Giải thưởng WEPs Awards Việt Nam 2026 do UN Women phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) tổ chức thông qua Quan hệ Đối tác Mekong – Australia. Ở cấp quốc gia, giải thưởng còn nhận được sự hỗ trợ của các đối tác chủ chốt trong nước, trong đó có Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

WEPs Awards ghi nhận những nỗ lực nổi bật trong thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong khu vực tư nhân. Năm 2026, giải thưởng được trao ở sáu hạng mục gồm: Lãnh đạo cam kết và hành động thúc đẩy bình đẳng giới; Bình đẳng giới tại nơi làm việc; Bình đẳng giới tại thị trường; Mua sắm bao trùm; Bình đẳng giới thông qua tham gia cộng đồng và quan hệ đối tác; Ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) vì bình đẳng giới.

Trong đó, hạng mục “Lãnh đạo Cam kết và Hành động thúc đẩy bình đẳng giới” ghi nhận các lãnh đạo doanh nghiệp có vai trò then chốt trong việc xác lập những cam kết mạnh mẽ đối với các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc, trên thị trường và/hoặc trong cộng đồng.

Bà Ngô Thu Hà – Tổng Giám đốc SHB chia sẻ: “Tôi trân trọng sự ghi nhận của UN Women đối với những nỗ lực mà SHB đã và đang thực hiện nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, trao thêm cơ hội để phụ nữ phát huy năng lực và khẳng định giá trị của mình. Với SHB, điều này được thể hiện từ việc tạo điều kiện để cán bộ nhân viên nữ phát triển, đảm nhiệm những vị trí phù hợp với năng lực đến việc đồng hành, hỗ trợ khách hàng nữ và các nữ doanh nhân tiếp cận nguồn lực tài chính, mở rộng hoạt động kinh doanh, hiện thực hóa khát vọng. Chúng tôi tin rằng, khi phụ nữ được tin tưởng và trao cơ hội phát huy trọn vẹn tiềm năng, sức mạnh của mỗi cá nhân sẽ được khơi dậy, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của doanh nghiệp và xã hội”.

Tổng Giám đốc SHB Ngô Thu Hà nhận Giải thưởng “Lãnh đạo Cam kết và Hành động thúc đẩy bình đẳng giới” (Ảnh: UN Women/Nguyễn Khắc Tiệp)

Bà Ngô Thu Hà sinh năm 1973, là Tiến sĩ Kinh tế và Hội viên hiệp hội CPA Australia với hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Bà gia nhập SHB từ năm 2008 và được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc từ tháng 9/2022.

Trong suốt thời gian công tác tại SHB, bà Ngô Thu Hà đã đảm trách nhiều vị trí quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, góp phần cùng SHB phát triển vượt bậc, trở thành định chế tài chính hàng đầu Việt Nam, vươn tầm khu vực và quốc tế.

SHB hiện là một trong những ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam về vốn điều lệ, Top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín (theo Vietnam Report), và Top 200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á do Tạp chí Fortune (Mỹ) công bố. Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của SHB đã vượt 993.000 tỷ đồng, tiến sát mốc 1 triệu tỷ đồng. Xuyên suốt nhiều năm, tỷ lệ người lao động nữ tại SHB luôn chiếm trên 50%. Bên cạnh đó, số lượng cán bộ nhân viên nữ đảm nhiệm các vị trí quản lý, lãnh đạo cũng ở mức tương đương so với nam.

Về cá nhân, bà Ngô Thu Hà đã nhận được nhiều bằng khen và giải thưởng từ các tổ chức trong nước và quốc tế, ghi nhận những đóng góp trong điều hành, quản trị, đổi mới và phát triển doanh nghiệp gắn liền với trách nhiệm xã hội nổi bật là: Giải thưởng “Doanh nhân xuất sắc Châu Á năm 2024” do Enterprise Asia vinh danh; “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Bông hồng vàng năm 2025”; Bằng khen tại Lễ tôn vinh Doanh nhân, Doanh nghiệp Thăng Long…

Đồng hành cùng phụ nữ, kiến tạo giá trị bền vững

Nhiều năm qua, SHB và Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà luôn đồng hành cùng các doanh nhân nữ, nâng bước phụ nữ trên con đường khởi nghiệp. Năm 2025, SHB được trao Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”.

SHB cũng được Ngân hàng Nhà nước và ADB vinh danh là Ngân hàng có quy mô giải ngân lớn nhất và có lãnh đạo nữ xuất sắc nhất trong dự án Hỗ trợ giảm thiểu tác động của dịch Covid-19 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ.

Bên cạnh đó, SHB đã phối hợp với ADB tổ chức Chương trình Đào tạo nâng cao nhận thức về giới, khẳng định cam kết của ngân hàng trong việc tích hợp các yếu tố ESG vào chiến lược phát triển bền vững. Chương trình không chỉ góp phần thúc đẩy bình đẳng giới mà còn tập trung hỗ trợ nhóm khách hàng nữ – đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ – nhằm tăng cường năng lực, mở rộng cơ hội tiếp cận tài chính và thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong nền kinh tế.

Giải thưởng UN Women trao tặng cho Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà một lần nữa khẳng định những cam kết và hành động của SHB trong hành trình phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm và tạo dựng những giá trị tích cực cho cộng đồng. Đây cũng là nguồn động lực để SHB tiếp tục hiện thực hóa khát vọng trở thành Ngân hàng tầm vóc Quốc gia thế hệ mới – một định chế tài chính hiện đại, phát triển bền vững, có năng lực cạnh tranh và đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của đất nước.