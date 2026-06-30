English
/ DOANH NGHIỆP 24H
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính
Không phải “ông lớn” châu Âu hay Bắc Mỹ:

Vinamilk là cái tên gây bất ngờ tại giải thưởng danh giá của ngành sữa thế giới

Thứ Ba, 16:56, 30/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Không phải những tập đoàn sữa lâu đời tại châu Âu hay Bắc Mỹ, cái tên được xướng lên nhiều nhất tại Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (World Dairy Innovation Awards) 2026 lại đến từ Việt Nam. Vinamilk gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng áp đảo với 5 hạng mục giải thưởng.

Vinamilk đã tạo nên một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giải. Điều gì giúp đại diện từ Việt Nam tạo nên kỳ tích đặc biệt này?

Việt Nam, trong một thời gian dài, không được xem là quốc gia có lợi thế trong ngành công nghiệp chế biến sữa. Vinamilk - doanh nghiệp đặt nền móng cho ngành - ra đời vào năm 1976, khi các cường quốc sữa đã đi trước hàng thế kỷ. Khoảng cách đó từng khiến cái tên Việt Nam gần như vắng bóng trong các cuộc chơi quốc tế. Nhưng những bước chuyển mình mạnh mẽ gần đây của Vinamilk đã cho thấy một trật tự mới đang dần được thiết lập.

Minh chứng rõ nét là thành tích kỷ lục của doanh nghiệp này tại World Dairy Innovation Awards - giải thưởng uy tín thuộc khuôn khổ Hội nghị sữa toàn cầu (Global Dairy Congress) - một trong những diễn đàn thường niên lớn nhất ngành sữa thế giới, vừa diễn ra tại Barcelona, Tây Ban Nha. Giữa hơn 30 thương hiệu từ 14 quốc gia lọt vào vòng chung kết, Vinamilk có tới 17 đề cử và thắng áp đảo ở 5 hạng mục.  

Thành tích này, theo ông Richard Hall - Chủ tịch Hội nghị Sữa Toàn cầu - là “độc nhất vô nhị” trong suốt gần 20 năm tổ chức giải. Theo ông, kết quả này cho thấy Vinamilk đã chuyển mình từ việc đáp ứng nhu cầu cơ bản sang tạo ra giá trị gia tăng ở quy mô lớn và theo cách dẫn đầu thế giới.

vinamilk la cai ten gay bat ngo tai giai thuong danh gia cua nganh sua the gioi hinh anh 1
Vinamilk giành chiến thắng áp đảo với 5 hạng mục tại Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (Ảnh: VN)

Không chỉ là số lượng giải thưởng, điều đáng chú ý là hướng đi phía sau những thành công này. World Dairy Innovation Awards vốn tôn vinh các sáng kiến thực sự thúc đẩy ngành sữa tiến về phía trước, đặc biệt trong việc gia tăng giá trị và chức năng của sản phẩm. Như bà Francesca Hall, Giám đốc sự kiện của FoodBev Media - đơn vị tổ chức giải thưởng - nhận xét: "Mức độ đổi mới của các sản phẩm trong năm nay thật đáng kinh ngạc. Những doanh nghiệp chiến thắng đang tái định hình vai trò của sữa, tích hợp chức năng và giá trị vào từng giọt sản phẩm, đồng thời luôn đặt nhu cầu ngày càng thay đổi của người tiêu dùng làm trung tâm của sự chuyển đổi đó”.

“Đặt nhu cầu của người tiêu dùng làm trung tâm của sự chuyển đổi”, theo ông Nguyễn Quang Trí - Giám đốc điều hành Marketing Vinamilk, cũng là kim chỉ nam trong chiến lược phát triển sản phẩm của doanh nghiệp suốt nửa thế kỷ qua. Từ sứ mệnh ban đầu là “Để mọi trẻ em đều có quyền bình đẳng tiếp cận các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng tốt nhất” đến mục tiêu “Thiết lập những tiêu chuẩn chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam”, Vinamilk đã có 50 năm bền bỉ phụng sự - từ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cơ bản đến phát triển các giải pháp chuyên biệt cho từng nhóm người tiêu dùng.

Sự chuyển dịch này thể hiện rõ nét ở sữa tươi 100% với định vị đa vị, khi nhu cầu của người tiêu dùng không còn dừng lại ở “uống đủ” và đã chuyển sang “uống ngon” và “uống theo sở thích”. Từ việc cung cấp nguồn dinh dưỡng thiết yếu mỗi ngày, Vinamilk 100% đã phát triển danh mục sản phẩm đa dạng hương vị, mang đến trải nghiệm uống mới lạ, thú vị cho người tiêu dùng, đồng thời vẫn đảm bảo nguồn dinh dưỡng cần thiết từ sữa tươi. Từ đó, sản phẩm không chỉ giúp các mẹ an tâm lựa chọn, đáp ứng đúng sở thích đa dạng của bé mà còn phù hợp với lối sống ngày càng đề cao trải nghiệm của thế hệ trẻ.

Chính sự nhạy bén trong việc nắm bắt thay đổi này, cùng với sự kết hợp chất lượng sữa tươi và hương vị tự nhiên, đã giúp sản phẩm được vinh danh tại World Dairy Innovation Awards 2026 với hạng mục Sản phẩm sữa có hương vị xuất sắc nhất (Best Flavored Dairy Drink).

vinamilk la cai ten gay bat ngo tai giai thuong danh gia cua nganh sua the gioi hinh anh 2
Sữa tươi Vinamilk 100% đa vị được vinh danh tại World Dairy Innovation Awards 2026 với hạng mục Sản phẩm sữa có hương vị xuất sắc nhất (Ảnh: VN)

Trong lĩnh vực dinh dưỡng trẻ em, Vinamilk Optimum A2 Pro+ cũng là ví dụ tiêu biểu cho thấy sự nhạy cảm của Vinamilk với nhu cầu người tiêu dùng. Sản phẩm ra đời từ trăn trở về áp lực mà các bà mẹ phải đối mặt trong hành trình nuôi con - đặc biệt là đảm bảo cung cấp nguồn dưỡng chất phù hợp và kịp thời cho bé trong các điều kiện nuôi dưỡng và sinh hoạt khác nhau.

Lấy cảm hứng từ các dưỡng chất được tìm thấy trong sữa mẹ, Vinamilk phát triển Optimum A2 Pro+ với công thức cộng hưởng 6 HMO kết hợp đạm quý A2, cùng MFGM và DHA, hỗ trợ hệ trục Não - Ruột - Miễn dịch cho trẻ nhỏ. Định hướng lấy nhu cầu thực tế của người mẹ và trẻ em làm trung tâm đã giúp sản phẩm giành giải Sữa tốt nhất dành cho trẻ em (Best Children’s Dairy Product).

vinamilk la cai ten gay bat ngo tai giai thuong danh gia cua nganh sua the gioi hinh anh 3
Lấy cảm hứng từ các dưỡng chất được tìm thấy trong sữa mẹ, Vinamilk Optimum A2 Pro+ chiến thắng hạng mục Sữa tốt nhất dành cho trẻ em (Ảnh: VN)

Ở phân khúc người lớn tuổi, Vinamilk Sure Prevent Gold xuất phát từ nhu cầu rất rõ ràng: người bước vào tuổi 50+ không chỉ cần bổ sung dinh dưỡng, mà còn mong muốn duy trì thể trạng, phong độ và sự chủ động trong cuộc sống mỗi ngày. Sản phẩm được thiết kế với 39 dưỡng chất, trong đó có hệ đạm chất lượng cao cùng 9 axít amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được, góp phần bổ sung dinh dưỡng và hỗ trợ cải thiện sức khỏe mỗi ngày.

Cách tiếp cận “cá nhân hóa theo độ tuổi” này đã giúp sản phẩm được trao giải Sản phẩm dinh dưỡng đổi mới xuất sắc nhất theo từng lứa tuổi (Best Life-stage Innovation). Với Vinamilk Sure, hành trình chăm sóc sức khỏe không dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm, mà là đồng hành cùng mỗi giai đoạn sống của người Việt - để tuổi 50+ hôm nay có thể sống khỏe chủ động, tiếp tục tận hưởng và viết thêm những hành trình mới theo cách rực rỡ nhất của riêng mình.

vinamilk la cai ten gay bat ngo tai giai thuong danh gia cua nganh sua the gioi hinh anh 4
Ra đời với mục tiêu giúp người bước vào tuổi 50+ có thể sống khỏe chủ động, Vinamilk Sure Prevent Gold được trao giải Sản phẩm dinh dưỡng đổi mới xuất sắc nhất theo từng lứa tuổi (Ảnh: VN)

Trong khi đó, Vinamilk Gelato Matcha Gotcha lại chinh phục người tiêu dùng ở nhu cầu trải nghiệm - không chỉ ngon mà còn phải mới lạ, khác biệt và mang tính thưởng thức. Sản phẩm đã vượt qua nhiều đối thủ hàng trăm năm tuổi đến từ Mỹ và cả những cái tên nổi tiếng trong thế giới gelato để giành giải Kem ngon nhất (Best Ice Cream/Frozen Yogurt). Đồng thời, bao bì của dòng Gelato cũng phá vỡ lối mòn thiết kế ngành hàng khi sử dụng typography - bao bì toàn chữ - làm chủ đạo và giành thêm giải Thiết kế bao bì xuất sắc nhất (Best Packaging Design).

vinamilk la cai ten gay bat ngo tai giai thuong danh gia cua nganh sua the gioi hinh anh 5
Vinamilk Gelato Matcha Gotcha vượt qua nhiều đối thủ nổi tiếng toàn cầu để giành giải Kem ngon nhất (Ảnh: VN)

“Đây là sự công nhận rất đáng quý không chỉ từ các chuyên gia, mà còn từ chính cộng đồng doanh nghiệp và những người làm nghề trong ngành sữa toàn cầu. Những đánh giá đó cho thấy các sản phẩm của Vinamilk - đặc biệt là các sản phẩm mới ra mắt - đã thực sự tạo dấu ấn về đổi mới sáng tạo”, ông Nguyễn Quang Trí chia sẻ.

Fortune Business Insights ước tính, thị trường dinh dưỡng cá nhân hóa toàn cầu đạt 15,35 tỷ USD năm 2025 và được dự báo tăng lên gần 67 tỷ USD vào năm 2034, với tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 18% mỗi năm. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương dự kiến ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất, với động lực chính là nhận thức về sức khỏe ngày càng gia tăng.

 “Thấu hiểu người tiêu dùng”, vì thế, đang dần trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi. Các nghiên cứu của McKinsey cho thấy doanh nghiệp dẫn đầu về cá nhân hóa có thể gia tăng doanh thu từ 5-15%, thậm chí tới 40% ở nhóm tăng trưởng nhanh. Trong bối cảnh đó, thành công của Vinamilk tại một sân chơi toàn cầu không chỉ là câu chuyện về đổi mới sản phẩm, mà còn là minh chứng cho một lợi thế khó cạnh tranh của doanh nghiệp nội địa: khả năng hiểu người tiêu dùng sâu hơn, nhanh hơn và sát thực tế hơn. Chính lợi thế này đang giúp doanh nghiệp Việt từng bước rút ngắn khoảng cách - và ở một số lĩnh vực, bắt đầu tham gia định hình cuộc chơi toàn cầu.

anh_03c.jpg

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

VOV.VN - Vinamilk Đồng hành cùng sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên.

CTV Phương Uyên/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vinamilk thắng lớn tại giải thưởng đổi mới sáng tạo ngành sữa toàn cầu 2026
Vinamilk thắng lớn tại giải thưởng đổi mới sáng tạo ngành sữa toàn cầu 2026

VOV.VN - Tại World Dairy Innovation Awards 2026 (Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026) diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Sữa toàn cầu tại Barcelona (Tây Ban Nha), vượt qua nhiều tên tuổi lớn của ngành sữa thế giới, Vinamilk đã giành 5 giải thưởng từ 17 đề cử lọt vào vòng chung kết.

Vinamilk thắng lớn tại giải thưởng đổi mới sáng tạo ngành sữa toàn cầu 2026

Vinamilk thắng lớn tại giải thưởng đổi mới sáng tạo ngành sữa toàn cầu 2026

VOV.VN - Tại World Dairy Innovation Awards 2026 (Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026) diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Sữa toàn cầu tại Barcelona (Tây Ban Nha), vượt qua nhiều tên tuổi lớn của ngành sữa thế giới, Vinamilk đã giành 5 giải thưởng từ 17 đề cử lọt vào vòng chung kết.

Vinamilk khẳng định vị thế thương hiệu sữa Việt
Vinamilk khẳng định vị thế thương hiệu sữa Việt

VOV.VN - Năm thứ 3 liên tiếp được ghi nhận trong Fortune Southeast Asia 500 (Fortune SEA 500), Vinamilk lần nữa khẳng định sức mạnh của thương hiệu sữa Việt khi góp mặt trong danh sách vốn được thống lĩnh bởi các doanh nghiệp tài chính và năng lượng.

Vinamilk khẳng định vị thế thương hiệu sữa Việt

Vinamilk khẳng định vị thế thương hiệu sữa Việt

VOV.VN - Năm thứ 3 liên tiếp được ghi nhận trong Fortune Southeast Asia 500 (Fortune SEA 500), Vinamilk lần nữa khẳng định sức mạnh của thương hiệu sữa Việt khi góp mặt trong danh sách vốn được thống lĩnh bởi các doanh nghiệp tài chính và năng lượng.

Vinamilk lan tỏa các thực hành giảm phát thải tại diễn đàn quốc gia về môi trường
Vinamilk lan tỏa các thực hành giảm phát thải tại diễn đàn quốc gia về môi trường

VOV.VN - Tại Diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu 2026, Vinamilk là doanh nghiệp sữa duy nhất được mời tham gia phiên tọa đàm về giảm phát thải khí nhà kính. Đằng sau sự hiện diện đó là hơn một thập kỷ đầu tư bài bản và nhất quán vào phát triển bền vững.

Vinamilk lan tỏa các thực hành giảm phát thải tại diễn đàn quốc gia về môi trường

Vinamilk lan tỏa các thực hành giảm phát thải tại diễn đàn quốc gia về môi trường

VOV.VN - Tại Diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu 2026, Vinamilk là doanh nghiệp sữa duy nhất được mời tham gia phiên tọa đàm về giảm phát thải khí nhà kính. Đằng sau sự hiện diện đó là hơn một thập kỷ đầu tư bài bản và nhất quán vào phát triển bền vững.

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng