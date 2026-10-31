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Doanh thu hơn 114.000 tỷ, Vietnam Airlines duy trì tăng trưởng hai con số

Thứ Bảy, 11:23, 31/10/2026
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VOV.VN - Vietnam Airlines đạt doanh thu hợp nhất 114.480 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2026, tăng 28% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 4.172 tỷ đồng.

Sản lượng tăng trưởng, doanh thu hợp nhất vượt 114.000 tỷ đồng

Trong 9 tháng đầu năm, dù kinh tế thế giới còn nhiều biến động, giá nhiên liệu ở mức cao nhưng với nguồn lực sẵn có và các kịch bản ứng phó linh hoạt, Vietnam Airlines vẫn duy trì được nhịp khai thác ổn định. Hãng thực hiện hơn 122.000 chuyến bay với tổng thời gian khai thác khoảng 300.000 giờ bay, vận chuyển hơn 20 triệu lượt hành khách, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng vận chuyển hàng hóa, bưu kiện đạt 274.000 tấn, tăng 9%.

doanh thu hon 114.000 ty, vietnam airlines duy tri tang truong hai con so hinh anh 1
Vietnam Airlines không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực quản trị và giá trị thương hiệu.

Tổng doanh thu hợp nhất của Vietnam Airlines trong 9 tháng đầu năm đạt 114.480 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 4.172 tỷ đồng. Riêng quý III/2026, tổng doanh thu hợp nhất đạt 39.168 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 319 tỷ đồng.

Năm 2026, Vietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu 138.899 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với năm trước. Kết quả doanh thu sau 9 tháng cho thấy Hãng đã thực hiện khoảng 82% mục tiêu cả năm. Trong bối cảnh biến động giá nhiên liệu làm gia tăng áp lực chi phí trong quý III, việc duy trì sản lượng vận chuyển tăng trưởng tích cực góp phần hỗ trợ kết quả kinh doanh, đồng thời tạo cơ sở để Vietnam Airlines tiếp tục triển khai kế hoạch khai thác, kinh doanh trong quý IV.

Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế với các đường bay Hà Nội - Amsterdam, TP.HCM - Phuket và TP.HCM - Colombo. Trong quý IV, Hãng công bố khai trương thêm các đường bay Hà Nội - Ahmedabad, Hà Nội - Hàng Châu và Đà Nẵng - Singapore. Việc mở rộng mạng bay góp phần tăng cường kết nối Việt Nam với các thị trường quốc tế, đáp ứng nhu cầu đi lại và tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Vietnam Airlines đã thực hiện hai chuyến bay đặc biệt đưa lực lượng cứu hộ, cứu nạn và hàng hóa hỗ trợ của Việt Nam tới Venezuela, hoàn thành nhiệm vụ được giao, thể hiện vai trò của Hãng hàng không Quốc gia trong các hoạt động đối ngoại và nhân đạo.

Củng cố thương hiệu, đầu tư cho mục tiêu phát triển dài hạn

Cùng với kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận những dấu ấn của Vietnam Airlines trên các bảng xếp hạng và giải thưởng trong nước, quốc tế. Hãng có năm thứ ba liên tiếp góp mặt trong danh sách Fortune Southeast Asia 500; Brand Finance xếp Vietnam Airlines trong Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026 và Top 50 thương hiệu hàng không giá trị nhất thế giới. Hãng đồng thời tiếp tục được công nhận là Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

doanh thu hon 114.000 ty, vietnam airlines duy tri tang truong hai con so hinh anh 2
Vượt qua áp lực từ biến động kinh tế thế giới và giá nhiên liệu ở mức cao, Vietnam Airlines vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 9 tháng năm 2026.

Vietnam Airlines cũng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; giành hai giải thưởng tại Flyer’s Choice Awards 2026, gồm giải thưởng về thiết kế sơn tàu bay và danh hiệu Top 2 hãng hàng không được yêu thích nhất tại khu vực Trung Á và Đông Nam Á.

Những ghi nhận này phản ánh nỗ lực của Vietnam Airlines trong nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực quản trị và giá trị thương hiệu.

Vietnam Airlines tiếp tục triển khai Đề án tổng thể các giải pháp phát triển bền vững giai đoạn 2021-2035. Hãng sẽ tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền.

Trong giai đoạn 2026-2030, Vietnam Airlines tập trung nguồn lực phát triển đội tàu bay, đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đẩy mạnh chuyển đổi số và hoàn thiện năng lực quản trị.

Hãng đồng thời triển khai lộ trình phát triển bền vững theo tiêu chí ESG, chú trọng giảm phát thải carbon, tối ưu hóa nhiên liệu và nghiên cứu ứng dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF). Các định hướng này nhằm nâng cao năng lực khai thác, chất lượng dịch vụ và sức cạnh tranh, hướng tới mục tiêu trở thành hãng hàng không đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế vào năm 2030.

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Vietnam Airlines tiếp tục phủ xanh 72ha rừng qua chương trình "Góp Lá Vá Rừng"

VOV.VN - Tiếp nối hai mùa triển khai, Vietnam Airlines phối hợp cùng các đối tác thực hiện chương trình "Góp Lá Vá Rừng" năm 2026, phục hồi tối thiểu 72ha rừng tự nhiên tại Sơn La. Chương trình góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, tăng khả năng hấp thụ carbon và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Phi Long/VOV.VN
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