vụ và văn hóa doanh nghiệp.

Nam A Bank mang không gian văn hóa trà Việt tại Đối thoại Hữu nghị TP.HCM 2026

Tại hệ thống điểm giao dịch, nghi thức mời trà được chuẩn hóa trong quy trình đón tiếp. Không gian giao dịch cũng được thiết kế theo hướng dung hòa giữa nét tinh tế của văn hóa trà và sự tiện nghi của một ngân hàng hiện đại. Nhờ vậy, trải nghiệm của khách hàng được mở rộng từ sự nhanh chóng, chính xác sang cảm giác gần gũi, chu đáo và có sự kết nối thực sự giữa người với người.

Để văn hóa trà không dừng ở hình thức mà đi vào thực chất vận hành, Nam A Bank xây dựng hệ giá trị Tam Phẩm - Ngũ Ứng làm chuẩn mực ứng xử cho toàn hệ thống. Trong đó, Tam Phẩm (Tiên phong - Chính trực - Lịch thiệp) đề cao tinh thần đổi mới, trách nhiệm và sự tôn trọng; Ngũ Ứng (Cung - Khoan - Tín - Mẫn - Huệ) cụ thể hóa thái độ khiêm nhường, bao dung, giữ chữ tín, tận tâm và biết ơn.

Nam A Bank và Thương hiệu DOIDEP đồng hành trong các hoạt động văn hóa và kinh tế trong và ngoài nước

Hệ giá trị này được áp dụng xuyên suốt trong cách đội ngũ làm việc, phục vụ khách hàng và hợp tác với đối tác. Song song đó, chuỗi hoạt động “Tea Talk” mở ra không gian đối thoại cởi mở trong nội bộ, nơi nhân sự chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý tưởng và gia tăng sự gắn kết. Qua đó, tinh thần Trà Việt từng bước chuyển hóa thành nếp văn hóa chuyên nghiệp, nhân văn của tổ chức.

Từ bản sắc văn hóa đến cầu nối kinh tế quốc tế

Vượt ra khỏi phạm vi nội bộ và không gian giao dịch, Nam A Bank mở rộng tầm ảnh hưởng của văn hóa trà thông qua các diễn đàn kết nối doanh nghiệp, cộng đồng và đối tác quốc tế.

Những sự kiện quy mô lớn như Lễ hội Trà Quốc tế – World T.E.A Fest hay CEO 500 - Tea Connect được tổ chức với tinh thần lấy trà làm điểm khởi đầu cho các cuộc đối thoại và hợp tác kinh tế. Cách làm này vừa góp phần đưa tinh hoa Trà Việt ra thế giới, vừa tạo nên điểm hẹn giao lưu văn hóa trà quốc tế ngay tại Việt Nam.

Nam A Bank lan tỏa văn hóa Trà tại chương trình Xuân Quê Hương (Nhật Bản)

Trong lĩnh vực ngân hàng số, Nam A Bank cũng định hướng chuyển đổi hệ sinh thái giao dịch tự động OneBank thành TeaBank. Kế thừa nền tảng vận hành linh hoạt, liên tục 24/7 của OneBank, TeaBank tích hợp sâu hơn bản sắc văn hóa Trà Việt vào trải nghiệm số. Sự kết hợp này cho thấy công nghệ và truyền thống hoàn toàn có thể bổ trợ cho nhau: công nghệ tối ưu tốc độ và hiệu quả, còn văn hóa tạo nên sự khác biệt và chiều sâu cảm xúc.

Nam A Bank là một trong những đơn vị khởi xướng lễ hội Trà quốc tế

Hành trình định vị “Ngân hàng Trà” của Nam A Bank vì thế mang ý nghĩa lớn hơn một chiến dịch thương hiệu. Đó là minh chứng cho hướng tiếp cận mới của doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên mới khi gìn giữ di sản bằng tư duy hiện đại và biến bản sắc văn hóa thành lợi thế cạnh tranh bền vững.