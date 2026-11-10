VinFast Evo Grand Limited có số lùi như ô tô, lấy xe nhẹ nhàng hơn

Lấy xe bớt tốn sức, cất xe gọn hơn

Khi gửi xe ở hầm tòa văn phòng hoặc bãi gửi đông đúc, thao tác lấy một chiếc xe máy có thể mất khá nhiều công sức. Với các hàng xe được xếp san sát nhau, người lái khó đứng bên hông để dắt xe ra, lại có rủi ro va quệt với xe khác. Lựa chọn khác là ngồi trên xe, vừa giữ thăng bằng tay lái, vừa đẩy xe về phía sau bằng chân. Đây là việc không dễ dàng với người có vóc dáng nhỏ hoặc thể lực hạn chế.



Tính năng di chuyển lùi trên VinFast Evo Grand Limited hỗ trợ đưa xe về phía sau ở tốc độ thấp, đặc biệt phù hợp với tình huống này. Người dùng có thể ngồi trên yên để điều khiển hướng lùi và giữ thăng bằng. Với trọng lượng xe khoảng 92 kg ở cấu hình pin tiêu chuẩn, tính năng này giảm công sức đẩy, dắt cho người sử dụng.

Thân xe chỉ rộng 675 mm cũng dễ xoay trở khi di chuyển trong không gian hẹp. Đồng thời, tay dắt bằng nhôm phía sau là điểm cầm chắc để người dùng chỉnh lại vị trí đỗ, dắt xe hoặc dựng chân chống giữa.

Bên cạnh đó, Evo Grand Limited còn được trang bị khóa thông minh Smart Key, cho phép người dùng dễ dàng tìm xe trong bãi và mở khóa nhanh chóng, không cần tra chìa vào ổ. Tính năng chống trộm có thể cảnh báo chủ xe trường hợp phương tiện bị di chuyển khỏi vị trí đỗ, tăng thêm một “lớp bảo vệ” từ xa.

Ưu đãi 3 triệu đồng, trả góp từ 0 đồng vốn đối ứng

Đáng chú ý, dù sở hữu nhiều tiện ích công nghệ như số lùi, Smart Key và chống trộm, Evo Grand Limited đang có giá niêm yết chỉ 29,9 triệu đồng, đã gồm VAT. Xe được phân phối với hai màu Trắng sữa và Xanh cẩm thạch.



Từ nay tới 19/12/2026, trong khuôn khổ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, khách hàng còn được hỗ trợ 3 triệu đồng, đưa giá xe về còn 26,9 triệu đồng.

Chính sách áp dụng cho người đang sở hữu ô tô xăng, xe máy xăng, xe máy điện dùng ắc quy chì của hãng khác hoặc ô tô điện, xe máy điện VinFast. Xe mới có thể đứng tên chủ phương tiện hiện tại hoặc vợ, chồng, con, cha mẹ hai bên, anh chị em ruột bên vợ hoặc chồng của chủ xe.

Khách hàng chọn trả góp có thể tham gia chính sách “Mua xe 0 đồng” đến hết ngày 31/12/2026. Khoản vay được thực hiện qua các ngân hàng, tổ chức tài chính hợp tác với VinFast, với hạn mức lên tới 100% giá trị xe. Người mua không cần vốn đối ứng khi nhận xe. Chính sách này phù hợp với nhóm khách hàng chưa có nhiều tích lũy.

Evo Grand Limited được bảo hành chính hãng 6 năm đối với xe và 8 năm đối với pin, đều không giới hạn số km. Chính sách này đặc biệt có lợi với người dùng di chuyển nhiều như tài xế công nghệ, người thường xuyên thực hiện hành trình dài.

Từ ngày 31/10 đến 29/11/2026, VinFast triển khai chuỗi sự kiện “Thu xăng đổi điện - Hãy cùng VinFast vì tương lai xanh” tại 34 trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc. Bên cạnh hoạt động khám phá và lái thử xe máy điện, khách hàng được tư vấn chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 với mức hỗ trợ lên đến 6 triệu đồng. Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin về chương trình và địa điểm tổ chức sự kiện ở từng địa phương tại website VinFast.