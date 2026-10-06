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VIB huy động 285 triệu USD, hướng tới 1 tỷ USD vốn quốc tế

Thứ Ba, 15:06, 06/10/2026
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VOV.VN - Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam (VIB) đang triển khai kế hoạch huy động 1 tỷ USD nguồn vốn trung và dài hạn từ thị trường vốn quốc tế trong năm 2026, đánh dấu kế hoạch huy động vốn quốc tế có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của ngân hàng.

Trong khuôn khổ kế hoạch này, VIB đã hoàn tất khoản vay hợp vốn kỳ hạn 3 năm trị giá 285 triệu USD từ chín định chế tài chính đến từ Singapore, Malaysia, Đài Loan và Hong Kong.

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Chi phí vốn cạnh tranh, mở rộng hợp tác quốc tế và củng cố niềm tin của các đối tác

Giao dịch được đồng thu xếp bởi United Overseas Bank Limited (UOB), Maybank Securities Pte. Ltd. (Maybank), Cathay United Bank Co., Ltd (CUB). Ba ngân hàng này cùng China Construction Bank Corporation giữ vai trò ngân hàng thu xếp chính và dựng sổ (MLABs). Cùng tham gia cấp vốn còn có 5 định chế tài chính quốc tế khác. Khoản vay được giải ngân thành ba đợt trong năm 2026.

Với kỳ hạn 3 năm và chi phí vốn thấp hơn khoảng 30 điểm cơ bản so với khoản vay hợp vốn trước, giao dịch giúp VIB bổ sung nguồn vốn trung hạn với chi phí cạnh tranh góp phần tối ưu chi phí huy động và nâng cao hiệu quả quản trị nguồn vốn của ngân hàng.

Giao dịch ghi nhận sự đồng hành của 7 đối tác lâu năm từng tham gia nhiều khoản vay hợp vốn của VIB cùng sự tham gia của 2 đối tác mới. Sự gắn bó của các đối tác hiện hữu thể hiện mối quan hệ hợp tác bền vững và niềm tin dành cho ngân hàng. Đồng thời, việc thu hút thêm các đối tác mới cho thấy khả năng tiếp cận thị trường vốn, mở rộng mạng lưới hợp tác với các định chế tài chính quốc tế của VIB đặc biệt trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu còn nhiều biến động.

Bà Lee Chin Hwoi, Giám đốc Bộ phận Tài trợ Vốn vay, Khối Ngân hàng Đầu tư Tập đoàn UOB, chia sẻ: "UOB là đối tác tin cậy của VIB trong nhiều năm qua, đồng hành cùng sự tăng trưởng của VIB thông qua việc tiếp cận các thị trường vốn quốc tế. Giao dịch này thể hiện niềm tin của chúng tôi vào triển vọng phát triển dài hạn của VIB, đồng thời khẳng định sức mạnh của mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai bên. Trong bối cảnh các định chế tài chính trong khu vực ASEAN đang tìm cách đa dạng hóa nguồn vốn và tăng cường khả năng chống chịu của bảng cân đối, UOB tiếp tục cam kết kết nối khách hàng với nguồn vốn toàn cầu và các cơ hội tăng trưởng bền vững".

 

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Chủ động nguồn vốn quốc tế cho chiến lược tăng trưởng

Khoản vay 285 triệu USD nằm trong kế hoạch huy động 1 tỷ USD nguồn vốn trung và dài hạn từ thị trường quốc tế của VIB trong năm 2026. Ngân hàng đang tiếp tục làm việc với các đối tác để triển khai các giao dịch tiếp theo, qua đó đa dạng hóa cơ cấu nguồn vốn, bổ sung nguồn lực phục vụ tăng trưởng theo chiến lược kinh doanh của ngân hàng. Tổng số dư vốn huy động nước ngoài của VIB, bao gồm cả ngắn hạn và trung, dài hạn, hiện đạt 1,6 tỷ USD và dự kiến đạt 2 tỷ USD trong năm 2027.

Chia sẻ về định hướng này, ông Hàn Ngọc Vũ, Tổng Giám đốc VIB, cho biết: “Việc hoàn tất khoản vay hợp vốn 285 triệu USD là một bước tiến quan trọng trong kế hoạch mở rộng nguồn vốn quốc tế của VIB trong năm 2026. Bên cạnh quy mô huy động, chúng tôi chú trọng chi phí vốn, kỳ hạn và sự đa dạng của các đối tác. Quan trọng hơn, mỗi giao dịch giúp VIB mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác quốc tế, đồng thời tăng tính chủ động, đa dạng hóa khả năng tiếp cận nguồn vốn cho chiến lược phát triển dài hạn”.

Việc mở rộng nguồn vốn trung và dài hạn giúp VIB chủ động và linh hoạt hơn trong quản trị thanh khoản, cân đối kỳ hạn giữa nguồn vốn và nhu cầu sử dụng vốn, đồng thời đa dạng hóa nguồn huy động bên cạnh tiền gửi khách hàng và các kênh vốn trong nước. Chi phí vốn cạnh tranh cũng tạo thêm dư địa trong quản trị chi phí và cơ cấu nguồn vốn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời tạo điều kiện để ngân hàng phát triển các giải pháp tín dụng phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Bổ sung nguồn lực cho tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả

Nguồn vốn từ khoản vay hợp vốn vừa hoàn tất góp phần đáp ứng nhu cầu tín dụng của khách hàng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) cùng các khách hàng doanh nghiệp khác, phù hợp với định hướng kinh doanh và quản trị rủi ro của ngân hàng.

Trước đó, trong quý II/2026, VIB đã triển khai chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 15.000 tỷ đồng, với lãi suất từ 8%/năm, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu và các đơn vị tham gia chuỗi cung ứng tiếp cận vốn phục vụ hoạt động kinh doanh. Với khách hàng cá nhân, VIB cung cấp lựa chọn cố định lãi suất vay mua nhà đến 5 năm, giúp người vay chủ động hoạch định chi phí tài chính và thực hiện kế hoạch an cư.

Song song với việc mở rộng nguồn vốn quốc tế, VIB tiếp tục củng cố nền tảng vốn tự có, với mức vốn điều lệ đạt 37.354 tỷ đồng sau khi hoàn tất phát hành hơn 323 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 9,5%. Đến cuối quý II/2026, dư nợ tín dụng của ngân hàng đạt gần 400.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt hơn 5.180 tỷ đồng.

Việc tăng cường vốn tự có và bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn từ thị trường quốc tế tạo nền tảng tài chính giúp VIB đáp ứng nhu cầu tín dụng của khách hàng, đồng thời duy trì định hướng tăng trưởng gắn với quản trị thanh khoản, kiểm soát rủi ro và hiệu quả hoạt động trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

CTV Như Trần/VOV.VN
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