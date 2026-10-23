Đón quà 30.000 đồng từ Vietlott SMS, cùng VCB Digibank “Vun đắp tương lai”

Ưu đãi cho lần đầu trải nghiệm Vietlott SMS

Chương trình diễn ra từ nay đến 11/11/2026, mang đến cơ hội nhận mã quà 30.000 đồng cho khách hàng lần đầu trải nghiệm Vietlott SMS trên VCB Digibank. Mỗi ngày có 200 phần quà dành cho những người đăng ký mới đầu tiên và phát sinh giao dịch đáp ứng điều kiện theo thể lệ.

Được tích hợp trên VCB Digibank, Vietlott SMS cho phép khách hàng đăng ký tài khoản dự thưởng, lựa chọn sản phẩm, bộ số và mua vé ngay trên ứng dụng ngân hàng quen thuộc. Thay vì đến điểm bán, người dùng có thể thực hiện giao dịch trên điện thoại trong khung giờ bán vé của từng sản phẩm.

Khách hàng có thể mua vé Vietlott SMS ngay trên ứng dụng VCB Digibank.

Chia sẻ về trải nghiệm dịch vụ, chị Ánh Sâm (32 tuổi, Hà Nội) cho biết trước đây thường ghé điểm bán Vietlott trên đường về nhà. Khi biết dịch vụ có trên VCB Digibank, chị tìm hiểu và nhận thấy các thao tác dễ thực hiện.

“Tôi vẫn dùng VCB Digibank để chuyển khoản, thanh toán hằng ngày nên mua Vietlott SMS ngay trên ứng dụng cũng thuận tiện. Có thêm ưu đãi cho người dùng mới nên tôi sẽ giới thiệu để bạn bè, người thân cùng tìm hiểu và tham gia dự thưởng”, chị chia sẻ.

Vun đắp tương lai từ mỗi tấm vé Vietlott

Cùng với ưu đãi dành cho khách hàng mới, Vietcombank gửi gắm thông điệp “Vun đắp tương lai” qua những giá trị cộng đồng từ mỗi tấm vé Vietlott. Theo đó, với mỗi 10.000 đồng mua vé, gần 3.000 đồng được đóng góp trực tiếp vào ngân sách địa phương theo địa chỉ đăng ký dự thưởng trên CCCD.

Nguồn thu này góp phần đầu tư cho giáo dục, y tế, hạ tầng giao thông và an sinh xã hội. Từ mỗi tấm vé, những khoản đóng góp được tích lũy, bổ sung nguồn lực phục vụ đời sống người dân và sự phát triển của địa phương.

Mỗi tấm vé Vietlott góp phần bổ sung ngân sách phục vụ giáo dục, y tế và phát triển cộng đồng.

Để tham gia chương trình, khách hàng chỉ cần mở tài khoản với vài bước đơn giản:

Bước 1: Đăng nhập VCB Digibank, chọn Vietlott SMS

Bước 2: Chọn nhà mạng số điện thoại

Bước 3: Nhập mã OTP từ SMS đầu số 9969

Bước 4: Chụp/tải lên ảnh 2 mặt CCCD và xác thực thông tin

Bước 5: Đăng nhập, tạo mật khẩu và bắt đầu mua vé

Bước 6: Nhận mã quà 30.000 đồng (trả quà trong vòng 72h - hạn sử dụng: 7 ngày).

Bên cạnh Vietlott SMS, VCB Digibank còn tích hợp nhiều dịch vụ như đặt vé xem phim, vé máy bay, vé tàu/xe, phòng khách sạn… đáp ứng đa dạng nhu cầu trong cuộc sống của khách hàng.