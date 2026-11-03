Doanh nhân Võ Quang Phúc – Gieo chữ tín trên thương trường, gửi nghĩa tình về quê

Vượt qua đại dịch, giữ chữ tín để phát triển bền vững

Khởi nghiệp từ năm 2013, anh Võ Quang Phúc trải qua hơn một thập kỷ với không ít thăng trầm. Từ hoạt động tiếp thị, cung ứng sản phẩm chăm sóc sức khỏe, anh từng bước mở rộng sang dược phẩm, thiết bị y tế, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng.

Anh Võ Quang Phúc chia sẻ tại một diễn đàn do Báo Thanh Niên tổ chức

Con đường kinh doanh không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có thời điểm, vì tin tưởng đối tác, anh bán hàng nhưng không thu hồi được công nợ hàng chục triệu đồng. Với một doanh nghiệp nhỏ, nguồn vốn hạn chế, khoản thất thoát ấy là bài học đắt giá “Bán nợ mất khách”. Anh Phúc buộc phải thay đổi cách làm, kiểm soát công nợ và dòng tiền chặt chẽ hơn.

Thử thách lớn tiếp theo đến khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Vợ đang mang thai, hai vợ chồng sinh sống tại TP.HCM, trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội, không có người thân bên cạnh hỗ trợ. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh bị đảo lộn, nguồn hàng y tế khan hiếm, nhiều chi phí tăng cao, dễ nguy hiểm đến sức khỏe do dịch bệnh.

Giữa lúc thị trường biến động, anh Phúc chọn giữ giá bán bình ổn trong giới hạn cho phép những sản phẩm thiết yếu mà công ty cung ứng. Theo anh, khẩu trang thương hiệu Mekomed được duy trì mức giá 26.000 đồng/hộp từ thời điểm dịch đến nay không thay đổi. Nguồn hàng có lúc hạn chế, thiếu nguồn cung ứng, công ty phải phân phối phù hợp để nhiều người dân và nhà thuốc có thể tiếp cận hơn, ưu tiên về số lượng người dùng chứ không ưu tiên về khách hàng đầu cơ tích trữ.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, anh còn tham gia trao tặng hàng ngàn chai sản phẩm hỗ trợ sức khỏe như xịt họng, nước muối, trong giai đoạn dịch bệnh đến với người dân. Với anh Phúc, đó không chỉ là sự sẻ chia mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp trước cộng đồng.

Sau đại dịch, những khách hàng cũ và mới từng đồng hành tiếp tục quay lại. Điều khiến anh trân trọng không chỉ là đơn hàng được nối lại mà còn là niềm tin được giữ gìn qua giai đoạn khó khăn nhất.

“Sống có tâm, làm việc có tầm” là quan niệm mà anh Phúc theo đuổi. Anh cho rằng lợi nhuận là điều kiện để doanh nghiệp tồn tại, nhưng chữ tín và trách nhiệm mới giúp doanh nghiệp đi đường dài. Thay vì chạy theo những thành công nhất thời, anh tập trung xây dựng thương hiệu, duy trì quan hệ với khách hàng và tìm kiếm đối tác cùng phát triển. Anh Võ Quang Phúc chia sẻ.

Những nhịp cầu thiện nguyện nối dài nghĩa tình Mekong

Ngoài công việc kinh doanh, anh Phúc dành nhiều tâm huyết cho dự án “Nhịp cầu thiện nguyện Mekong”. Xuất phát từ mong muốn đóng góp cho quê hương miền Tây, anh khởi xướng hoạt động xây cầu nhỏ tại những nơi người dân còn phải đi lại trên các cây cầu tạm bợ.

Ở một số vùng nông thôn, có những cây cầu chỉ phục vụ khoảng 15 hộ dân, nằm trên lối đi nhỏ hoặc phần đất của người dân nên khó tiếp cận nguồn vốn đầu tư. Trong khi đó, cầu xuống cấp lại ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sinh hoạt và vận chuyển hàng hóa.

Theo Phúc, kinh phí xây dựng mỗi cây cầu thường vài chục triệu đồng, có công trình khoảng 50–60 triệu đồng. Số tiền không quá lớn nếu nhiều người cùng góp sức, nhưng sẽ là trở ngại với một nhóm hộ dân đơn lẻ.

Vì vậy, dự án vận động các nhà hảo tâm đóng góp tùy khả năng, có người góp vài triệu đồng, người hỗ trợ thêm vật liệu hoặc công sức. Trước khi triển khai, nhóm phải thống nhất vị trí, nhận được sự đồng thuận của chủ đất và người dân, đồng thời phối hợp với địa phương để công trình được thực hiện thuận lợi.

Đến nay, trong năm 2026 dự án đã khánh thành cầu số 90 và 91, đồng thời khởi công cầu số 92, 93. Mỗi cây cầu hoàn thành là thêm một lối đi an toàn, giúp người dân thuận tiện hơn trong cuộc sống thường ngày.

Với anh Phúc, giá trị của những cây cầu không nằm ở quy mô hay số tiền đầu tư mà ở việc chúng đáp ứng đúng nhu cầu của cộng đồng. Anh mong muốn hoạt động này tiếp tục được duy trì, để những đóng góp nhỏ của nhiều người tạo nên thay đổi thiết thực cho vùng quê.

Kết nối doanh nghiệp, lan tỏa giá trị cộng đồng

Song song với hoạt động thiện nguyện, anh Phúc còn tích cực tham gia các hội đoàn doanh nghiệp tại TP.HCM như các hội Doanh nghiệp xã phường, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP HCM. Anh xem đây là môi trường để doanh nhân gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác, nhất là với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Doanh nhân Võ Quang Phúc là nhà sáng lập và điều hành CPI Center – được biết đến là Hội quán cà phê kết nối ngành dược (CPI Coffee) tại Việt Nam

Theo anh, doanh nghiệp không thể phát triển bền vững nếu chỉ dựa vào nguồn lực của riêng mình. Mỗi đơn vị có thế mạnh và hạn chế khác nhau; khi biết kết nối, các bên có thể bổ trợ cho nhau, cùng mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Anh Phúc quan niệm nên tìm kiếm bạn đồng hành thay vì chỉ nhìn nhau như đối thủ. Cạnh tranh cũng có mặt tích cực, bởi nó tạo động lực để mỗi doanh nghiệp hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ và cách vận hành. Điều quan trọng là hợp tác trên cơ sở minh bạch, cùng có lợi và tôn trọng giá trị của nhau.

Anh cũng mong muốn có thêm những điểm kết nối, hội quán để doanh nhân chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, giúp người đi sau tránh những vấp váp mà thế hệ trước từng trải qua.

Những đóng góp trong kinh doanh và hoạt động cộng đồng đã giúp Anh Phúc nhận được nhiều ghi nhận. Năm 2026, anh cho biết được UBND TP.HCM vinh danh danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu”, cùng một số danh hiệu, bằng khen khác như Doanh nhân văn hóa tiên phong đổi mới sáng tạo, Sao vàng doanh nhân Quốc Gia, Doanh nhân kiến tạo thương hiệu, kỹ niệm chương Đại Danh y Lê Hữu Trác, Doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng môi trường xanh NetZero 2026.

Với anh Phúc, sự ghi nhận là niềm vui nhưng không phải đích đến cuối cùng. Điều anh hướng tới vẫn là duy trì doanh nghiệp, tạo dựng niềm tin với đối tác và tiếp tục những hoạt động có ích cho cộng đồng.

Doanh nhân Võ Quang Phúc được UBND TP.HCM vinh danh danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” năm 2026

Từ những lần thất bại, giai đoạn chống chọi với đại dịch đến hành trình xây cầu ở miền Tây, câu chuyện của Võ Quang Phúc cho thấy kinh doanh không chỉ là phép tính lợi nhuận. Khi chữ tín đi cùng trách nhiệm, những giá trị tạo ra có thể vượt khỏi phạm vi một doanh nghiệp, trở thành sự đồng hành và sẻ chia trong cộng đồng.