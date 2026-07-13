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VietinBank thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt

Thứ Hai, 17:24, 13/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - VietinBank thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông của VietinBank về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt như sau:

-         Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

-         Mã chứng khoán: CTG.

-         Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

-         Mệnh giá: 10.000 đồng

-         Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 24 tháng 07 năm 2026.

-         Tỷ lệ thực hiện: 4,5%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 450 đồng)

-         Ngày chi trả cổ tức cho cổ đông: 27/08/2026;

-         Địa điểm thực hiện:

·        Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

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·        Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần chứng khoán VietinBank - VBSE, địa chỉ: tầng 1 đến tầng 4, tòa nhà N02-T2 khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/08/2026. Khi đến nhận cổ tức, các cổ đông xuất trình Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Sổ cổ đông. Chi tiết xin liên hệ: Phòng kế toán (024.39741771 - Máy lẻ 6226) hoặc Phòng Dịch vụ chứng khoán (024.39741771 - Máy lẻ 6901). Website: https://www.vbse.vn

-         Khấu trừ và nộp thuế vào ngân sách Nhà nước đối với thu nhập cá nhân từ việc trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt: VietinBank sẽ thực hiện khấu trừ thuế TNCN là 5% trước khi thực hiện chi trả cổ tức (lợi tức cổ phần) năm 2025 cho cổ đông là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo danh sách chốt ngày 24/07/2026.

Mọi thông tin liên quan đến việc trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban Thư ký HĐQT & QHCĐ – Văn phòng HĐQT (số 108 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Điện thoại: 024.39413622/0832485588, Email: investor@vietinbank.vn).

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VietinBank từng bước mở rộng “bản đồ QR” xuyên biên giới

VOV.VN - Nếu trước đây, để chuẩn bị cho một chuyến đi nước ngoài thường đồng nghĩa với nỗi lo số lượng ngoại tệ cần quy đổi, mang theo nhiều loại thẻ hay tìm hiểu về phương thức thanh toán ở xứ người, thì ngày nay một chiếc điện thoại cùng app tài khoản của ngân hàng đang dần thay thế chiếc ví truyền thống.

CTV Nguyễn Nhị/VOV.VN
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