Viettel giảm hơn 50% phí chuyển đổi eSIM, ưu đãi cao trên ứng dụng Viettel Tammi

Đặc biệt, khách hàng thực hiện chuyển đổi trực tuyến trên ứng dụng Viettel Tammi sẽ được hưởng mức phí ưu đãi hơn, góp phần tối ưu chi phí và khuyến khích người dùng tiếp cận các dịch vụ số một cách thuận tiện.

Chương trình được triển khai đồng thời trên toàn bộ hệ thống giao dịch của Viettel, bao gồm cả kênh trực tiếp và trực tuyến. Đây là một trong những hoạt động nhằm tạo điều kiện để khách hàng dễ dàng tiếp cận các công nghệ kết nối hiện đại với chi phí hợp lý, đồng thời thúc đẩy quá trình số hóa trải nghiệm dịch vụ.

Phí chuyển đổi từ SIM vật lý sang eSIM Viettel (áp dụng từ 1/7)

Với ứng dụng Viettel Tammi, khách hàng có thể chủ động thực hiện chuyển đổi từ SIM vật lý sang eSIM ngay trên điện thoại mà không cần đến cửa hàng. Sau khi đăng nhập ứng dụng, khách hàng lựa chọn tính năng đổi eSIM trong mục MyViettel và thực hiện theo các bước hướng dẫn. Toàn bộ quy trình được số hóa, giúp tiết kiệm thời gian, hạn chế việc đi lại và mang đến trải nghiệm thuận tiện hơn cho người dùng.

Việc mở rộng chuyển đổi eSIM trên nền tảng số cũng là một bước đi trong chiến lược chuyển đổi từ doanh nghiệp viễn thông (Telco) sang doanh nghiệp công nghệ (Techco) của Viettel. Bên cạnh việc đầu tư phát triển hạ tầng và công nghệ, Viettel tiếp tục ứng dụng nền tảng số để đơn giản hóa quy trình phục vụ khách hàng, hướng tới xây dựng hệ sinh thái số hiện đại với trải nghiệm liền mạch và thuận tiện hơn.

Chương trình ưu đãi áp dụng từ ngày 1/7 trên toàn quốc. Khách hàng có thể thực hiện chuyển đổi eSIM tại các cửa hàng giao dịch Viettel hoặc trực tuyến trên ứng dụng Viettel Tammi để được hưởng mức phí ưu đãi và trải nghiệm quy trình chuyển đổi nhanh chóng, thuận tiện.

Link tải ứng dụng Viettel Tammi: https://tammi.vn/