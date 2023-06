Xu hướng tìm kiếm “networking” từ nơi ở của doanh nhân thế hệ mới

Nhu cầu bị bỏ ngỏ của doanh nhân thế hệ mới

Đối với doanh nhân, đặc biệt hơn là doanh nhân khởi nghiệp, xây dựng mối quan hệ là nhu cầu vô cùng quan trọng bởi điều này mở ra cơ hội gặp gỡ những người có cùng tham vọng và chí hướng để hợp tác hay phát triển kinh doanh. Tầm quan trọng của “networking” đã khiến nhiều doanh nhân đang ngày đêm tìm kiếm cơ hội hợp tác ở tất cả mọi nơi từ công ty, quán café, các bữa tiệc, quan trọng và thuận tiện hơn cả là chính tại nơi an cư.

Tính gắn kết cộng đồng tại các dự án căn hộ là yếu tố được thế hệ doanh nhân mới rất chú trọng, bởi việc kết nối và nuôi dưỡng những mối quan hệ giá trị sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết khi xây dựng một cộng đồng doanh trí “tối lửa tắt đèn có nhau”.

Những khu đô thị hiện đại đủ đầy tiện nghi thu hút cộng đồng tinh hoa chọn để an cư.

Không phải ngẫu nhiên mà những cái tên như Beverly Hills (California), Manhattan (New York), Medina (Washington) luôn đứng đầu danh sách bất động sản của các tỷ phú Mỹ. Hay nhìn gần hơn như khu The Peak ở Hong Kong, hay khu Gangnam ở Seoul (Hàn Quốc),.. là điểm đến yêu thích của cộng đồng siêu giàu trên thế giới. Những “tấc đất tấc vàng” này được săn đón không chỉ bởi chất sống đẳng cấp vốn có, mà còn bởi những giá trị kiêu hãnh mà mỗi centimet đất mang lại khi trở thành nơi quy tụ của cộng đồng doanh trí, tinh hoa trên khắp thế giới.

Tầng lớp doanh nhân hiện đại tại Việt Nam không nằm ngoài xu thế đó với xu hướng lựa chọn nơi an cư tại những khu đô thị hiện đại nơi có cộng đồng cư dân văn minh mang triết lý sống và lối hưởng thụ tương đồng. Bởi rõ ràng, với các doanh nhân thế hệ mới, việc sinh sống tại các khu vực có cộng đồng ưu tú chính là cách thức nhanh nhất, hiệu quả nhất để nuôi dưỡng các mối quan hệ chất lượng.

Căn hộ “Suite Apartment” mở ra cơ hội kết nối từ chính nơi ở

Từ những thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu của giới doanh nhân, chủ đầu tư Vinhomes mới đây đã cho ra mắt dòng sản phẩm Suite Apartment ZR1 phân khu The Zurich, thuộc dự án The Metropolitan nằm trong đại đô thị hiện đại Vinhomes Ocean Park. Không chỉ trở thành lựa chọn an cư lý tưởng, Suite Apartment tạo ra cơ hội kết nối với đa tầng cư dân thượng lưu, là yếu tố tiên quyết giúp quỹ căn được giới thành đạt săn đón.

Gần đây, sự kiện khai trương nhà mẫu The Metropolitan trong đó có dòng sản phẩm Suite Apartment nhận được sự đón nhận của cộng đồng doanh nhân.

Dòng sản phẩm Suite Apartment bao gồm căn hộ studio với diện tích xấp xỉ 40m2 và căn 1 phòng ngủ với diện tích lên tới hơn 50m2, vượt trội so với căn hộ thông thường cùng phân khúc. Với diện tích đủ rộng, chủ nhân hoàn toàn có thể bố trí ngay một không gian làm việc kết hợp thư giãn theo chất riêng, thay vì phải làm việc tại quán cafe hay không gian văn phòng chung.

Không chỉ kiến tạo không gian đa trải nghiệm vượt ngoài những tiêu chuẩn căn hộ thông thường, quỹ căn Suite Apartment còn đặc biệt mang tới hệ thống tiện ích đẳng cấp như những resort 5 sao nổi tiếng thế giới. Chăm sóc sức khỏe với tổ hợp bể sục nóng Thermal Bath, phòng đá nóng và xông hơi; thư giãn trò chuyện tại sân vườn trên mây; rèn luyện sức khỏe cùng Gym Club và Yoga Club giữa tầng không,… là đặc quyền chỉ dành cho cư dân thượng lưu.

Căn hộ Suite Apartment với diện tích và thiết kế tối ưu giúp gia chủ thỏa sức sáng tạo không gian theo sở thích.

Ngoài tiện ích nội khu, hệ tiện ích phong phú và đẳng cấp tại đại đô thị cũng là “cầu nối” xúc tác giúp kết nối cộng đồng cư dân tòa ZR1, trong phân khu The Zurich cùng gần 60.000 cư dân ưu tú tại “Quận Ocean 1”.

Là một phần của “Thành phố điểm đến mới - Ocean City” quy mô 1.200ha bao gồm 3 đại đô thị Vinhomes Ocean Park 1, Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3, chủ nhân Suite Apartment còn có cơ hội kết nối rộng rãi hay tìm kiếm ý tưởng kinh doanh mới với hàng triệu lượt khách cả trong và ngoài nước đến với Ocean City vui chơi giải trí.

Căn hộ Suite Apartment tại The Zurich thiết lập chuẩn mực sống cao cấp, hiện đại, hội tụ cộng đồng cư dân tinh anh với tiềm năng mở ra nhiều mối quan hệ mới cùng những thương vụ hợp tác lớn. Đây chính là môi trường lý tưởng để giới thành đạt tự tin phát triển năng lực, nuôi dưỡng thành công./.