Viettel cung cấp gói cước 5G tích hợp tài khoản CapCut bản quyền

Ngày 7/7 tại Hà Nội, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cho biết đã hợp tác với CapCut - ứng dụng chỉnh sửa video sáng tạo - cung cấp gói cước 5G tích hợp tài khoản CapCut có bản quyền.

Với sự hợp tác này, khách hàng Viettel có thể mua combo gói cước 5G cùng với gói CapCut Standard hoặc CapCut Pro bản quyền mà không cần mua tài khoản riêng. Gói cước còn đi kèm dung lượng 5G tốc độ cao và miễn phí data khi sử dụng các nền tảng mạng xã hội phổ biến, giúp việc quay, dựng và đăng tải video diễn ra liền mạch hơn. Sự kết hợp giữa bộ công cụ chỉnh sửa video ngắn hàng đầu CapCut và hạ tầng 5G Viettel lớn nhất Việt Nam sẽ giải quyết triệt để bài toán tốc độ khi chỉnh sửa, upload video, mang lại trải nghiệm mượt mà cho mọi nhà sáng tạo.

Tiết kiệm chi phí và yên tâm sử dụng tài khoản CapCut chính chủ

Trong bối cảnh Việt Nam đang siết chặt xử lý vấn đề bản quyền tài khoản và nhu cầu sáng tạo nội dung ngày càng gia tăng, để cạnh tranh trong công việc, một nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp bắt buộc phải mua riêng tài khoản CapCut; nhiều người chọn cách sử dụng tài khoản chia sẻ hoặc tài khoản không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nhiều rủi ro để tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, sau khi dựng xong video vẫn phải sử dụng thêm dung lượng di động để tải lên các nền tảng mạng xã hội.

Những hạn chế nêu trên sẽ được giải quyết triệt để khi đăng ký gói cước do Viettel và CapCut hợp tác cung cấp. Cụ thể, với chi phí chỉ từ 180.000 đồng/tháng, người dùng có ngay 1 tài khoản CapCut bản quyền chính chủ có sẵn kết nối 5G tốc độ cao và miễn phí data khi sử dụng các nền tảng: Facebook, Instagram, Threads, TikTok và YouTube. Mức chi phí này thấp hơn khoảng 20% so với việc mua riêng từng dịch vụ.

Đại diện Viettel chia sẻ: “Người sáng tạo nội dung hiện nay không chỉ cần một ứng dụng chỉnh sửa, mà cần một "bộ công cụ" hoàn chỉnh. Viettel và CapCut đang cung cấp trọn gói cả kết nối, bản quyền và nền tảng chia sẻ vào một dịch vụ duy nhất”.

Nhu cầu sáng tạo nội dung trên mạng xã hội ngày càng cao

Đa dạng gói cước, phù hợp mọi đối tượng sáng tạo nội dung

Đáp ứng nhu cầu của người dùng, hệ thống gói cước CapCut của Viettel được thiết kế linh hoạt, may đo chính xác cho từng nhóm đối tượng từ người mới bắt đầu cho đến các nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp. Để đăng ký gói cước, khách hàng chỉ cần soạn tin theo cú pháp TÊN GÓI gửi 191.

Việc tích hợp CapCut vào gói cước 5G là bước đi tiếp theo trong chiến lược phát triển hệ sinh thái số của Viettel, chuyển vai trò từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông sang nhà cung cấp các giải pháp số phục vụ toàn diện nhu cầu học tập, làm việc, giải trí và sáng tạo của khách hàng. Trong thời gian tới, Viettel sẽ tiếp tục hợp tác với các nền tảng số hàng đầu thế giới để mang đến nhiều dịch vụ giá trị gia tăng, giúp khách hàng tiếp cận công nghệ mới với chi phí hợp lý và trải nghiệm thuận tiện hơn.