Vietjet cùng tuổi trẻ cả nước nối dài hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi 2026” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của Vietjet, đang lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy trách nhiệm của tuổi trẻ thông qua những hoạt động ý nghĩa.

Ngọn lửa “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến với Lũng Cú

Trong các ngày 12-15/7, chặng 3 của Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã đến với Lũng Cú (Tuyên Quang), địa đầu Tổ quốc, ghi dấu những hoạt động giàu ý nghĩa và tinh thần yêu nước. Nghi thức trao đuốc lửa chặng 3 cùng màn đồng diễn “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của hàng trăm đoàn viên, thanh niên tạo nên bầu không khí trang nghiêm và xúc động giữa nơi địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng hành cùng chương trình, Vietjet triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, đồng thời chung tay gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa địa phương thông qua hoạt động tham quan, hỗ trợ Hợp tác xã May sản phẩm thổ cẩm tại Làng văn hóa cộng đồng Lô Lô Chải.

Đoàn đại biểu Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” ghi dấu tại địa đầu Tổ quốc, tiếp nối mạch nguồn tự hào dân tộc

Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đoàn cán bộ nhân viên Vietjet đã tham gia dâng hương tại Điểm cao Đài hương 468 (xã Thanh Thủy) và thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước, góp phần bồi đắp lý tưởng sống đẹp, sống có trách nhiệm cho thế hệ trẻ hôm nay.

Bạn Nguyễn Minh Anh, đoàn viên tham gia chương trình, chia sẻ: “Được hòa mình cùng các bạn hội viên, thanh niên tiêu biểu trong giai điệu tự hào của “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Cột cờ Lũng Cú là một trải nghiệm rất đáng nhớ với em. Hành trình lần này giúp chúng em được tận mắt khám phá vẻ đẹp của vùng đất địa đầu Tổ quốc, hiểu hơn về những giá trị lịch sử, văn hóa và thêm tự hào về con người Việt Nam. Qua đó, chúng em nhận thức rõ hơn rằng tình yêu Tổ quốc không chỉ đến từ cảm xúc tự hào, mà còn là sự trân trọng quá khứ, giữ gìn truyền thống và nỗ lực đóng góp cho cộng đồng”.

Vietjet đồng hành cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thăm hỏi, trao quà động viên các gia đình chính sách, người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

Từ quê Bác đến Cố đô Huế: Khởi nguồn hành trình tri ân

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi 2026” được khởi động vào ngày 19/5/2026 tại Nghệ An – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, đúng dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người. Lựa chọn điểm khởi đầu tại quê hương Bác mang ý nghĩa đặc biệt, nhắc nhớ thế hệ trẻ về tư tưởng, đạo đức, phong cách của vị lãnh tụ luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến công tác giáo dục, bồi dưỡng thanh niên – lực lượng chủ nhân tương lai của đất nước.

Tiếp nối mạch nguồn ấy, hành trình dừng chân tại Cố đô Huế với sự tham gia của hơn 2.000 hội viên, thanh niên tiêu biểu trong chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Ngọ Môn. Tại đây, Vietjet cùng đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm tại Nhà lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh – Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và là tấm gương tiêu biểu về tinh thần cống hiến, phụng sự Tổ quốc. Đoàn cũng đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng và trao quà, động viên các bạn thanh niên khuyết tật tại Trung tâm dạy nghề Hy vọng Huế, tiếp tục lan tỏa truyền thống tri ân, tinh thần nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Lan tỏa tình yêu Tổ quốc trên mọi miền đất nước

Sau chặng Tuyên Quang - Lũng Cú, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi 2026” sẽ tiếp tục lan tỏa ngọn lửa nhiệt huyết trên khắp dải đất hình chữ S.

Tháng 8, hành trình sẽ dừng chân tại Điện Biên, mảnh đất gắn với chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, và Khánh Hòa, nơi hướng về biển đảo thân yêu của đất nước.

Vietjet đồng hành cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thăm hỏi, trao quà động viên các gia đình chính sách, người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

Tháng 9, ngọn lửa nhiệt huyết sẽ đến Cà Mau – điểm cực Nam của Tổ quốc và Thành phố Hồ Chí Minh năng động, hiện đại.

Hành trình sẽ khép lại vào tháng 10 tại Thủ đô Hà Nội – trái tim của cả nước, nơi hội tụ những giá trị lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển của dân tộc.

Mỗi điểm dừng chân đều mang một câu chuyện riêng về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Những bước chân của tuổi trẻ trên hành trình ấy không chỉ nối những miền đất, mà còn nối dài mạch nguồn truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước và khát vọng cống hiến.

Vietjet đồng hành cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thăm hỏi, trao quà động viên các gia đình chính sách, người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

Ông Dương Hoài Nam, Giám đốc Văn phòng miền Bắc Vietjet, chia sẻ: “Trong nhiều năm qua, Vietjet tự hào đồng hành cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trên khắp mọi miền đất nước. Với chúng tôi, tình yêu Tổ quốc được thể hiện bằng những hành động thiết thực mỗi ngày, từ kết nối các vùng đất, đưa con người đến gần nhau hơn đến tạo điều kiện cho học tập, giao lưu và phát triển. Những chuyến bay của Vietjet không chỉ thực hiện sứ mệnh kết nối mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam năng động, thân thiện và giàu khát vọng”.

Đó cũng là tinh thần mà Vietjet tiếp tục gửi gắm trên những chuyến bay mang biểu tượng “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, cùng giai điệu “Hello Vietnam” quen thuộc. Từ những hành trình trên bầu trời đến những hoạt động vì cộng đồng, mỗi chuyến đi đều góp phần đưa những giá trị tốt đẹp của Việt Nam đến gần hơn với mọi người.