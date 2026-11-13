Vitadairy sức sống đằng sau vị thế top 27 khu vực

Tại Việt Nam, hơn 94.800 người lao động tham gia khảo sát. Đáng chú ý, trong 100 doanh nghiệp được vinh danh, chỉ có 9 doanh nghiệp có trụ sở tại Việt Nam, trong đó có VitaDairy.

Bằng cách nào một doanh nghiệp khởi nguồn từ tâm huyết của những người làm nghề y, không có bệ phóng của một tập đoàn sữa lớn, có thể xây dựng tổ chức đạt thứ hạng cao trong khu vực? Câu trả lời có lẽ nằm ở cách VitaDairy lựa chọn con đường kinh doanh và kiên trì xây dựng nội lực từ chính đội ngũ của mình trong hơn 20 năm qua.

VitaDairy Việt Nam xếp thứ 27 và đứng đầu trong nhóm các doanh nghiệp sữa trong bang xếp hạng Fortune 100

Từ lựa chọn khác biệt đến năng lực cạnh tranh

VitaDairy ra đời năm 2005 từ tầm nhìn của hai nhà sáng lập là bác sĩ, những người từng chứng kiến tình trạng suy kiệt thể trạng của bệnh nhân trong quá trình điều trị và nhận thấy vai trò của dinh dưỡng đối với khả năng phục hồi sức khỏe.

Nền tảng chuyên môn y khoa dẫn doanh nghiệp đến một hướng đi riêng: phát triển các giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt, bắt đầu từ nhóm sản phẩm dành cho bệnh nhân suy kiệt, sau đó mở rộng sang lĩnh vực dinh dưỡng miễn dịch. Việc ứng dụng sữa non ColosIgG 24h vào các giải pháp dinh dưỡng là một trong những dấu ấn của định hướng này.

Đó không phải con đường dễ đi. Trong thị trường có sự cạnh tranh gay gắt, nơi nhiều doanh nghiệp sở hữu lợi thế về quy mô và phân phối, lựa chọn một lĩnh vực chuyên biệt đòi hỏi VitaDairy đầu tư vào nghiên cứu khoa học, nguyên liệu và năng lực phát triển sản phẩm trong dài hạn. Đổi lại, doanh nghiệp có cơ hội tạo dựng lợi thế từ chính nền tảng chuyên môn đã tích lũy.

Nhưng một chiến lược khác biệt chỉ có thể tạo ra giá trị khi được hiện thực hóa bởi đội ngũ đủ năng lực. Với lĩnh vực dinh dưỡng chuyên biệt, nơi kiến thức khoa học và khả năng đổi mới đóng vai trò quan trọng, con người không đơn thuần là nguồn lực vận hành mà còn là một phần của năng lực cạnh tranh. Đây cũng là nền tảng để VitaDairy đặt trọng tâm vào việc xây dựng một tổ chức có khả năng phát triển cùng doanh nghiệp.

Văn hóa doanh nghiệp qua phép thử khủng hoảng

Lựa chọn ấy được thể hiện rõ trong đại dịch COVID-19, khi nhiều doanh nghiệp phải tính toán lại hoạt động và cắt giảm chi phí để ứng phó với bất định. VitaDairy lựa chọn duy trì đội ngũ hàng ngàn nhân sự, đồng thời mở kho nguyên liệu sữa non ColosIgG 24h để hỗ trợ cộng đồng và gia đình người lao động.

Xét trên góc độ quản trị, duy trì lực lượng lao động trong giai đoạn thị trường nhiều biến động đồng nghĩa với việc doanh nghiệp tiếp tục gánh những chi phí đáng kể, trong khi triển vọng phục hồi chưa rõ ràng. Tuy nhiên, lựa chọn này giúp VitaDairy giữ lại kinh nghiệm và năng lực đã tích lũy trong đội ngũ, hạn chế sự đứt gãy hoạt động và tạo điều kiện triển khai kế hoạch khi thị trường phục hồi.

VitaDairy có đã tăng trưởng thần tốc đến 20 lần trong 5 năm

Quan trọng hơn, những quyết định trong giai đoạn khó khăn cho thấy cách doanh nghiệp nhìn nhận người lao động. Văn hóa không chỉ được thể hiện qua những chính sách hay thông điệp nội bộ, mà được kiểm chứng rõ nhất khi tổ chức phải đưa ra lựa chọn dưới áp lực. Sự quan tâm và tin tưởng vì thế được xây dựng bằng hành động thực tế, thay vì chỉ dừng lại ở những tuyên bố.

Đầu tư vào con người để phát triển bền vững

Sau giai đoạn khủng hoảng, VitaDairy tiếp tục đối diện một bài toán khác: làm thế nào duy trì sự gắn kết và năng lực đội ngũ khi quy mô doanh nghiệp tăng nhanh. Theo dữ liệu công bố, quy mô VitaDairy từng tăng gấp 20 lần chỉ trong vòng 5 năm. Sự mở rộng qua nhiều khối văn phòng, thị trường và hệ thống nhà máy trên cả nước đặt ra những yêu cầu mới về quản trị.

Một trong số đó là kết nối các thế hệ lao động có kinh nghiệm và kỳ vọng khác nhau. Nếu thế hệ 7X, 8X mang đến kinh nghiệm và bản lĩnh tích lũy qua nhiều giai đoạn biến động, thì nhân sự Gen Z có lợi thế về khả năng tiếp cận công nghệ và sự nhạy bén với thay đổi mới. Làm thế nào để những khác biệt ấy trở thành nguồn lực bổ trợ thay vì khoảng cách trong tổ chức là bài toán mà nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang đối mặt.

Tại VitaDairy, cách tiếp cận là kết hợp chăm lo đời sống nhân viên với trao quyền và tạo cơ hội phát huy năng lực, thông qua chính sách thu nhập, phúc lợi, đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Riêng năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận hơn 12.000 lượt tham gia đào tạo, tương đương khoảng 6 khóa học trên mỗi nhân viên. Đây là khoản đầu tư dài hạn, bởi giá trị của đào tạo không chỉ nằm ở kiến thức được tiếp nhận mà còn ở khả năng chuyển hóa thành kỹ năng, hiệu quả công việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Bên cạnh chuyên môn, VitaDairy triển khai chương trình nội bộ "Mầm xanh hạnh phúc" từ tháng 5/2024, đồng hành cùng các Viters và hỗ trợ 800 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, giàu nghị lực sống. Những hoạt động hướng đến cộng đồng tạo thêm không gian để nhân viên chia sẻ các giá trị chung, góp phần nuôi dưỡng sự gắn kết ngoài công việc thường ngày.

Những nỗ lực này được phản ánh qua kết quả khảo sát Great Place to Work, với 96% nhân viên đánh giá VitaDairy là nơi làm việc xuất sắc. Con số này đáng chú ý bởi người trực tiếp trải nghiệm môi trường làm việc và đánh giá văn hóa doanh nghiệp chính là những người đang làm việc tại đó.

Top 27 và giá trị của sự ghi nhận từ bên trong

Để hiểu rõ hơn ý nghĩa vị trí thứ 27, cần nhìn vào phương pháp đánh giá của Fortune và Great Place to Work. Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên khảo sát Trust Index, gồm 60 nhận định và 2 câu hỏi mở, cho phép nhân viên chia sẻ trải nghiệm một cách bảo mật. Các tiêu chí tập trung vào mức độ tin tưởng đối với lãnh đạo, sự tôn trọng, tính công bằng, niềm tự hào và mối quan hệ giữa các đồng nghiệp.

Điểm đáng chú ý là phương pháp này đặt trải nghiệm của người lao động ở vị trí trung tâm. Doanh nghiệp có thể xây dựng những chính sách nhân sự tốt, nhưng chính nhân viên mới phản ánh mức độ những chính sách ấy được thực thi trong hoạt động hằng ngày.

Với hơn 1,3 triệu người lao động tham gia khảo sát trên khắp Đông Nam Á, việc lần đầu góp mặt và đạt vị trí thứ 27 là sự ghi nhận đáng chú ý đối với nỗ lực xây dựng môi trường làm việc của VitaDairy. Trong nhóm 9 doanh nghiệp có trụ sở tại Việt Nam được vinh danh, kết quả này cũng cho thấy một doanh nghiệp nội địa có thể tạo dấu ấn trong bảng xếp hạng khu vực.

Sau hơn 20 năm, triết lý Tử tế - Khoa học - Sáng tạo của VitaDairy không chỉ thể hiện trong lựa chọn sản phẩm và định hướng kinh doanh, mà còn được đặt vào cách doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ với người lao động. Khi chuyển hóa thành những quyết định quản trị cụ thể, sự tử tế có thể trở thành nguồn lực phát triển: người lao động được tôn trọng có thêm lý do gắn bó, người được trao cơ hội có thêm động lực phát triển và tổ chức có nền tảng vững chắc hơn để theo đuổi mục tiêu dài hạn.

Sau hơn 20 năm hoạt động, doanh nghiệp cho biết tiếp tục theo đuổi triết lý “Tử tế - Khoa học - Sáng tạo” trong định hướng kinh doanh và quản trị. Tuy nhiên, kết quả xếp hạng mới chỉ phản ánh trải nghiệm của người lao động tại thời điểm khảo sát. Khi quy mô tiếp tục mở rộng, việc duy trì chất lượng môi trường làm việc, cơ hội phát triển nghề nghiệp và sự gắn kết giữa các bộ phận sẽ là những yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp.